Giochi in uscita per PS4 e Xbox One di Gennaio 2017

Il primo mese dell'anno si apre con l'arrivo di titoli come Gravity Rush 2, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Yakuza 0, Tales of Berseria e Resident Evil 7 Biohazard, senza dimenticare titoli meno blasonati ma non per questo meno interessanti, come Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone, Digimon World: Next Order e Fate/Extella: The Umbral Star. Di seguito, tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 e Xbox One a gennaio 2017.

MX vs. ATV 2017 Official Track Edition

Sviluppatore: Rainbow Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 4 gennaio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



La serie MX vs. ATV ha riscosso un discreto successo in passato e adesso il brand si prepara a tornare sui nostri schermi, anche se non con un nuovo capitolo. MX vs. ATV 2017 Official Track Edition è una riedizione di MX vs. ATV Supercross Encore che include 16 tracciati aggiuntivi su licenza provenienti dal mondiale Supercross. I circuiti saranno pubblicati a cadenza settimanale così da accompagnare i giocatori fino alla primavera. Per il resto, non ci sono altre novità da segnalare, se non la presenza di piccoli ritocchi al comparto tecnico rispetto al gioco originale.

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone

Sviluppatore: Crypton Future Media

Publisher: SEGA

Genere: Rhythm Game

Data di uscita prevista: 10 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Il nuovo episodio della serie Hatsune Miku arriva finalmente in Europa, distribuito in formato digitale sul PlayStation Store. La versione gratuita include due canzoni, SEGA però metterà a disposizione due diversi pacchetti denominati Future Sound (con brani tratti dai giochi della serie Project DIVA) e Colorful Tone (con le canzoni dei giochi Project Mirai e delle versioni arcade) per un totale di oltre 200 pezzi e 300 costumi per la popolarissima idol virtuale. La formula di gioco non è particolarmente innovativa ma per i fan di Hatsune Miku si tratta di un titolo da tenere sotto stretta sorveglianza.

Abzù

Sviluppatore: 505 Games

Publisher: Giant Squid

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: Xbox One



Abzù è un gioco d'avventura ambientato nelle profondità dell'oceano, che si distingue per una marcata componente esplorativa e per l'atmosfera ricca di fascino: soli in fondo al mare, dovremo vagare per le profondità marine alla ricerca di tesori e segreti da scoprire. Dopo aver riscosso un discreto successo in formato digitale su PC e PS4, il gioco arriva nei negozi con una speciale edizione retail per console che segna il debutto di Abzù su Xbox One.

Gravity Rush 2

Sviluppatore: Sony Japan Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Inizialmente previsto per la fine del 2016, Gravity Rush 2 arriverà nei negozi il 18 gennaio, anticipato da una demo pubblicata poco prima di Natale: il team di sviluppo ha beneficiato di questo tempo extra per apportare vari ritocchi al comparto tecnico e offrire un miglior bilanciamento generale. Il sequel di Gravity Rush presenta nuove zone da visitare, meccaniche di gioco inedite, nuovi poteri e un gameplay ancora più veloce e frenetico del predecessore.

Fate/Extella: The Umbral Star

Sviluppatore: Marvelous Europe

Publisher: Marvelous Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 20 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo aver riscosso un discreto successo in Giappone, Fate/Extella: The Umbral Star si appresta ad arrivare in Europa grazie a Marvelous Europe. Il gioco sarà disponibile in versione standard (fisica e digitale) o nell'esclusiva Moon Crux Edition, un'edizione da collezione che include il gioco completo, artbook a colori da 100 pagine con copertina rigida, una confezione con sedici cartoline e un poster in tessuto. La Day One Edition, inoltre, include il costume Cold-Blooded Warde per Gilgamesh. Abbiamo dovuto attendere qualche mese prima di vedere il gioco nel nostro continente e per questo Marvelous ha voluto ricompensare i fan di questo frenetico gioco d'azione proponendo loro una limited edition esclusiva per l'Europa. Davvero niente male!

Watch Dogs 2: T-Bone Content Bundle DLC

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: Xbox One



Uscito in esclusiva temporale a dicembre su PlayStation 4, il primo DLC di Watch Dogs 2 arriverà su Xbox One a fine gennaio. Il pacchetto è dedicato, come si può intuire dal nome, al personaggio di T-Bone e include nuovi vestiti per Marcus ispirati a questo personaggio, uno scuolabus con skin esclusiva, la sfida cooperativa Mayhem e un nuovo tipo di nemico da eliminare per le strade di San Francisco.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Sviluppatore: Square-Enix

Publisher: Square-Enix

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



In attesa di Kingdom Hearts III (ancora privo di una finestra di lancio), Square-Enix propone una nuova collection a tema: Final Chapter Prologue 2.8 include Kingdom Hearts Dram Drop Distance HD (versione rimasterizzata del titolo omonimo uscito nel 2012), l'episodio inedito Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep A Fragmentary Passage e il film in CGI Kingdom Hearts Chi: Back Cover. Un pacchetto certamente interessante per i fan della saga Square-Enix, che potranno così ripercorrere e scoprire una parte importante della storia di questa amatissima serie.

Resident Evil 7 Biohazard

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One



Resident Evil 7 Biohazard segna un nuovo inizio per la storica serie Capcom. Il publisher abbandona la deriva action degli ultimi capitoli per proporre un survival horror maggiormente incentrato su sensazioni come ansia, paura e terrore Il primo grande cambiamento è dato dalla visuale in prima persona e dallo stile grafico fotorealistico che garantisce un livello di immersione mai visto prima in un gioco di Resident Evil, amplificato anche dal supporto per PlayStation VR su PlayStation 4. La realtà virtuale potrebbe essere la chiave giusta per riportare in vita un franchise che negli ultimi anni ha faticato a trovare una propria identità, chissà che Resident Evil 7 Biohazard non possa rappresentare la nascita di una seconda primavera per il brand.

Yakuza 0

Sviluppatore: Team Yakuza

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Mentre i giocatori giapponesi si stanno divertendo con Yakuza 6 (uscito lo scorso mese di dicembre) il pubblico occidentale gioisce per l'arrivo di Yakuza Zero, lanciato nel marzo 2015 in Giappone e a breve disponibile anche in Europa. Il gioco è un prequel ambientato nel 1988 e racconta le origini dell'ascesa di Kazuma Kiryu e Goro Majima, i due principali protagonisti della saga. Yakuza 0 non presenta particolari innovazioni dal punto di vista del gameplay, puntando tutto sulla trama e sui colpi di scena. Non mancano comunque nuovi minigiochi e nuove attività per arricchire il proprio patrimonio. Yakuza Zero è un buon modo per attendere la localizzazione del sesto episodio della saga, in arrivo in Occidente nel 2018.

Tales of Berseria

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 27 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Tales of Berseria si appresta a sbarcare in Europa dopo aver riscosso un discreto successo in Giappone durante la scorsa estate. Il nuovo Tales of narra la storia di Laphicet e Velvet , i quali si troveranno coinvolti in un'avventura che li porterà alla ricerca della verità riguardo il loro passato, tra colpi di scena, rapporti personali non sempre idilliaci, sensi di colpa e sete di vendetta. Rispetto ai precedenti episodi, il gioco presenta una trama più adulta, dalle atmosfere oscure, mentre le meccaniche di gameplay non hanno subito particolari stravolgimenti, presentando poche novità di rilievo. Squadra che vince non si cambia e Bandai Namco tiene fede a questo motto con Berseria, un titolo che non deluderà gli appassionati della saga.

Digimon World: Next Order

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 27 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Uscito in Giappone la scorsa primavera esclusivamente su PlayStation Vita, il nuovo gioco dei Digimon si appresta ad arrivare anche in Europa in una versione tecnicamente rivisitata per sfruttare le potenzialità di PlayStation 4. Digimon World Next Order è un gioco di ruolo open world che ci permetterà di vestire i panni di Takuto, studente con un sogno nel cassetto, diventare il miglior allenatore di Digimon del mondo. Takuto si imbarcherà quindi in un'incredibile avventura alla ricerca dei mostri più rari e potenti. Poche le novità rispetto al precedente Digimon World Re:Digitize ma per gli appassionati dei mostriciattoli Bandai si tratta di un titolo indubbiamente interessante.

Hitman: Stagione 1

Sviluppatore: IO Interactive

Publisher: Square-Enix

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 31 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Contrariamente alle previsioni iniziali, Hitman si è rivelato un buon successo di pubblico e critica: distribuito in formato episodico nel corso del 2016, il gioco arriva adesso in versione retail, con tutti i capitoli (Prologo, Francia, Italia, Marocco, Thailandia, USA, Giappone) racchiusi in un solo disco, insieme a numerosi DLC, tra cui tre Mission Pack, il Requiem Blood Money Pack, colonna sonora e making of in formato digitale. Acquistando la prima stagione completa di Hitman, otterrete l'accesso a tutte le sfide, gli Elusive Target e i contratti pubblicati fino ad oggi e a quelli in uscita dopo il 31 gennaio.

Call of Duty Infinite Warfare: Sabotage

Sviluppatore: Infinity Ward

Publisher: Activision

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 31 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Sabotage è il primo DLC di Call of Duty Infinite Warfare, disponibile da fine gennaio in esclusiva temporale su PlayStation 4. Il pacchetto include quattro nuove mappe, denominate Noir, Renaissance, Neon e Dominion, quest'ultima remake della mappa Afghan di Call of Duty Modern Warfare 2. Presenti anche nuove armi e il primo episodio della modalità Zombie, Rave in the Redwoods. Squadra che vince non si cambia dunque e come da tradizione per la serie Call of Duty, anche Infinite Warfare sarà supportato con numerosi contenuti aggiuntivi per tutto l'anno.

The Flame in the Flood Complete Edition

Sviluppatore: The Molasses Flood

Publisher: Curve Digital

Genere: Azione/Survival

Data di uscita prevista: Gennaio 2017

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo aver riscosso un discreto successo su PC e Xbox One, The Flame in the Flood si appresta ora a vedere la luce anche su PlayStation 4 con un'edizione denominata Complete Edition, che presenta varie migliorie al gameplay e al comparto tecnico, oltre al commento degli sviluppatori. Il download include anche un tema dinamico e due avatar esclusivi per il PSN.