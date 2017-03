Gioco del Mese: i migliori videogiochi di Febbraio 2017 per PC, PS4 e Xbox One

Non potevamo sperare in un inizio migliore, per questo 2017 videoludico. In attesa delle grandi produzioni del mese appena iniziato (da Horizon alla Line-Up di Switch, passando per Nier: Automata e Mass Effect Andromeda), febbraio ci ha regalato produzioni di spessore, qualche indie interessante ed esclusive coinvolgenti. Vediamo come sempre quali sono stati i titoli più meritevoli del mese appena trascorso, e chi è il Game of the Month per la redazione di Everyeye.it.

Torment: Tides of Numenera

Uscito proprio sul finire del mese, il seguito di quello che è considerato il cRPG più bello della storia si conquista un posto nella nostra classifica. Torment: Tides of Numenera, del resto, è un gioco di ruolo come non se ne vedevano da anni. Un'esperienza narrativa incredibilmente profonda e sfaccettata, tra le cui maglie il giocatore riesce a percepire il peso di ogni sua decisione. È raro che un "erede spirituale" riesca veramente a rivaleggiare con il proprio predecessore, ma è difficile negare ai ragazzi di inXile il merito di questa impresa titanica, compiuta confezionando un universo coinvolgente e stratificato, ricco di personaggi unici e vicende memorabili.

Forma.8

Fra i nostri Runner-Up trova posto anche un titolo indie italiano di grande caratura. Mescolando la struttura da metroidvania ad uno stile che ricorda per certi versi quello di Badland, il team Mixed Bag ci consegna infatti un'avventura intrigante e misteriosa, un piccolo gioco "fuori dal tempo" che ha tanto da dire non solo agli appassionati del genere. Il suo convinto ermetismo ha qualche risvolto negativo solamente sulla trama, che resta purtroppo in disparte nell'economia del prodotto, mentre il minimalismo che caratterizza tutti gli altri elementi - dall'interfaccia, alla musica, al colpo d'occhio - funziona senza riserve. Il backtracking ben studiato, gli enigmi brillanti, il senso trascinante della scoperta: tutto è al posto giusto, in quest'avventura che sa essere compassata senza mai perdere d'intensità.

Halo Wars 2

Anche Halo Wars 2, lo strategico ambientato nell'universo di Master Chief, ha saputo conquistarci. Creative Assembly e 343 Industries hanno fatto le cose in grande, pianificando uno sforzo a lungo termine che espanderà nei mesi a venire tanto la campagna single player quanto il comparto multiplayer. Al netto di una campagna appassionante e ben raccontata, è proprio il comparto multigiocatore che rappresenta la spina dorsale dell'offerta. La modalità Blitz riesce ad emergere con forza e ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama competitivo, riuscendo insomma a vincere anche le resistenze di chi credeva che gli RTS e le console non potessero andare d'accordo.

For Honor

Al netto di qualche scelta infelice sul fronte dell'infrastruttura online, For Honor è senza ombra di dubbio una delle esperienze multigiocatore più originali e appaganti degli ultimi tempi: profonda, sfaccettata, brutale e intelligente nelle sue meccaniche di base. E per questo non può che trovare spazio fra i nostri Runner-Up. Ora che la guerra fra Vichinghi, Cavalieri e Samurai è iniziata, saranno importantissime le prossime mosse del publisher francese, per garantire alla community il flusso costante di aggiornamenti e nuovi contenuti sul quale pesano le future sorti di For Honor. Resta il fatto che il combat system del titolo è stratificato, convincente, originale e riuscitissimo, capace di fondere realismo e accessibilità. Alla stessa maniera, colpiscono la ricerca artistica ed il dettaglio grafico, per una produzione che riesce tutto sommato a risaltare.

Berserk and the Band of the Hawk

Finalmente un musou come si deve! Sebbene non sia esente da alcuni difetti tipici del genere d'appartenenza, Berserk and the Band of the Hawk rappresenta un prodotto imperdibile per tutti i videogiocatori che sono cresciuti leggendo l'incommensurabile epopea dark fantasy del genio Miura: il titolo riesce infatti a tradurre perfettamente in azione pura quanto apprezzato fra le pagine dell'omonimo manga.

Remake all'uncinetto

Sebbene non concorrano per il titolo di Gioco del Mese, ci piace segnalare i remake più interessanti usciti di recente. A febbraio, su Nintendo 3DS, è arrivato Poochy & Yoshi's Woolly World. Per quanto sia indubbiamente meno grazioso del titolo originale, "costretto" a vivere su un hardware che non rende giustizia all'incredibile direzione artistica, il gioco resta comunque piacevole, divertente e ricchissimo di contenuti: capace ricordaci -ad oltre venti anni di distanza dall'uscita di Mario World 2- cosa abbia reso grande Yoshi's Island.

Dov'è finito Horizon?

Lo sappiamo: vi state chiedendo come mai Horizon non sia finito nell'elenco dei giochi più meritevoli di febbraio. L'eccezionale open world targato Guerrilla Games, di fatto, è uscito il primo marzo, e dovrà quindi vedersela con i grandi del mese appena iniziato. Sarà interessante capire chi la spunterà, fra Zero Dawn, Breath of the Wild e l'attesissimo Andromeda.

Gioco del Mese: Nioh

Ed eccolo, infine, il nostro Game of the Month. Si tratta di Nioh: un'esperienza brutale, intensa e appagante, che sfida il giocatore ad attraversare panorami altamente suggestivi, colmi di pericoli letali. Il gioco di Team Ninja presenta uno dei migliori combat system mai visti nel panorama di genere, che ci permette di dimenticare una storia senza mordente. Il soulslike di Koei Tecmo ha personalità da vendere e sa come picchiare duro per far felici gli appassionati di genere. Per questo, e per la capacità di dimostrare un carattere originale e distintivo nonostante si collochi nel solco dei Souls, Nioh conquista il titolo di Gioco del Mese.