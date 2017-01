La cancellazione di Scalebound e tutto su Switch: le news della settimana

Videogame News ritorna come ogni sabato per raccontarvi le notizie più importanti del mondo videoludico. La settimana appena trascorsa ha visto come protagonista assoluta Nintendo, che nella mattinata di ieri ha presentato ufficialmente Switch, la sua ultima home console, svelandone anche prezzo, data e line-up di lancio. Non sono mancate inoltre diverse sorprese sia First che Third Party, così come alcune notizie decisamente positive tra cui la rimozione del tanto discusso Region Lock, che nelle ultime generazioni aveva contraddistinto ogni piattaforma della casa di Kyoto. Parlando invee degli altri produttori, Sony ha confermato di essere al lavoro su diversi progetti inediti che verranno svelati più avanti (tra cui la nuova IP di Sucker Punch), mentre Phil Spencer di Microsoft si è detto molto soddisfatto degli ultimi progressi su Crackdown 3 e Phantom Dust.



Le novità della settimana

Giovedì 13 gennaio alle 5 del mattino italiane, Nintendo ha tenuto la conferenza dedicata a Switch, confermando immediatamente che la sua nuova home console arriverà in Europa il 3 Marzo, ad un prezzo che almeno nel nostro paese sarà di 329.99€. Nel corso dell'evento sono state mostrate le diverse caratteristiche dei Joycon, i particolari controller che possono essere collegati o rimossi dall'unità tablet della console, così come diversi giochi che ne sfruttano le qualità fra cui 1,2 Switch e Arms. Il primo sarà disponibile al lancio di Switch e includerà diversi minigiochi basati sull'uso dei Joycon, mentre il secondo è un vero e proprio picchiaduro in in cui il l'obiettivo sarà quello di sconfiggere il nostro avversario a suon di pugni molleggianti. Degli annunci più importanti vi parleremo in seguito nel corso di questo articolo, ma anticipiamo subito che durante la conferenza abbiamo assistito all'annuncio di un nuovo No More Heroes e di Fire Emblem Warriors, e abbiamo finalmente scoperto la data d'uscita dell'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of Wild: il gioco uscirà ufficialmente il 3 marzo sia su Switch che su Wii U.



Il gioco inedito che probabilmente ha stupito più di tutti è Super Mario Odyssey, nuovo capitolo principale della saga in uscita esclusivamente su Nintendo Switch durante l'inverno del 2017. Per la prima volta nella storia del franchise, Mario si ritroverà ad esplorare ambienti molto simili al mondo reale che vediamo tutti i giorni, e tra le ambientazioni disponibili abbiamo potuto dare un'occhiata ad una mappa cittadina molto simile a New York (rinominata per l'occasione "New Donk City"), ad una foresta rigogliosa e ad luogo ispirato al Messico. Gli sviluppatori hanno dichiarato che Super Mario Odyssey si basa su una struttura sandbox esattamente come Mario 64 e Mario Sunshine, e proprio come questi due capitoli proporrà una sfida all'altezza delle abilità dei core gamers.



Tra i vari annunci della conferenza Nintendo troviamo anche Xenoblade Chronicles 2, ultima fatica dei talentuosi sviluppatori di Monolith Soft in sviluppo esclusivamente su Switch. A giudicare dal primo video mostrato, questo interessante JRPG riprende in parte sia il concept che le tematiche del primo capitolo uscito su Wii, distaccandosi in maniera abbastanza evidente dall'ultimo episodio uscito lo scorso anno su Wii U quasi come se la software house volesse portare avanti due serie parallele: una dai contorni più fantasy e con maggiore attenzione alla trama, come questo Xenoblade Chronicles 2 vuol far intendere, ed un'altra invece fantascientifica e legata al misterioso pianeta Mira. Purtroppo non abbiamo ancora nessuna notizia concreta, se non che il gioco (almeno stando alle dichiarazioni ufficiali di Nintendo e degli sviluppatori) dovrebbe arrivare proprio nel corso di quest'anno.



In questi giorni Atlus ha colto l'occasione per annunciare ufficialmente ben due giochi della serie Shin Megami Tensei: il primo è stato svelato durante la conferenza Nintendo, con un video che ci ha permesso di ammirare una serie di creature demoniache che i fan della serie riconosceranno immediatamente, mentre il secondo dovrebbe arrivare per le console della famiglia 3DS. Purtroppo non abbiamo notizie più precise in merito, e in attesa di ulteriori dettagli vi rimandiamo al trailer pubblicato ieri.



Nel corso di un'intervista ai microfoni di Famitsu, Shuhei Yoshida (presidente di Sony Worldwide Studios) ha dichiarato che i vari studi della compagnia sono al lavoro su tanti progetti per PlayStation 4 che non sono stati ancora annunciati. Purtroppo non conosciamo i nomi di questi misteriosi progetti, ma il presidente dei Worldwide Studios ha lasciato intendere che titoli come Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man e Days Gone sono solamente la punta dell'iceberg e che nuovi titoli verranno annunciati durante l'anno appena iniziato. Tra questi è probabile che troveremo la nuova IP di Sucker Punch, come sostenuto dall'insider Shinobi602, e non è esclusa una nuova collaborazione con From Software.



Passando invece a Microsoft, Phil Spencer è ritornato a parlare di Crackdown 3: il presidente della divisione Xbox ha provato di recente l'ultima build del gioco, la quale gli ha restituito ottime sensazioni soprattutto in merito al controllo del personaggio e alla realizzazione del mondo di gioco, e quest'ultimo sarebbe molto vivo e realistico. Spencer ha colto l'occasione di parlare anche di Phantom Dust, dichiarando che lo sviluppo del titolo ha finalmente imboccato la strada giusta e dicendosi soddisfatto di quello che ha visto. Per quest'ultimo gioco, purtroppo, non ci sono informazioni sulla data d'uscita, mentre Crackdown 3 è stato riconfermato ancora una volta per quest'anno.



Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Nintendo: durante un evento a Londra abbiamo avuto l'occasione di provare la versione Switch di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, trovandoci di fronte ad un gioco artisticamente molto ispirato e un gameplay pieno di novità rispetto agli ultimi capitoli della serie. Si tratta proprio del gioco perfetto per accompagnare i primi mesi della console, e punta ad essere un'avventura longeva, coinvolgente e inesauribile.



Il flop odierno spetta invece a Microsoft: all'inizio di questa settimana, infatti, la casa di Redmond ha annunciato ufficialmente la cancellazione di Scalebound, atteso Action-RPG di Platinum Games. Sembra che l'ambizioso progetto di Hideki Kamiya non abbia raggiunto i livelli qualitativi desiderati da Microsoft, che ha preferito quindi sospendere definitivamente i lavori e destinare le proprie risorse ad altri importanti progetti in arrivo quest'anno, tra cui Crackdown 3, Halo Wars 2 e State of Decay 2.



Gli articoli della settimana

