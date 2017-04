Has-Been Heroes e LEGO City Undercover tra le novità del Nintendo eShop

Puntuale come ogni giovedì, Nintendo ha pubblicato la lista completa delle novità in arrivo questa settimana sull'eShop di Switch, 3DS e Wii U. Il nuovo update dello shop si concentra principalmente sulla nuova console della casa di Kyoto grazie a due uscite del calibro di LEGO City Undercover ed Has-Been Heroes, a cui si aggiunge anche l'interessante sparatutto a scorrimento laterale Graceful Explosion Machine. Passando invece agli sconti, a partire da questa settimana Nintendo inaugurerà una promozione per la serie di Fire Emblem, grazie alla quale i giocatori potranno acquistare a prezzo ridotto alcuni dei titoli più recenti del franchise e di cui vi parleremo nel corso della rubrica.



Nintendo Switch

Annunciato nel corso dell'evento di presentazione di Nintendo Switch, Has-Been Heroes è un impegnativo rougelike basato su azione e strategia, in cui un gruppo di eroi dovrà scortare due principesse gemelle alla prestigiosa Princess Academy. Il giocatore controllerà tre personaggi, e nel corso dei combattimenti avrà la possibilità di combinare centinaia di incantesimi per creare combo devastanti da usare per attacchi offensivi o per tecniche curative. Sviluppato da Frozenbyte (gli autori della serie Trine) e pubblicato da Game Trust, Has-Been Heroes proporrà ai giocatori livelli di difficoltà crescenti che si adatteranno alle abilità specifiche di ogni utente, grazie anche alla disponibilità di molti incantesi e oggetti dagli effetti casuali che garantiranno migliaia di esperienze diverse e ci costringeranno a cambiare continuamente approccio. Has-Been Heroes è disponibile in digitale sull'eShop e in versione retail a 24.99€.

Graceful Explosion Machine è uno sparatutto a scorrimento orizzontale in cui i giocatori guideranno un caccia da combattimento dotato di un quartetto di armi dalla potenza devastante. Alla deriva nello spazio profondo, l'obiettivo primario sarà quello di trovare la via di casa facendoci strana attraverso colorati e bizzarri mondi alieni a forza di proiettili, scatti, schivate e combo. Sul fronte contenutistico avremo a disposizione più di una trentina di livelli suddivisi in 4 mondi unici, mentre dal punto di vista tecnico potremo apprezzare una grafica bidimensionale contraddistinta da colori accesi e nemici dalle geometrie ben definite. Oltre alla classica esperienza Single Player saranno disponibili anche classifiche e statistiche dettagliate che stimoleranno a rigiocare ogni livello per perfezionale le combo e il punteggio in generale, seguite dall'apposita modalità "Attacco al punteggio" . Graceful Explosion Machine è scaricabile sull'eShop di Nintendo Switch a 12.99€.

LEGO City Undercover è un interessante gioco d'azione free roaming sviluppato da TT Games e pubblicato nel 2013 come esclusiva Wii U, che venerdì 7 aprile uscirà anche su Nintendo Switch al prezzo di 59.99€. La storia del gioco è incentrata su Chase McCain, un agente di polizia incaricato di agire sotto copertura per dare la caccia al famigerato (e appena evaso) criminale Rex Fury, e mettere fine all'ondata di criminalità che ha portato in città. Esattamente come gran parte dei giochi della serie, anche in LEGO City potremo giocare in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa per 2 giocatori, e dedicarci insieme all'esplorazione di 20 quartieri diversi, alla cattura di ladri d'auto e alla scoperta di divertenti riferimenti cinematografici. Guideremo anche tante tipologie di veicoli, e sparsi per la mappa di gioco troveremo anche centinaia di oggetti segreti da collezionare (alcuni di questi a tema Nintendo).

Sconti e promozioni

Gli sconti di questa settimana sull'eShop di Nintendo sono dedicati alla saga di Fire Emblem: sulle console della famiglia 3DS torveremo ad attenderci Fire Emblem Fates, ultimo capitolo del franchise scaricabile a 31.49€ (relativamente ad una sola delle due versioni tra "Conquista" e "Retaggio"), mentre su Wii U saranno disponibili alcuni capitoli usciti su Game Boy Advance come il primo Fire Emblem e Fire Emblem: The Sacred Stones (venduti a 4.89€), a cui si aggiunge Fire Emblem: Shadow Dragon (unico episodio nato su Nintendo DS) a 6.99€. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla [pagina ufficiale della promozione.



Lista completa novità

Nintendo Switch

Has-Been Heroes (GameTrust): 24.99€

LEGO City Undercover (Warner Bros.): 59.99€ (disponibile dal 7 aprile)

Graceful Explosion Machine (Vertex Pop): 12.99€

ACA NeoGeo: Alpha Mission II (Hamster): 6.99€



Wii U

Y.A.S.G. (LSA Games): 1.99€



Nintendo 3DS

Dragon Sinker (KEMCO): 9.99€