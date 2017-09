Gioco del Mese: i migliori giochi di Agosto 2017 per PC, PS4, Switch e Xbox One

Sfiorisce agosto e si prepara ad arrivare l'autunno, storicamente considerato il periodo più caldo dell'anno in termini di uscite videoludiche. In verità pure l'estate appena trascorsa si è data un bel da fare, e l'ultimo mese è solo l'epilogo di una stagione densissima e piena di uscite. Vediamo insieme quali sono stati i prodotti più in vista degli ultimi 30 giorni, ed eleggiamo il nostro personale Game of the Month.

Last Day of June

Cominciamo da un orgoglio tutto italiano, arrivato proprio pochi giorni fa. Last Day of June è un'avventura sviluppata da Ovosonico, come sempre attenta soprattutto alla narrazione.

Accantonata un'indole da puzzle-game che, pur nella sua efficacia, avrebbe potuto dare di più, quella che prende forma dinanzi agli occhi del giocatore è una toccante parabola sul valore del destino, sulle conseguenze di una perdita, sull'indissolubilità degli affetti dinanzi alle stoccate della morte. Ovosonico ha realizzato così un'opera visivamente e narrativamente ineccepibile, la cui portata emotiva dipenderà comunque dalla differente sensibilità di ogni fruitore. Sarà difficile, tuttavia, non venire coinvolti intimamente da storia bellissima, in cui i sorrisi amari sono conditi dal retrogusto dolce delle lacrime.

Absolver

Passando ad altro, incontriamo Absolver: un gioco appagante e singolare, tecnico e profondo. Si tratta di un "Online Melee Action Game", creato da Sloclap e Devolver Digital: un picchiaduro always online, immerso in un mondo silenzioso dove gli unici suoni nell'aria sono quelli degli scontri che puntellano il percorso di crescita.

Si distingue per un appagante e complesso combat system che, contaminato da formule ruolistiche, conferisce al titolo un'identità unica nel suo genere. Soffre di una mappa dei comandi davvero complessa, ma plasmabile abbastanza da poterla domare con una certa tranquillità. Tutto il resto è ottima estetica, colori vivaci e cura per gli stili di lotta riprodotti. Scontri dall'esito imprevedibile rendono ogni sessione di gioco unica: gli alleati possono diventare mentori o nemici, salvarvi la vita o togliervela. E' richiesta pazienza, tenacia e parsimonia, ma se avrete modo di dedicarvi la giusta passione, quest'opera vi offrirà svariate ore di gioco.

Everybody's Golf

Tornato dopo qualche anno di inattività, Everybody's Golf è pronto ad invadere i nostri salotti con la solita dose di umorismo, profondità e divertimento a cui la serie ci ha da sempre abituati. Una campagna single player longeva e vivacizzata da piccole ma efficaci novità, ed un comparto multigiocatore di ampio respiro, capace di coinvolgervi come non mai, sono gli ingredienti di un nuovo ed entusiasmante torneo al quale gli appassionati, così come i neofiti, dovrebbero assolutamente partecipare.

Peccato per un comparto tecnico un po' datato, incapace di sfruttare a dovere la potenza dell'hardware di Ps4. Con i suoi 5 percorsi totali, il pacchetto offerto da Everybody's Golf potrebbe apparire meno succulento rispetto al passato, eppure la mole di contenuti ed attività perfettamente integrate in un sistema di progressione sempre organico e vivace, consegnano ai tanti fan un capitolo di ottimo livello.

F1 2017

Passando ai racing game (in attesa di Project Cars 2, GT Sport e Forza 7), troviamo F1 2017: un gioco per tutti, non solo per gli appassionati della disciplina che tratta.

Il modello di guida, sebbene risulti abbastanza permissivo, riesce a mantenersi divertente e ben stratificato. Bello da giocare sia con il pad che con il volante, il nuovo corsistico del team britannico è riuscito nell'intento di rifinire e migliorare considerevolmente il già ottimo capitolo dell'anno passato, dando nuova linfa a una serie che dopo l'esordio sulla nuova generazione di console sembrava aver perso un po' di smalto.

Contenutisticamente parlando, poi, ci troviamo di fronte a un prodotto a dir poco monumentale, come sempre.

Oltre alla modalità carriera avremo la possibilità di metterci in gioco con weekend di gara singoli, di lanciarci alla caccia di nuovi record e scalare le classifiche in un classico time attack o prender parte a un intero campionato vestendo i panni del nostro beniamino. Il tutto, ovviamente, senza tralasciare le importantissime gare multigiocatore online.

Sonic Mania

Per i fan della mascotte di SEGA, Sonic Mania è un vero e proprio sogno che si avvera. Il titolo di Headcannon è a tutti gli effetti il Sonic che gli appassionati aspettavano da anni, il degno erede di un retaggio ludico prezioso che, per anni, ha rischiato di finire perduto.

Al netto di una giocabilità praticamente perfetta e di un level design eccezionale, Sonic Mania può contare su un "quid" che è mancato fin troppo a lungo nel quadro del franchise: quel feeling unico che rappresenta la vera anima della storica serie di SEGA. Quello offerto dall'opera è quindi un pacchetto ricco e appagante che, al prezzo proposto, ci sentiamo di consigliare vivamente non solo agli estimatori del porcospino, ma anche a tutti i videogiocatori.

Hellblade

Al netto dei difetti legati alla componente action, Hellblade è un piccolo, grande miracolo produttivo.

Sviluppato da un team di appena venti persone, il titolo di Ninja Theory sfida il mercato dei grandi, proponendosi con un colpo d'occhio da Tripla A ed una preziosa libertà creativa. Racconto allucinato di una personale discesa agli inferi, il gioco riesce a brillare sul fronte narrativo, inscenando con estrema lucidità i deliri della schizofrenia. Gli scontri sono monocordi e rischiano di diventare noiosi, ma la qualità del racconto e dell'ambientazione è eccezionale, e per gli appassionati delle storie interattive, Senua's Sacrifice resta un prodotto da giocare.

Observer

Nuovo titolo sviluppato dagli autori di Layers of Fear, Observer rappresenta un'esperienza interessante, che trova il proprio principale punto di forza tra le spire di una storia profonda e intrigante, e affianca armoniosamente temi sci-fi ad altri più intimi, familiari.

Una trama che funziona anche per i meriti suggestivi di un'ambientazione distopica riuscitissima, incarnazione del cyberpunk più puro e "cattivo". Peccato però che alcune delle dinamiche ludiche del prodotto, in particolare quelle che lo avvicinano al predecessore spirituale, influiscano negativamente sulla qualità generale del titolo targato Bloober Team. Quanto Observer non cerca a tutti i costi di far saltare i giocatori dalle sedie con espedienti da horror allucinatorio, e fa valere il fascino del proprio immaginario cyberpunk, ecco emergere il vero valore di questo thriller ansiogeno e opprimente, che culmina in un finale da urlo.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Chiudiamo l'elenco dei Runner Up con un altro titolo italiano. Mario + Rabbids Kingdom Battle dà prova di essere, non senza sorpresa, uno spettacolare punto di incontro fra la più prestigiosa e rappresentativa delle IP Nintendo e i chiassosi conigli Ubisoft, uno spin-off nato in epoca Wii e fino ad oggi mai decollato come nelle aspettative originali di Guillemot.

Dopo innumerevoli incursioni negli sport più disparati, la baffuta mascotte Nintendo dimostra così di cavarsela alla grande anche alle prese con un genere nettamente meno universale del platform, in uno strategico a turni semplice (ma non per questo banale) che riprende e riduce ai minimi termini le classiche meccaniche di XCOM, per proporre qualcosa di leggero ma comunque profondo, sfaccettato e godibile a più livelli.

Quartieri a luci rosse e drammi adolescenziali

Saprete ormai se ci seguite con costanza che tra i nostri runner-up non rientrano né DLC né riedizioni, ma che ogni mese ci prendiamo comunque un piccolo spazio per segnalare le migliori. Stavotla in ballo c'è Yakuza Kiwami, il remake del primo, storico episodio della serie SEGA. Ma c'è anche la versione HD di Starcraft, che permette di riscoprire una pietra miliare della strategia videoludica.

Ottime performance anche per l'ultima espansione di Hearthstone, I Cavalieri del Trono di Ghiaccio, che dà una bella sferzata al meta.

Segnaliamo anche il primo episodio di Before the Storm, il prequel dell'ottimo Life is Strange, che però andrà valutato nel suo complesso, una volta che saranno pubblicati tutti e tre gli episodi.

Uncharted L'Eredità Perduta

Il titolo di Gioco del Mese va a L'Eredità Perduta, espansione Stand Alone della saga di Uncharted.

L'Eredità Perduta ha del resto calamitato tutte le nostre attenzioni come solo un vero episodio della saga è in grado di fare. Il ritmo ben dosato, l'alternanza ottimamente bilanciata di azione e gusto per la scoperta, e un'inaspettata apertura alla dimensione più "libera" dell'esplorazione fanno di questo contenuto non soltanto un prodotto estrapolato da una costola di Uncharted 4, bensì un capitolo aggiuntivo a tutti gli effetti.

E se l'anima ludica della produzione non si discosta molto - con tutti i pregi ed i difetti che ne conseguono - da quella di Fine di un Ladro, il titolo riesce comunque a mantenere invariato il magnetico appeal del brand anche con Nathan Drake fuori dai giochi. L'offerta contenutistica perfettamente commisurata al prezzo di vendita, infine, è solamente la ciliegina sulla torta di un'esperienza da non farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo. Con l'avventura di Chloe e Nadine, d'altronde, la serie di Uncharted ci lascia quello che è il suo testamento definitivo.