Le vendite di Resident Evil 7 e il gioco degli Avengers: le news della settimana

Le novità della settimana

Nelle scorse ore Codemasters ha annunciato DiRT 4, nuovo capitolo della popolare serie di racing game in uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One a Giugno di quest'anno. Il gioco presenterà il sistema di game changing chiamato Your Stage, un innovativo strumento di creazione del percorso di gara che consentirà di produrre un numero infinito di stage unici col semplice tocco di un pulsante. Con questo nuovo episodio, il team ha cercato di combinare i livelli di adrenalina e di realismo di DiRT Rally uscito lo scorso anno con l'accessibilità e le gare mozzafiato tipiche dei capitoli numerati del franchise.

Il tanto rumoreggiato Project Lousiana di Obsidian è in realtà Pillars of Eternity 2: questo nuovo episodio della serie RPG verrà sviluppato grazie alla raccolta fondi su FIG, e l'obiettivo minimo di 1.1 milioni di dollari è già stato raggiunto in meno di 24 ore dal lancio della campagna. Con la raccolta ancora attiva per altri 28 giorni, è già stato prefissato il primo stretch goal: arrivando alla cifra di 1.4 milioni di dollari, infatti, la software house ha promesso di introdurre all'interno del suo RPG anche le sotto classi.

The Coalition ha annunciato un'importante novità per la modalità multiplayer di Gears of War 4 con l'introduzione del cross play tra i giocatori Xbox One e PC Windows 10. Questa caratteristica è il frutto dei test condotti tra le diverse utenze e i dati raccolti, compreso il feedback dei giocatori stessi. La playlist Social Quickplay, dunque, sarà cross-play, anche se i primi mesi serviranno ancora come test per garantire la qualità del servizio. Infine, le modalità competitive e core resteranno dipendenti dalla piattaforma di gioco, in modo da offrire un'esperienza sempre equilibrata fra i giocatori.

Attraverso un breve teaser trailer che potrete vedere nella nostra news, Square Enix ha annunciato l'inizio di una partnership con Marvel Entertainment per lo sviluppo di una serie di videogiochi, tra cui un progetto interamente dedicato agli Avengers. Il primo titolo sarà sviluppato da Crystal Dynamics con la collaborazione di Eidos Montreal, ma al momento non abbiamo altri dettagli in merito. Altre informazioni sui giochi in arrivo verranno svelate nel 2018, e le due compagnie hanno dichiarato che l'accordo durerà diversi anni e coinvolgerà vari progetti dedicati agli eroi Marvel.

Bandai ha annunciato qualche giorni fa che Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom, arriverà anche su PC (oltre che su PS4) nel corso di quest'anno. In occasione dell'annuncio è stato pubblicato anche un video gameplay del gioco e diversi artwork e screenshot. Il video, che potrete trovare nella nostra news, mostra il sistema di combattimento e l'esplorazione della world map di questo nuovo episodio della serie, mentre le immagini e gli screenshot ci permettono di osservare in maniera approfondita l'aspetto dei personaggi e alcune ambientazioni.

Nel corso di un'intervista rilasciata a BBC Newsbeat, Hideo Kojima ha dichiarato che i suoi fan potrebbero rimanere sorpresi da Death Stranding, dato che il nuovo progetto del talentuoso game designer offrirà una forma di intrattenimento abbastanza diversa dai suoi lavori precedenti. Lo sviluppatore giapponese e il suo team, infatti, vogliono che Death Stranding sia un'esperienza facile da approcciare, ma saranno comunque sufficienti due o tre ore per accorgersi delle caratteristiche che lo distinguono da altri titoli. Kojima è consapevole, inoltre, che con un approccio di questo genere potrebbe fargli perdere alcun fan durante il tragitto, ma spera comunque di poterne conquistare di nuovi proprio grazie alle novità e ai rischi presi con Death Stranding.

Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Capcom: anche se è ancora troppo presto per i primi dati di vendita di Resident Evil VII: Biohazard, la compagnia ha annunciato comunque di aver distribuito 2.5 milioni di copie in tutto il mondo dal giorno del lancio, avvenuto il 24 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta certamente di un buon inizio che potrebbe consentire allo sviluppatore di raggiungere l'obiettivo di quattro milioni di copie distribuite entro il 31 marzo. Capcom ha dichiarato infine che la demo è stata scaricata da oltre 7 milioni di giocatori, e che le vendite dei vari titoli di Resident Evil hanno toccato quota 75 milioni di unità.



Il flop odierno spetta invece ad InXile Entertainemnt: la software house ha confermato che l'atteso Torment: Tides of Numenara non sarà tradotto e localizzato in italiano, a differenza di quanto comunicato inizialmente durante la campagna di raccolta fondi su Kickstarter. Gli sviluppatori hanno inviato un messaggio ai sostenitori italiani spiegando che la localizzazione non verrà implementata nel gioco a causa dei costi molto alti per la traduzione, che ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di dollari. Dopo un'attenta analisi, quindi, lo studio ha ritenuto poco profittevole la localizzazione, decidendo quindi di sospendere qualsiasi sforzo in merito. A seguito di questi sviluppi, i backer italiani potranno chiedere il rimborso della quota versata in fase di raccolta fondi.



