Last Resort e Harvest Moon Skytree Village tra le novità del Nintendo eShop

Anche questa settimana Nintendo ha aggiornato il suo eShop con diverse novità per Switch e console della famiglia 3DS: sulla console ibrida troveremo ACA NEOGEO Last Resort mentre sulla portatile uscirà (sia in versione retail che in digitale) Harvest Moon: Skytree Village, intrigante titolo gestionale già uscito negli Stati Uniti lo scorso novembre. Non mancano infine i consueti sconti settimanali sui giochi Wii U e 3DS, di cui vi parleremo meglio nel corso di questa rubrica.

Nintendo Switch & 3DS

Last Resort è un interessante sparatutto a scorrimento laterale pubblicato originariamente in Giappone ben 25 anni fa. I giocatori guideranno una potente astronave armata di strumenti come laser, missili a ricerca o granate (potenziabili fino a tre volte), insieme ad un'unità capace di eliminare i proiettili nemici e allo stesso tempo di attaccare gli avversari. Utilizzando queste abilità, combinate ad altre tipologie di attacchi, gli utenti combatteranno in una guerra sanguinaria fra umani e robot per il controllo dell'intero pianeta. Esattamente come tutti gli altri giochi appartenenti alla collana NEOGEO, anche Last Resort sarà acquistabile a 6.99€ e permetterà di cambiare sia varie impostazioni tra cui la difficoltà, sia di competere con altri giocatori in carne ed ossa grazie alle classifiche online.

Harvest Moon: Skytree Village arriva finalmente in Europa a distanza di quasi 7 mesi dalla release statunitense. Il gioco è ambientato nel villaggio di Skytree, una piccola cittadina che brulicava di vita e la cui terra era verde e lussureggiante. Tuttavia il potere della Dea del raccolto iniziò ad affievolirsi, e il suolo divenne arido e secco. Solamente il giocatore potrà far rivivere Skytree, restituendo alla Dea il suo potere e salvare le terre desolate. Esploeremo il villaggio e stringeremo nuove amicizie, per poi lavorare la terra per darle forma nel modo che preferiamo. Pianteremo nuove colture, alleveremo il bestiame e vivremo una vita bucolica. Gli sviluppatori, inoltre, hanno fatto tesoro del feedback della community, apportanto nella loro ultima fatica diversi miglioramenti fra cui tutorial dettagliati, comandi più intuitivi, strumenti potenziati e molto altro ancora. Harvest Moon: Skytree Village è disponibile in versione retail e il digitale sull'eShop a 39.99€.

Sconti e promozioni

Gli sconti più interessanti di questa settimana riguardano le console della famiglia 3DS: gli appassionati di JRPG strategici potranno dare un'occhiata a Mercenaries Saga 2, disponibile per il download a 3.99€, mentre chi preferisce le avventure grafiche troverà ad attenderlo Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas a 3.99€. Sul fronte dei puzzle game segnaliamo invece i due capitoli di Epic World Search Collection a 5.99€ ciascuno. Su Wii U avremo a disposizione Frankkenstein - Master of Death e Joe's Diner a 3.99€, insieme a molti altri che potrete consultare nel prossimo ed ultimo paragrafo.

Lista completa novità

Switch

ACA NEOGEO Last Resort - 6.99€

Astro Duel Deluxe - 13.99€



Wii U

A Drawing's Journey - 6.99€

Armored ACORNs: Action Squirrel Squad - 6.99€

Preston Sterling - 2.99€



Nintendo 3DS

Harvest Moon: Skytree Village - 39.99€

Drone Fight - 3.99€

Mysterious Stars 3d: Road To Idol - 6.99€



Sconti 3DS

Box Up - €0.99

Brick Race - €0.99

Cup Critters - €0.99

Galaxy Blaster - €0.99

Shoot the Ball - €0.99

Don't Crash Go - €0.99

Four Bombs - €0.99

Color Cubes - €0.99

Pink Dot Blue Dot - €0.99

Epic Word Search Holiday Special - €3.99

Epic Word Search Collection - €5.99

Epic Word Search Collection 2 - €5.99

Splat the Difference - €4.00

Defend your Crypt - €2.39

Adventure Bar Story - €3.99

Adventure Labyrinth Story - €3.9

Conveni Dream - €3.99

Mercenaries Saga 2 - €3.99

Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas - €3.99

Kingdom's Item Shop - €3.99

3D Game Collection - €5.59

Secret Agent Files: Miami - €5.35

Atlantic Quest - €4.68

Jump Trials Supreme - €2.49



Sconti Wii U

Six Sides of the World - €2.99

Suspension Railroad Simulator - €5.99

Frankenstein - Master of Death - €3.99

Joe's Diner - €3.99

Word Party - €7.99

Defend your Crypt - €2.39

Brick Race - €0.99

Color Cubes - €0.99

Color Bombs - €0.99

Jackpot 777 - €0.99

Panda Love - €0.99

Pentapuzzle €3.00

Pixel Slime U - €2.00

Shooty Space - €2.00

Splashy Duck - €0.99

Super Robo Mouse - €3.00

Tap Tap Arcade - €1.33

Tap Tap Arcade 2 - €2.00

Titans Tower - €0.99

Touch Selections - €2.00

Shoot the Ball - €0.99

Cup Critters - €0.99

I C Reed - €0.99