Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Marzo 2017

Il mese che segna l'inizio della primavera si presenta in gran forma per quanto riguarda le nuove uscite videoludiche, come accade ormai da molti anni a questa parte. Marzo 2017 si apre con l'arrivo di Horizon Zero Dawn ma non possiamo non citare produzioni come Tom Clancy's Ghot Recon Wildlands, NieR Automata e Mass Effect Andromeda. Niente male, vero?

A King's Tale: Final Fantasy XV

Sviluppatore: Square-Enix

Publisher: Square-Enix

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



A King's Tale: Final Fantasy XV è un beat'em up in 2D a scorrimento laterale che racconta le vicende vissute dal Re Regis e i suoi amici 30 anni prima degli avvenimenti narrati in Final Fantasy XV. La storia, narrata dal sovrano in persona a suo figlio Noctis, è ambientata nella città di Insomnia, finita sotto assedio dei Daemon. Un gioco d'azione bidimensionale a scorrimento che ricorda vecchi classici come King of the Dragons e Dungeons & Dragons Shadow over Mystara. Da segnalare che il gioco sarà disponibile gratuitamente, scaricabile da Xbox Store e PlayStation Store a costo zero anche da coloro che non possiedono Final Fantasy XV.

Horizon Zero Dawn

Sviluppatore: Guerrilla Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Horizon Zero Dawn è il nuovo gioco di Guerrilla Games, studio olandese noto per la serie Killzone. Horizon è un action RPG ambientato nel 3000 d.C, anno in cui il mondo è dominato da imponenti creature robotiche e dove la civiltà è stata rasa completamente al suolo. Toccherà alla giovane cacciatrice Aloy avventurarsi in un mondo sconosciuto tra passato e futuro alla ricerca del suo destino. Horizon Zero Dawn è un action RPG che si distingue non solo per una trama ricca di spunti e un gameplay vario, ma anche per un comparto tecnico di assoluto spessore, capace di sfruttare le potenzialità di PS4 Pro.

The Walking Dead Stagione 3: A New Frontier

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



E' partita a dicembre la terza stagione di The Walking Dead, il cui primo episodio (dei cinque previsti) si intitola Thies That Bind. Questa nuova serie è ambientata quattro anni dopo i fatti narrati nelle prima stagione e vedrà ancora una volta protagonista Clementine, accompagnata dal piccolo Javier. A marzo, la serie arriverà in formato retail su Xbox One e PlayStation 4, il "Season Pass Disc" conterrà il primo episodio (diviso in due parti) e l'accesso a tutti i capitoli successivi, scaricabili non appena verranno resi disponibili dal publisher.

Ultimate Marvel vs Capcom 3

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 7 marzo

Piattaforma: Xbox One



Pubblicato lo scorso mese di dicembre in esclusiva temporale su PlayStation 4, Ultimate Marvel vs Capcom 3 approda ora anche su Xbox One come gustoso antipasto in attesa di Marvel vs Capcom Infinite. Si tratta dello stesso titolo pubblicato nel 2012, versione espansa e aggiornata di Marvel vs Capcom 3: il gioco viene riproposto con grafica a 1080p e 60 fps e varie migliorie non solo relative al comparto tecnico ma anche al bilanciamento del gameplay. Il roster include personaggi come Wolverine, Dante (Devil May Cry), Frank West (Capcom), Strider, Iron Man, Rocket Raccoon (Guardiani della Galassia), Hulk, Captain America, Ghost Rider e Thor, solamente per citarne alcuni. Un picchiaduro non recentissimo ma ancora oggi estremamente valido per tutti gli appassionati del genere.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Sviluppatore: Ubisoft Paris

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Sparatutto Tattico

Data di uscita prevista: 7 marzo

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Wildlands è il nuovo episodio della serie Ghost Recon, un capitolo completamente nuovo pensato per dare uno scossone al franchise, in crisi dopo la tiepida accoglienza riservata agli ultimi capitoli. Ghost Recon Wildlands è uno sparatutto tattico incentrato sulla co-op, che vedrà un gruppo di giocatori cooperare per sconfiggere il cartello della droga boliviano di Santa Blanca. Oltre che per un gameplay ricco di possibilità, il gioco si caratterizza anche per un comparto tecnico curatissimo e una direzione artistica decisamente ispirata. Riuscirà la casa francese a dare nuova luce al brand Ghost Recon con questo nuovo titolo? Lo scopriremo il 7 marzo.

NieR Automata

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Square-Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 10 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Sviluppato da Platinum Games, NieR Automata è uno dei titoli più attesi della prima metà del 2017. Il gioco è un action RPG open world che ci mette nei panni di 2B, androide dalle sembianze femminili chiamata a mettere fine all'invasione di un gruppo di macchine ribelli. NieR Automata è un gioco d'azione in terza persona frenetico e veloce che può apparentemente ricordare altri titoli "stylish" di Platinum Games (pensiamo a Bayonetta, per esempio) con l'aggiunta di una componente ruolistica discretamente sviluppata. Il team giapponese sembra aver centrato il bersaglio ma per saperne di più dovremo necessariamente attendere la recensione. Una demo giocabile è ora disponibile per il download dal PlayStation Store.

Atelier Firis: The Alchemist of the Mysterious Journey

Sviluppatore: Gust

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 10 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Atelier Firis: The Alchemist of the Mysterious Journey è il sequel di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, uscito lo scorso anno in Occidente. La trama del gioco si colloca temporalmente poco dopo la fine degli eventi narrati nel predecessore, in questo caso però troveremo nuovi personaggi, ambientazioni inedite e tanti oggetti extra per dare vita a posizioni e incantesimi sempre più potenti. Poche le migliorie al gameplay, per attendere qualche novità di rilievo nell'impianto ludico dovremo probabilmente attendere il progetto annunciato per festeggiare il ventesimo anniversario della saga.

Styx: Shards of Darkness

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 14 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Con Styx: Shards of Darkness, il team francese Cyanide vuole limare i difetti del precedente Styx: Master of Shadows, titolo uscito nel 2014 e accolto positivamente da pubblico e critica, nonostante un comparto tecnico non eccezionale e meccaniche di gioco ancora acerbe. Shards of Darkness presenta invece tante novità relative al gameplay, con l'inclusione di nuove armi e abilità per il goblin Styx, oltre a location inedite da esplorare, nemici e boss ancora più agguerriti e una trama maggiormente curata. Senza dimenticare un comparto tecnico di prim'ordine, capace di sfruttare le potenzialità dell'Unreal Engine 4 per dare vita a un mondo vibrante e vivace.

Danganronpa 1&2 Reload

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: NIS America

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 17 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo aver riscosso un buon successo di pubblico su PSP e Vita, la serie Danganronpa approda su PlayStation 4 con Danganronpa 1&2 Reload. Il pacchetto include le riedizioni di Danganronpa Trigger Happy Havoc e Danganronpa 2 Goodbye Despair, indubbiamente una buona occasione per scoprire le origini della saga, in attesa di Danganronpa 3 Killing Armony, uscito a gennaio in Giappone e in arrivo in Europa a settembre.

2Dark

Sviluppatore: Gloomywood

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 17 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



2Dark è il nuovo progetto di Frederick Raynal, universalmente conosciuto come il papà di Alone in the Dark, titolo che ha di fatto reso popolare il genere dei survival horror nei primi anni '90. Il gioco è un action game che ci mette nei panni di Smith, ex poliziotto che dedicherà tutte le sue energie alla ricerca dei due figli, rapiti da uno psicopatico. Per salvare la famiglia sarà necessario agire nell'ombra e muoversi furtivamente nel buio, in un gioco d'azione bidimensionale dalle tinte violente e oscure.

Dreamfall Chapters

Sviluppatore: Red Thread Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 24 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dreamfall Chapters arriverà su console a marzo in una speciale versione (venduta al prezzo budget di 29.99 euro) che includerà tutti i tredici episodi dell'avventura sviluppata da Red Thread Games. Le versioni console di Dreamfall Chapter presentano un comparto tecnico rivisitato, con nuovi effetti grafici, modelli e animazioni più curate, oltre all'aggiunta della colonna sonora in versione estesa e di nuovo dialoghi. Un'avventura enigmi dallo stile unico, che non faticherà a conquistare tutti gli amanti del genere.

Mass Effect Andromeda

Sviluppatore: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 23 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Mass Effect Andromeda è il nuovo episodio dell'acclamata serie BioWare. Ambientato 600 anni dopo gli eventi narrati nella prima trilogia, questa volta saremo chiamati ad esplorare la galassia di Andromeda nei panni dei figli del soldato dell'N7 Alec Ryder, Sarah e Scott. Con questo nuovo progetto, lo studio canadese vuole riportare in vita la serie di Mass Effect, ferma ormai da qualche anno in attesa di uno scossone. E Mass Effect Andromeda ha tutte le carte in regola per conquistare i fan della saga, grazie a una narrazione intensa, una trama ricca di colpi di scena, un gameplay parzialmente rinnovato, un cast rinnovato e nuove ambientazioni da esplorare. Oltre alla campagna, il gioco presenta anche il supporto per il multiplayer, che alcuni di voi hanno potuto provare grazie alla closed beta.

Troll and I

Sviluppatore: Spiral House

Publisher: Maximum Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 24 marzo

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Troll and I è la nuova IP di Spiral House, studio conosciuto principalmente per porting e lavori su commissioni. Il titolo è un gioco di azione e avventura in terza persona che ci metterà nei panni di due Troll (Troll e Otto), intenti a fuggire dai bracconieri e da misteriosa entità sovrannaturali che stanno creando scompiglio nelle fredde foreste scandinave. I due personaggi possiedono caratteristiche e abilità opposte, così da risultare complementari tra loro, il supporto per la co-op (locale, in split screen) è infatti uno dei punti cardine di Troll and I, che vi permetterà di cooperare con un amico, con l'obiettivo di portare a casa la pelle.

Toukiden 2

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 24 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Sequel del titolo omonimo pubblicato nel lontano 2013, Toukiden 2 si appresta finalmente ad arrivare in Europa quasi un anno dopo il lancio in Giappone. Ambientato al termine degli eventi narrati in Toukiden Kiwami, il gioco introduce un cast completamente rinnovato, nuove ambientazioni inedite liberamente esplorabili e nemici e boss sempre più potenti. Toukiden 2 presenta meccaniche di gioco a metà strada tra quelle di Monster Hunter e Dark Souls, presentandosi come un hunting game con elementi RPG, in grado di conquistare gli amanti di entrambe le categorie.

Zero Escape: The Nonary Games

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Aksys Games

Genere: Avventura/Visual Novel

Data di uscita prevista: 24 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Zero Escape: The Nonary Games è una collection che include le versioni rimasterizzate di Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Zero Escape: Virtue's Last Reward, riproposti per l'occasione con un comparto tecnico migliorato, grafica in alta risoluzione, voci rimasterizzate, testi aggiornati e doppio audio inglese/giapponese. Per gli appassionati della serie si tratta indubbiamente di un pacchetto interessante, da segnalare che la versione europea sarà disponibile inizialmente solamente in formato digitale, l'edizione retail verrà lanciata più tardi nel corso del 2017.

Dark Souls III: The Ringed City

Sviluppatore: From Software

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 28 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Ringed City è la seconda espansione di Dark Souls 3 che arriva a quasi sei mesi di distanza da Ashes of Ariandel. In questa avventura, i giocatori dovranno andare alla ricerca dell'Anima Oscura dell'Umanità, vagando per la Città degli Anelli, luogo che ospita mostri e nemici dai tratti folli. Il pacchetto include anche nuovi incantesimi, armature e poteri che vi consentiranno di fronteggiare le pericolose creature che popolano la leggendaria Ringed City.

Has-Been Heroes

Sviluppatore: Frozenbyte

Publisher: GameTrust

Genere: Azione/Strategia

Data di uscita prevista: 28 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo la tiepida accoglienza riservata a Trine 3 e Shadwen, Frozenbyte si appresta a tornare sui nostri schermi con un nuovo progetto, un action game 2D di stampo fantasy con elementi roguelike e strategici. Has-Been Heroes presenta un combat system decisamente particolare, che propone battaglie a turni con scontri in tempo reale, il tutto unito a un gameplay frenetico e veloce. Il gioco sarà pubblicato su console in formato digitale e retail da GameTrust, venduto esclusivamente nei negozi GameStop.

Mafia III: Corri, Bellezza!

Sviluppatore: Hangar13

Publisher: 2K Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 28 marzo

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



A sei mesi dal lancio, arriva il primo pacchetto di espansione di Mafia III. Corri, Bellezza! presenta tante novità interessanti, tra cui l'introduzione del personaggio di Roxie, la missione Herbalism (che ci permetterà di conoscere l'eccentrico MJ), due nuovi veicoli, costumi aggiuntivi per Lincoln Clay e la possibilità di rallentare il tempo durante le sessioni di guida. Faster, Baby! è il primo dei tre DLC di Mafia III, gli altri due pacchetti saranno disponibili nel corso del 2017.

Snake Pass

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: Sumo Digital

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 29 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Snake Pass è il nuovo gioco di Sumo Digital, un platform con elementi puzzle che ci permetterà di vestire i panni di un vivace serpente alle prese con enigmi e rompicapo da risolvere per superare quindici livelli pieni di trappole e ostacoli di ogni genere. Snake Pass supporterà PlayStation 4 Pro, mentre la versione per la console Microsoft gode della compatibilità con il programma Xbox Play Anywhere, con una sola copia del gioco sarà quindi possibile giocare su Xbox One e Windows 10 senza limitazioni.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Sviluppatore: Square-Enix

Publisher: Square-Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 31 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix è la collection definitiva della serie Square-Enix, ideale per ripercorrere le origini e lo sviluppo della saga in attesa dell'arrivo di Kingdom Hearts III. Il pacchetto include Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Day, Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:Coded. Una raccolta davvero imperdibile per tutti i fan della saga.

God Wars: Future Past

Sviluppatore: Kadokawa Games

Publisher: NIS America

Genere: RPG Tattico

Data di uscita prevista: 31 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



God Wars: Future Past è un gioco di ruolo strategico ambientato nell'antico giappone, che vi permetterà di esplorare varie epoche storiche spaziando tra passato e futuro. Il titolo si contraddistingue per un gameplay fortemente strategico con combattimenti tattici a turni che richiederanno una buona dose di pazienza per essere padroneggiati. Ampio e variegato il roster dei personaggi, ogni eroe può contare su un proprio equipaggiamento espandibile con vari oggi e abilità extra, in base alla classe di appartenenza. Un RPG tattico poco innovativo ma certamente interessante per gli amanti del genere.