Metal Slug e Snake Pass tra le novità della settimana sul Nintendo eShop

Nintendo aggiorna il suo eShop con diverse novità per Switch e console della famiglia 3DS. La console ibrida della casa di Kyoto accoglierà in questi giorni titoli come Snake Pass e il primo capitolo di Metal Slug (appartenente alla collana di giochi NeoGeo), mentre su portatile troveremo ad attenderci Urban Trial Freestyle 2. Non manca inoltre Wii U, giunta ormai alla fine del suo ciclo vitale, con i recenti Cube Life: Pixel Action Heroes e Pinball Breakout, a cui si aggiungono i consueti sconti settimanali che questa settimana vedono come protagonista il gioco di ruolo strategico Mercenaries Saga 3.

Nintendo Switch

ACA NeoGeo Metal Slug è il primo capitolo della popolare serie di giochi d'azione ideata da SNK, e uscita per la prima volta in Giappone nel lontano 1996. In questa avventura i giocatori vestiranno i panni di Marco e Tarma, membri della squadra speciale Peregrine Falcon Squad, il cui compito sarà quello di affrontare le forze del generale Donald Morden per recuperare il Metal Slug, una distruttiva arma rubata. Il gioco su Nintendo Switch presenta tutte le caratteristiche grafiche e contenutistiche della versione originale, e in più darà la possibilità agli utenti di cambiare varie impostazioni di gioco come la difficoltà, e di competere con persone di tutto il mondo grazie alle classifiche online. ACA NeoGeo Metal Slug è disponibile da oggi, giovedì 30 marzo, a 6.99€.

Il secondo gioco per Switch di cui vogliamo parlarvi è Snake Pass. Quando la tranquillità di Haven Tor è interrotta da un misterioso intruso, solo il più improbabile degli eroi potrà salvare la situazione. In Snake Pass faremo la conoscenza di Noodle il serpente e del suo iperattivo amico Doodle il colibrì: insieme i due protagonisti dovranno riunire le chiavi di pietra perdute con i rispettivi cancelli magici, che conferiscono al mondo di Haven Tor il suo potere mistico. Ci troviamo di fronte ad un platform adventure basato su enigmi che utilizzano il motore fisico del gioco, che tra l'altro invita gli utenti a pensare (letteralmente) "come un serpente" durante l'avventura, perché sarà l'unico modo per risolvere tutti i rompicapo presenti nel nostro percorso. In alcuni casi ci verrà richiesto di strisciare nell'erba alta, in altri invece dovremo avvilupparci al bambù e toglierci dai guai il più velocemente possibile. Sviluppato dai talentuosi ragazzi di Sumo Digital (già autori di Little Big Planet 3), Snake Pass propone anche una modalità a tempo che si affianca al Single Player e una colonna sonora ad opera di David Wise, ed è scaricabile su Nintendo Switch a 19.99€.

Nintendo 3DS

Sulle console della famiglia 3DS arriva Urban Trial Freestyle 2: i giocatori affronteranno tanti livelli inediti in cinque nuove ambientazioni, e si lanceranno in folli acrobazie in cima a grattacieli, percorreranno autostrade trafficate a tutta velocità e si prepareranno ad un giro movimentato in periferia nel tentativo di raggiungere le vette più alte della classifica online. Il titolo è un racing game arcade basato proprio sull'esecuzione delle acrobazie, e il punteggio di ogni utente potrà aumentare soltanto facendo i salti più alti o le capriole più coreografiche nell'apposita "Modalità Acrobazie". In "Attacco contro il Tempo", invece, saremo chiamati a battere il miglior tempo completando i vari percorsi più velocemente possibile, mentre in "Sfida" metteremo alla prova le nostre capacità in uno scontro diretto contro altre persone online. Qualora l'esperienza non fosse ancora sufficiente, nello store interno del gioco troveremo vari circuiti creati dalla community del gioco, che ci offriranno una varietà virtualmente illimitata di piste in cui gareggiare. Urban Trial Freestyle 2 è disponibile su Nintendo 3DS a 6.99€.

Sconti e promozioni

Molti degli sconti di questa settimana sono dedicati a Nintendo 3DS: il recente JRPG strategico Mercenaries Saga 3, ad esempio, è disponibile sulla console portatile della casa di Kyoto a 4.79€, mentre l'intrigante Puzzle Adventure Fairune 2 sarà scaricabile a 5.59€. Passando invece a Wii U vi segnaliamo offerte su Steel Rivals (4.99€), Word Search by POWGI (6.39€) e su Discovery (3.99€), rimandandovi alla pagina ufficiale per ulteriori dettagli su tutti i giochi in promozione.



Cube Life: Pixel Action Heroes - 6.99€

Mutant Alien Moles of the Dead - €2.99

Pic-a-Pix Colour - €5.00



Go! Go! Kokopolo 3D - €5.99

Pic-a-Pix Colour - €5.00

Fifteen - €1.49

Pinball Breakout - €7.00

Super Destronaut 3D - €1.99