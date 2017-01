Gravity Rush 2 e Dead Effect 2 tra le novità PlayStation Store della settimana

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la lista completa delle novità in arrivo questa settimana sul PlayStation Store. Si tratta di sette giorni davvero ricchissimi per gli utenti PS4, che avranno a disposizione giochi del calibro di Gravity Rush 2 e Fate/Extella: The Umbral Star, quest'ultimo previsto anche per PlayStation Vita. Nessuna novità in vista, invece, per quanto riguarda nuove offerte, e i giocatori dovranno accontentarsi degli Sconti di Gennaio introdotti già qualche settimana fa.



PlayStation 4 & PlayStation Vita

Sony inaugura il 2017 nel migliore dei modi pubblicando Gravity Rush, un gioco d'azione open world sviluppato dal team Siren e disponibile da domani (mercoledì 18 gennaio) in esclusiva assoluta su PlayStation 4. In questo coinvolgente seguito del titolo uscito originariamente su PSVita, la protagonista Kat affronterà una nuova minaccia che rischierà di distruggere il tessuto stesso dell'universo. Insieme alla vecchia rivale Raven (a cui sarà dedicato invece il DLC gratuito in arrivo nei prossimi mesi), i giocatori scopriranno i segreti nascosti dietro alle strane onde gravitazionali che stanno colpendo la città di Hekseville, mentre una tempesta di dimensioni mai viste prima si avvicina senza sosta. Rispetto al primo episodio, Kat potrà sfruttare ben tre nuovi stili di gioco con cui alterare forza e direzione della gravità. Oltre al potere standard a cui siamo abituati, Kat potrà contare infatti sulla gravità gioviana e lunare: la prima in grado di renderla molto più pesante e quindi letale, la seconda capace di ridurre il suo peso a quello di una piuma e aumentarne a dismisura la velocità negli spostamenti. Buone notizie anche sul fronte Open World, grazie ad un mondo di gioco decisamente più vasto rispetto all'originale e che offrirà sia missioni principali che secondarie, per non parlare dei consueti minigiochi in cui dovremo superare sfide contro il tempo. sarà disponibile da domani in versione retail e digitale al prezzo di 59.99€.



Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Fate/EXTELLA: The Umbral Star: disponibile su PS4 e PSVita a partire dal 20 gennaio, ci troviamo di fronte ad un Action Game Single Player che ci farà affrontare combattimenti travolgenti nel regno digitale di SE.RA.PH. In questo posto misterioso si è appena concluso un conflitto noto come "Holy Grail War", ma il nuovo sovrano dovrà comunque affrontare sfide e minacce di ogni genere. Il titolo riunisce in un unico progetto lo sceneggiatore Nasu Kinoko, il creative director Takashi Takeuchi e il character designer Aruko Wada, con una colonna sonora realizzata da TYPE-MOON. Per quanto riguarda il gameplay, Fate/EXTELLA presenta caratteristiche molto simile a quelle dei titoli musou, con l'aggiunta di alcune interessanti novità tra cui la capacità di scatenare combo pressoché illimitate e devastanti attacchi speciali, mentre dal punto di vista grafico Fate/EXTELLA garantisce i 60 frames al secondo pagando tuttavia nella definizione delle texture, purtroppo decisamente povere e troppo riciclate. Vi rimandiamo comunque alla nostra recensione per ulteriori dettagli sul titolo di Marvelous.

Sconti e promozioni

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi all'inizio dell'articolo, purtroppo questa settimana non si segnalano nuovi sconti sul PlayStation Store. Rimangono valide, tuttavia, le precedenti Offerte di Gennaio che vi consentiranno di scaricare a prezzo ridotto giochi del calibro di The Last Guardian (39.99€), Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate evil Edition - EFIGS (19.99€) e Dark Souls III (29.99€). Agli appassionati di picchiaduro e sparatutto, infine, non possiamo non consigliare Mortal Kombat XL (18.99€ per PLUS) e Titanfall 2 (34.99€ o 39.99€ per la deluxe edition). Troverete la lista completa delle offerte nella pagina ufficiale del PS Store.



Lista completa novità

PlayStation 4

The Flame in the Flood Complete Edition - 14.99€

RWBY: Grimm Eclipse - 19.99€

RWBY: Grimm Eclipse Team JNPR Bundle - 23.99€

2064: Read Only Memories

Instant Indie Collection Volume 4 - 29.99€

Quest of Dungeons - 8.99€

Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle - 14.99€

Siegecraft Commander - 17.99€

Gravity Rush 2 (dal 18 gennaio) - 59.99€

ATARI Flashback Classics Vol. 1

ATARI Flashback Classics Vol. 2

Dead Effect 2

Letter Quest/Three Fourths Home Bundle

Letter Quest/Paranautical Activity Bundle

Neo-Geo Alpha Mission II

Ruckus Rumble

Xenoraid - 9.99€

Fate/Extella The Umbral Star (dal 20 gennaio) - 54.99€

Firefighters The Simulation

8Days Demo



PlayStation Vita

Supermagical - 4.99€

Letter Quest/Three Fourths Home Bundle

Letter Quest/Paranautical Activity Bundle

Xenoraid - 9.99€

Fate/Extella The Umbral Star PlayStation Vita Day One Edition

Atelier Shallie Plus Alchemists of the Dusk Sea