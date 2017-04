Gioco del Mese: i migliori videogiochi di Marzo 2017 per PC, PS4 e Xbox One

Scegliere il vincitore del titolo di Gioco del Mese non è mai stato così difficile. E non tanto perché a marzo si sono presentati, ai nastri di partenza, sia il meraviglioso Horizon: Zero Dawn che il gigantesco Breath of the Wild, quanto perché durante il mese appena trascorso è uscita anche l'ultima follia creativa di Yoko Taro, quel Nier: Automata che recupera le intuizioni del predecessore e le colloca in una struttura di gioco eclettica e trascinante.

Di fronte ai due Open-World, del resto, è un po' più facile fare paragoni, tracciare paralleli: mentre l'action/shoot'em up/sandbox/everything sviluppato da Platinum Games è un prodotto molto più particolare, che tocca corde emotive molto diverse rispetto a quelle degli altri "concorrenti". E meno male che Persona 5 è uscito ad Aprile!

Per un po', in ogni caso, si è fatta strada l'idea di un ex-aequo, che potesse dare il giusto spazio a tutti i grandi capolavori che si sono presentati al pubblico negli ultimi trenta giorni. Ma poi no: meglio esporsi, prendere posizione, dire le cose come stanno. Ovvero, dire che The Legend of Zelda: Breath of the Wild vince su tutti.

Game of The Month - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

E Zelda vince non solo perché rappresenta una revisione integrale del canone classico della saga, ma perché ne è una rilettura sorprendente. Un titolo capace di recuperare gli elementi caratteristici della serie (puzzle solving, senso della scoperta, piacere dell'esplorazione) e di spalmarli in maniera uniforme su un mondo di gioco che sembra inesauribile. E che non ha paragoni in termini di pienezza: dopo decine e decine di ore di gioco c'è ancora qualcosa da scoprire, un dettaglio nascosto, un'interazione nuova con gli elementi del mondo. In Breath of the Wild si respira un senso di libertà prima inimmaginabile, e il fatto che il combat system sia poco incisivo, o che i nuovi poteri di Link non vengano sempre valorizzati dalle sfide dei sacrari, sono piccolezze che non limitano il valore sconfinato dell'opera.

Spiazzante per la sua vastità, per la sua ricchezza, per l'attenzione con cui accatasta storie nascoste e leggende misteriose, Breath of the Wild ti si incolla addosso e non ti lascia più, trascinandoti ancora e ancora nella sua sconfinata Hyrule, sintesi e summa di tutti i regni salvati dall'ombra di Ganon.

La più vasta avventura di Link si fa perdonare le incertezze tecniche anche grazie ad uno stile inimitabile, punto d'incontro tra il fantasy e il fantastico, incarnazione perfetta di una fiaba esile e moderna.

Per tutti questi motivi, insomma, l'esclusiva Nintendo è il nostro Gioco del Mese. Di seguito, tutti i Runner Up!

Horizon: Zero Dawn

Il primo fra i nostri Runner Up è la mastodontica opera di Guerrilla, realizzata con cura ed incredibile passione da una sofware house che ha sempre avuto le carte in regola per raggiungere l'eccellenza. Ci troviamo dinnanzi ad un titolo dalla struttura semplice: un open-world con dinamiche action-rpg, che però riesce a stupire e a distinguersi grazie ad una più che buona mole di contenuti e alla loro indiscutibile qualità. Il tutto supportato da un comparto tecnico all'avanguardia e da un gameplay divertentissimo, profondo ed estremamente appagante.

È chiaro i limiti del genere di riferimento non sono stati completamente debellati, eppure il sistema funziona. Il team avrebbe potuto osare di più in termini di sceneggiatura o di libertà decisionale, ma il valore di un prodotto così bilanciato e appassionante è saldo ed innegabile.

Nier: Automata

Ed ecco anche Nier: Automata, anche lui al suo posto fra i grandi capolavori di questo marzo memorabile. Passando oltre un comparto tecnico malfermo ed un endgame non certo tra i più ispirati, il nuovo action-rpg dagli autori di Bayonetta resta un titolo di una bellezza peculiare, un'opera in cui si annulla il confine tra genio e follia. NieR: Automata è un ibrido galvanizzante, crogiolo e riscrittura di diversi generi ludici. Ed è anche, e forse più di tutto, l'esaltazione del gamplay allo stato puro: il felice punto d'incontro tra i virtuosismi di un team in stato di grazia e l'eclettismo di un autore folle ed imprevedibile che, dopo una carriera fatta di troppi alti e bassi, è riuscito finalmente a realizzare il suo capolavoro.

Mass Effect: Andromeda

Maltrattato per le sue animazioni non proprio eccelse, Mass Effect: Andromeda è in verità un prodotto più che solido, e i fan di lungo corso lo stanno riscoprendo nonostante l'accanimento del web. Il gioco accoglie gli utenti in un universo narrativo familiare e al contempo completamente nuovo, capace di conciliare rimandi concettuali all'epopea di Shepard senza però concedere spazio a cliché di sorta. Archiviata la battaglia disperata di un eroe alle prese con una minaccia incontrastabile, Andromeda cala il giocatore in una galassia incredibilmente ricca e sfaccettata, tenuta insieme da una trama di alto livello, seppur lontana anni luce dai toni cupi della trilogia. Il risultato è un'esperienza narrativa fortemente coinvolgente e ispiratissima, più che capace di sostenere l'eredità di un'indiscutibile pietra miliare dell'universo videoludico. È Mass Effect, come lo ricordate e come lo avete amato, con l'aggiunta di un gameplay frenetico e appagante, il migliore nel panorama della serie.

Ghost Recon Wildlands

Nonostante il periodo d'uscita scelto dal publisher francese, così pregno di titoli open world di grande impatto, non sia di quelli più rosei, nell'elenco dei prodotti più meritevoli del mese finisce anche Ghost Recon Wildlands. Il nuovo titolo Ubisoft, pur scendendo a patti riguardo al bilanciamento tra resa generale e prestazioni, è di fatti qualcosa di unico nel suo genere. Esso offre un'esperienza open world che, attualmente, non è possibile trovare altrove. Stiamo parlando di un'esperienza multiplayer cooperativa sfaccettata, impegnativa e soddisfacente (oltre che molto divertente). Per questo ogni paragone con quanto giunto sugli scaffali nel corso di queste settimane non può reggere.

Wildlands non calca la mano sull'impianto narrativo e sulla personalità, preferendo la quantità alla qualità. Questo, però, non è necessariamente un male. Ubisoft ci presenta un semplice canovaccio, lasciandoci piena libertà riguardo alla scelta di cosa fare, quando farlo e - cosa ben più importante - con chi affrontarlo. Una sorta di buffet da cui possiamo attingere, magari in compagnia di amici fidati, riempiendoci il piatto con ciò che, di volta in volta, più ci aggrada.

Snipperclips

L'ultimo dei nostri Runner Up è un altro dei titoli di lancio di Switch. Snipperclips è un prodotto ingegnoso e originale, davvero perfetto per accompagnare l'arrivo della nuova console Nintendo, sottolineando la sua coraggiosa attenzione per il multiplayer locale. Un puzzle game moderno e innovativo, ed un titolo capace di sublimare la dimensione sociale del gaming più di quanto non faccia il poco convincente 1-2-Switch.

Thimbleweed Park

Proprio sul finire del mese, si aggiunge ai nostri Runner Up anche Thimbleweed Park, operazione nostalgica dall'indubbio successo. Il gioco è un omaggio senza vergogna ai tempi dello SCUMM, ai verbi scritti in una griglia, agli oggetti raccolti e mai usati davvero e a quelli inaspettatamente utili, alle grandi fatiche premiate con una T-shirt e all'autoreferenzialità sfrenata. Corre il rischio di creare un ambiente troppo poco familiare per l'utenza più giovane, ma si rivela un prodotto di tutto rispetto anche se avvicinato da chiunque apprezzi le avventure grafiche.

DLC, Riedizioni e Remake

Prima di chiudere, come sempre, un'occhiata a quei prodotti che non gareggiano per il titolo di Gioco del mese, ma che risultano comunque interessanti. Il primo è The Ringed City, secondo e ultimo DLC di Dark Souls 3, contenuto aggiuntivo chiamato a chiudere una volta per tutte la saga di Miyazaki, con una buona dose di cattiveria ed una mole di contenuti finalmente superiore a quella di Ashes of Ariandel.

C'è poi la raccolta dedicata ai fan di Kingdom Hearts, che porta su PS4 i due "remix" usciti sulla console della precedente generazione (1.5 e 2.5), presentando per altro ottimi miglioramenti tecnici.

Infine, un altro titolo Switch: Fast RMX: Una versione riveduta e corretta di Fast Racing NEO, trasposta sull'ultima console della casa di Kyoto con l'aggiunta di contenuti inediti: nuove vetture, nuove piste ed un "hero mode" più divertente che mai.