Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Ottobre 2017

Dopo l'ottimo mese di settembre, in cui abbiamo visto l'uscita di titoli molto rilevanti come Destiny 2 e i due calcistici targati EA Sports e Konami, ottobre non può che continuare la tradizione autunnale ricca di grandi pubblicazioni, tra cui segnaliamo Forza Motorsport 7, Wolfenstein II The New Colossus, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e The Evil Within 2. Di seguito, l'elenco completo delle novità in arrivo a ottobre 2017 su Playstation 4 e Xbox One.

Batman The Enemy Within: Episodio 2 The Pact

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il secondo episodio di Batman The Enemy Within, intitolato The Pact, porterà avanti le vicende narrate nella nuova avventura Telltale dedicata all'Uomo Pipistrello, a distanza di due mesi dalla pubblicazione del primo episodio. Tra le altre cose, The Pact vedrà il debutto nella serie di Harley Quinn, allargando ulteriormente il cast dei personaggi provenienti dall'universo di Batman.

Dragon's Dogma Dark Arisen

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il successo di critica e pubblico riscosso su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2013, Dragon's Dogma Dark Arisen torna in una nuova edizione pensata per PlayStation 4 e Xbox One, caratterizzata da un comparto tecnico migliorato e dall'inclusione di tutti i contenuti presenti nell'originale Dragon's Dogma e nell'espansione Dark Arisen.

Battle Chasers Nightwar

Sviluppatore: Airship Syndicate

Publisher: THQ Nordic

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Realizzato da Airship Syndicate, software house composta in buona parte da sviluppatori che hanno lavorato alla serie di Darksiders, Battle Chasers Nightwar si presenta come un gioco di ruolo ambientato nell'omonimo universo fumettistico creato da Joe Madureira. Il gioco si distingue per uno stile grafico molto ricercato e per la presenza di meccaniche che mescolano esplorazione dei dungeon e combattimenti a turni in stile JRPG.

Forza Motorsport 7

Sviluppatore: Turn10

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Simulazione di Guida

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: Xbox One



Con 32 tracciati, oltre 700 auto e la più vasta collezione di Ferrari, Porsche e Lamborghini mai vista in un gioco di corse, Forza Motorsport 7 si presenta come il capitolo della serie più ricco in termini di contenuti, senza dimenticare le ulteriori limature apportate al comparto tecnico e al modello di guida. Il nuovo corsistico di Turn10 sfrutterà inoltre la potenza extra di Xbox One X, supportando la risoluzione 4K nativa sulla nuova ammiraglia Microsoft.

Raiden V Director's Cut

Sviluppatore: Moss Co., Ltd.

Publisher: UFO Interactive Games

Genere: Scrolling Shooter

Data di uscita prevista: 8 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Raiden V Director's Cut è la riedizione dell'omonimo scrolling shooter uscito nel 2016 su Xbox One. Il gioco includerà la co-op in locale fino a due giocatori, un nuovo sistema di danni, nuovi attacchi, livelli inediti e tre differenti tipologie di navicelle con specifici valori di difesa e mobilità. Per la prima volta nella serie, inoltre, sarà presente anche il voice acting.

Iron Wings

Sviluppatore: N.A.P.S. Team

Publisher: N.A.P.S. Team

Genere: Simulatore di Volo

Data di uscita prevista: 8 ottobre

Piattaforma: Xbox One



Sviluppato dalla software house italiana N.A.P.S. Team, Iron Wings si presenta come un simulatore di volo ambientato durante la seconda guerra mondiale, con protagonisti due amici di infanzia arruolatisi in uno squadrone speciale delle forze aeree. Già disponibile su PC dallo scorso 31 maggio, il titolo si prepara a debuttare anche su Xbox One mantenendo tutte le caratteristiche della versione originale.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra

Sviluppatore: Monolith Productions

Publisher: Warner Bros. Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 10 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dalle nuove regioni esplorabili agli assedi alle fortezze, passando per una storia più elaborata e un bestiario allargato che pesca a piene mani dall'immaginario tolkieniano, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra promette un'esperienza di gioco ancora più varia e profonda rispetto al suo predecessore, con il ritorno del sistema Nemesi che consentirà di creare storie uniche e personali per ogni nemico e seguace.

Real Farm Sim

Sviluppatore: Triangle Studios

Publisher: Sodesco Publishing

Genere: Simulatore di Fattoria

Data di uscita prevista: 12 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Real Farm Sim si aggiunge al catalogo dei simulatori di fattoria, proponendo una modalità Carriera in cui i giocatori inizieranno la loro avventura da braccianti fino a diventare dei grandi agricoltori. Avremo inoltre la possibilità di concentrarci sul raccolto o sul bestiame, tenendo conto delle azioni dei concorrenti e delle varie sfide aziendali.

Dungeons 3

Sviluppatore: Realmforge Studios

Publisher: Kalypso Media Digital

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 12 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dungeons 3 è il terzo capitolo della serie strategica sviluppata da Realmforge Studios, un nuovo episodio caratterizzato da una meccanica di gioco più dinamica, nuovi dungeon da esplorare e un comparto tecnico migliorato. I giocatori potranno mettere insieme un esercito terrificante scegliendo fra creature come succubi, zombi e orchi.

The Evil Within 2

Sviluppatore: Tango Gameworks

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



In The Evil Within 2 torneremo a vestire i panni del detective Sebastian Castellanos, questa volta determinato a salvare sua figlia Lily. Per farlo, i giocatori dovranno affrontare l'incubo dello STEM, fronteggiando le mostruose minacce in costante agguato nell'ombra. Le meccaniche survival metteranno a disposizione una differente varietà di approcci, che si tratti di nascondersi, di creare trappole o di affrontare il nemico con munizioni limitate.

Chaos;Child

Sviluppatore: 5pb

Publisher: PQube Game

Genere: Visual Novel

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Pubblicato in Giappone nel 2014 su Xbox One, Chaos;Child si prepara a debuttare anche in Europa su PlayStation 4 grazie al lavoro di localizzazione svolto da PQube. La visual novel narra le vicende di Takuru Miyashiro, un giovane studente che ha perso i genitori durante un tragico terremoto avvenuto sei anni prima. Nel presente, la vita del ragazzo e dei suoi amici viene sconvolta da una serie di misteriosi omicidi che sembrano ricollegarsi al passato.

RAID: World War 2

Sviluppatore: Lion Game Lion

Publisher: Starbreeze Publishing

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



RAID: World War 2 è un FPS co-op per quattro giocatori, ambientato in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui si avrà il compito di ostacolare l'avanzata nazista nel vecchio continente. Il gioco mette a disposizione quattro classi, ognuna caratterizzata da uno specifico albero delle abilità, ponendo una certa attenzione sul team work e sulla pianificazione strategica.

In The Shadows

Sviluppatore: Colorspace Studio

Publisher: Colorspace Studio

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



In The Shadows si presenta come un puzzle platformer 2D dalle meccaniche originali, in cui potremo usare la luce per trasformare le creature d'ombra in oggetti utili da impiegare nella risoluzione degli enigmi. Il protagonista del gioco è un uomo che fa ritorno nel mondo immaginario dell'infanzia, cercando di ricordare il proprio passato confrontandosi con le sue paure.

Cyberdimension Neptunia 4 Goddesses Online

Sviluppatore: Teamsoft

Publisher: Idea Factory

Genere: MMO

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Grazie al lavoro di localizzazione svolto da Idea Factory, Cyberdimension Neptunia 4 Goddesses Online sarà disponibile anche in Europa su PlayStation 4. Il titolo è un MMO con meccaniche hack ‘n' slash ambientato nell'universo di Cyberdimension Neptunia, in cui gli utenti avranno l'opportunità di scegliere un personaggio e di accumulare punti esperienza dedicandosi alle varie attività disponibili nel gioco, inclusi i Raid a 4 giocatori.

Touhou Kobuto V Burst Battle

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Touhou Kobuto V Burst Battle è un picchiaduro 3D con elementi bullet hell ambientato nello stesso universo di Touhou, in cui bisognerà avere la meglio sui propri avversari usando a proprio vantaggio i pattern dei proiettili, gli attacchi ravvicinati e le spell card. Con un roster composto da 9 personaggi, il titolo permetterà di giocare sia in multiplayer locale che online.

Let's Sing 2017

Sviluppatore: Voxler Games

Publisher: Plug In Digital

Genere: Casual

Data di uscita prevista: 14 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo capitolo della serie Let's Sing includerà 30 brani di successo internazionale, disponibili sia in modalità single player che nel multiplayer fino a 8 giocatori. La lista delle canzoni comprende le hit degli artisti più popolari del momento come i Coldplay con "Adventure of a Lifetime", Justin Bieber con "Sorry", Jason Derulo con "Want to Want Me" e Charlie Puth con "One Call Away".

Rogue Trooper Redux

Sviluppatore: TickTock Games

Publisher: Rebellion

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Rebellion propone il remaster di Rogue Trooper con Rogue Trooper Redux, in una riedizione che include diverse migliorie al comparto tecnico con assets rimodellati, illuminazione dinamica e nuovi effetti speciali. Tra le caratteristiche più interessanti, segnaliamo la possibilità di giocare in co-op da 2 a 4 giocatori nelle modalità "Assedio" e "Progressiva", senza dimenticare naturalmente le 13 missioni che compongono la campagna single player.

ELEX

Sviluppatore: Piranha Bytes

Publisher: Nordic Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dagli autori di Gothic e Risen arriva ELEX, un nuovo Action RPG ambientato in un universo fantascientifico post-apocalittico. La mappa sarà completamente aperta, senza caricamenti tra una zona e l'altra, permettendo un'esperienza open world in un mondo accuratamente simulato che reagirà alle azioni e alle scelte dei giocatori. Il sistema di combattimento promette un livello di sfida impegnativo con scontri in mischia e dalla distanza.

WWE 2K18

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo capitolo di WWE includerà il roster più ricco della serie, con superstar del calibro di John Cena, Dean Ambrose, Big Show, Seth Rollins e Randy Orton, senza dimenticare le stelle del passato come Sting, Stone Cold Steve Austin, Ultimate Warrior e Ric Flair. La nuova modalità Carriera permetterà inoltre di vivere in prima persona la scalata ai vertici fino a WrestleMania, per un'esperienza di gioco ancora più realistica e immersiva.

South Park Scontri Di-Retti

Sviluppatore: Ubisoft San Francisco

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Finalmente giunge all'uscita South Park Scontri Di-Retti, sequel del pluripremiato South Park Il Bastone della Verità. I giocatori prenderanno ancora una volta il posto di Novellino, avventurandosi tra i crimini di South Park con Procione e i suoi amici. Il titolo sarà doppiato completamente in italiano con le voci originali della serie TV e, a differenza del prequel, non riceverà nessuna censura.

Gran Turismo Sport

Sviluppatore: Polyphony Digital

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Simulazione di Guida

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Gran Turismo Sport si presenta come il primo episodio della famosa serie automobilistica Polyphony pensato per PlayStation 4. Anche se una certa enfasi sarà riposta nel comparto multiplayer online, il gioco metterà a disposizione una modalità Campagna con le classiche prove di abilità su strada, una serie di missioni incentrate sulla tecnica di guida e la possibilità di testare alcune porzioni specifiche dei tracciati. Confermata inoltre l'assenza delle microtransazioni.

The Inner World: The Last Wind Monk

Sviluppatore: Studio Fizbin

Publisher: Kalypso Media Digital

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 20 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Inner World: The Last Wind Monk è il seguito di The Inner World, un'avventura grafica caratterizzata da un comparto audiovisivo ricercato e da una serie di rompicapo di difficoltà adattabile grazie al sistema di indizi su più livelli. Anche se il gioco riprenderà alcuni elementi tratti dal primo capitolo, gli sviluppatori sostengono che l'esperienza sarà perfettamente godibile anche per chi si avvicinerà per la prima volta alla serie.

Road Rage

Sviluppatore: Maximum Games

Publisher: Maximum Games

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 24 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Immaginate il seguito spirituale di Road Rash in salsa open-world e vi sarete fatti una prima idea di Road Rage, nuovo racing arcade di Maximum Games che ci vedrà alla guida di un motociclista fuorilegge. All'interno della mappa ci si potrà imbattere in 42 missioni story driven e in 56 missioni secondarie che spazieranno dalla semplice consegna di oggetti ai combattimenti su strada.

Hidden Agenda

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Avventura Dinamica

Data di uscita prevista: 25 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Ecco un altro titolo che si aggiunge alla collana PlayLink di PlayStation 4, dove lo smartphone dei giocatori viene trasformato in un sistema di controllo dalle molteplici possibilità. Sviluppato da Supermassive Games, gli stessi autori di Until Dawn, Hidden Agenda si propone come un'avventura dinamica a metà tra horror e thriller, dove cinque giocatori potranno condurre le indagini decidendo di ostacolarsi o aiutarsi a vicenda in base ai propri obiettivi.

Just Dance 2018

Sviluppatore: Ubisoft Paris

Publisher: Ubisoft

Genere: Casual

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo capitolo di Just Dance si presenta con una tracklist composta da oltre 40 canzoni, una nuova modalità Kids pensata per i più piccoli e un paio di aggiunzioni al sistema di punteggio che premieranno i giocatori più abili. Fra i brani presenti segnaliamo "Naughty Girl" di Beyoncé, "John Wayne" di Lady Gaga, "Another One Bites the Dust" dei Queen e "Automation" di Jamiroquai.

LEGO Ninjago Il Film: Videogame

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



LEGO Ninjago Il Film: Videogame è il videogioco ufficiale dell'omonimo film, un action game in cui si potrà giocare nei panni di Jay, Lloyd, Cole, Zane, Kai, Sensei Wu e Nya, nel tentativo di proteggere la loro isola natia di Ninjago dal malvagio Lord Garmadon. Il gioco permetterà di attraversare 8 ambientazioni tratte dal film, ognuna con il proprio Dojo delle sfide. La modalità Battaglia, inoltre, consentirà di giocare contro gli amici fino a 4 utenti.

Assassin's Creed Origins

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Come suggerisce il titolo, Assassin's Creed Origins ci porta alle origini della Confraternità degli Assassini nell'Antico Egitto, per quello che si preannuncia come un nuovo inizio per la saga Ubisoft. Il sistema di combattimento si unirà ad alcune meccaniche tipiche dei gdr, come la progressione del personaggio e la gestione dell'inventario, dove decine di armi diverse con particolari caratteristiche e livelli di rarità potranno dar vita a differenti stili di gioco.

Wolfenstein II The New Colossus

Sviluppatore: Machine Games

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Wolfenstein torna con i suoi personaggi eccentrici, un arsenale atlamente tecnologico e le sue limpide meccaniche da FPS, con una semplice missione da proporre ai giocatori: eliminare tutti i nazisti che minacciano il suolo americano. Dopo il grande successo riscosso da The New Order, Wolfenstein II The New Colossus prova a fare nuovamente centro, mantenendo i punti di forza del predecessore e proponendo una campagna single player ancora più ambiziosa.

Nights of Azure 2

Sviluppatore: Gust Studios

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Nights of Azure 2 è il sequel diretto di Nights of Azure, gioco di ruolo giapponese sviluppato da Gust Studios. La nuova avventura si svolgerà in una città demoniaca ambientata nell'Europa occidentale del XIX secolo, con protagoniste Alushe e le sue due amiche d'infanzia Liliana e Ruhenheid, unite nel tentativo di combattere le minacce che avvolgono il mondo e di scoprire la verità che si nasconde dietro la misteriosa Regina della Luna.

Yomawari Midnight Shadows

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Sequel di Yomawari Night Alone, di cui riprende meccaniche e atmosfere, Yomawari Midnight Shadows vedrà come protagoniste due nuove ragazze, Yui e Haru, che a un certo punto verranno attaccate da un'entità misteriosa che costringerà a separarle. L'obiettivo del gioco sarà proprio ricongiungerle, attraversando i bizzarri vicoli della città e affrontando il terrore della notte.

Rugby 18

Sviluppatore: Eko Software

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Sportivo

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Rugby 18 includerà i giocatori ufficiali dei campionati della stagione 2017-2018, permettendo agli amanti di questo sport di vivere la più completa simulazione di rugby realizzata fino a questo momento. Si potrà tentare la scalata al successo con il proprio club preferito nella modalità Carriera, o in alternativa creare il proprio team personalizzato con la modalità My Squad. Confermato anche il supporto al multiplayer locale e online.

Spintires MudRunner

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Simulazione

Data di uscita prevista: 31 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ecco la versione definitiva di Spintires, il famoso simulatore di veicoli fuoristrada adesso in arrivo anche su PlayStation 4 e Xbox One. Rispetto alla versione originale, MudRunner offre una nuova mappa SandBox in aggiunta alle 5 presenti in precedenza, una nuova modalità Sfide, 13 nuovi veicoli e diverse migliorie tecniche. I giocatori avranno la possibilità di manovrare 19 potenti veicoli fuoristrada, affrontando diverse missioni in paesaggi estremi e condizioni atmosferiche avverse.

Final Fantasy XV Comrades

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 31 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo le varie espansioni dedicate alla storia principale e ai personaggi, Final Fantasy XV arricchisce il proprio comparto multiplayer con Comrades, nuova espansione che propone una struttura di gioco simile a quella di Monster Hunter, Phantasy Online e altri Hunting Game. Una volta creato il proprio personaggio, i giocatori potranno scendere sul campo di battaglia insieme agli altri utenti, confrontandosi con un sistema di combattimento che si presenta come la versione riveduta e corretta di quello originale.