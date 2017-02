I migliori giochi di Gennaio 2017 per PC, PS4 e Xbox One

In attesa che la primavera porti con sé un numero francamente impressionante di uscite di spessore, il primo mese dell'anno ci ha regalato un bel tris di prodotti dallo stile squisitamente nipponico, che hanno dimostrato di poter far bene anche "al botteghino". La qualità delle proposte di SEGA, Sony e Bandai-Namco ha conquistato diversi giocatori, che hanno potuto mettere le mani su tre avventure intense e longeve. Il titolo di Game of The Month, tuttavia, l'ha conquistato un altro prodotto: l'ultimo episodio di un brand che dopo tanti anni ritorna alla sua vecchia gloria. Anche se avrete già intuito il vincitore, vediamo insieme i runner up di questo mese ed incoroniamo il miglior videogame di gennaio secondo la redazione di Everyeye.it.

Tales of Berseria

Il primo dei nostri runner-up è Tales of Berseria. I difetti storici del comparto tecnico ci sono ancora, ma Berseria ha saputo migliorare tutti gli altri aspetti per cui è stato criticato il suo predecessore. L'ha fatto proponendoci un gameplay ragionato e frenetico come pochi, una storia accattivante e coinvolgente, e soprattutto una protagonista che ha finalmente qualcosa di nuovo da dire dopo tanti eroi piatti e ottimisti, ritrovatisi solo per caso a dover salvare il mondo dalla minaccia di turno.

Yakuza 0

Restiamo dalle parti del Giappone con Yakuza Zero, uno dei migliori capitoli della serie. Il titolo è come sempre un gioco unico, pieno di sfumature, zeppo di contenuti che non aspettano altro che essere vivisezionati con passione per ore ed ore dall'appassionato di turno. Un titolo in grado di lasciare qualcosa in più di una semplice botta d'adrenalina: i suoi personaggi così umani, così reali anche nelle loro onorevoli follie, trasmettono un'empatia che è impossibile trovare altrove, per un'esperienza che almeno una volta nella vita, se amate davvero i videogiochi, vi auguriamo di vivere sulla vostra pelle.

Gravity Rush 2

Non poteva mancare l'ottimo Gravity Rush 2, divertente celebrazione di un immaginario sgargiante, surreale ed originale, che tanti utenti conservano con grande affetto nella loro memoria. Un quantitativo incredibile di contenuti, suddivisi tra quest secondarie, esplorazione dei giacimenti minerari, missioni sfida ed eventi multigiocatore, ci restituisce un prodotto longevo e vario, in grado di intrattenere il giocatore per un numero di ore di tutto rispetto. Le novità ci sono, a cominciare da un combat system perfezionato e dalla gradita introduzione dei nuovi stili di gravità, sebbene sia impossibile non storcere il naso dinanzi a dinamiche di gameplay che alle volte faticano a rinnovarsi. Se solo avesse osato un po' di più, Gravity Rush 2 avrebbe potuto ambire al titolo di piccolo, grande capolavoro, ma poco importa: il risultato finale rimane per noi assolutamente positivo.

Assassini e Re Maledetti

Ormai non è un mistero che riedizioni e remake non vengano considerati come possibili candidati al titolo di Game of the Month, ma bisogna comunque citare Dragon Quest VIII: L'Odissea del Re Maledetto, che riporta su 3DS uno dei più solidi capitoli della saga, ammodernandone il look ed il gameplay.

Per Hitman il discorso è un po' diverso: l'ultima avventura di 47 è finita fra i nostri runner up qualche mese fa, quando è uscito l'ultimo episodio e si è chiusa l'ottima prima stagione. Ci piace solo ricordavi che il gioco è finalmente arrivato in edizione completa anche nei negozi.

Gioco del Mese: Resident Evil 7

Non poteva che essere lui, il nostro Game of the Month. Il redivivo Survival Horror di Capcom: Resident Evil 7. Rinnegando la visuale in terza persona, il nuovo episodio recupera le conquiste dei migliori horror di matrice indipendente, da Outlast ad Amnesia, ma non sconfessa la sua tradizione più antica, mutuando l'impianto della prima trilogia. Ne esce un'avventura più intima, a tratti angosciante e spaventosa: soprattutto viscerale, capace di avvolgere il giocatore grazie all'inquadratura così "personale", di terrorizzarlo in maniera subdola e inaspettata. Al contempo tutti i tratti distintivi che hanno reso celebre Biohazard ai tempi della prima PlayStation sono di nuovo al loro posto, dagli enigmi alle casse con gli oggetti, dalla gestione dell'inventario alle erbe verdi. Resident Evil 7 aggiorna insomma una formula antica ma sempre efficace, e lo fa con rigore e coraggio. Senza mezzi termini, è il gioco migliore che sia uscito a gennaio, e forse anche di tutta la stagione che sta per chiudersi.