Nintendo eShop: Nuovi giochi e aggiornamenti del 22 Dicembre 2016 per WiiU e 3DS

Puntuale come ogni settimana, Nintendo aggiorna il suo eShop di Wii U e console della famiglia 3DS con diverse novità. Il gioco più interessante è senza dubbio Shantae: Half Genie Hero, che a differenza dei capitoli precedenti uscirà solo sulla home console e non sulla portatile, ma per quest'ultima troveremo il nuovo Japanese Rail Sim 3D Monorail Trip to Okinawa. Ciò che stupisce maggiormente di questo aggiornamento non sono i giochi, ma gli sconti: sia su Wii U che su Nintendo 3DS, infatti, avremo la possibilità di scaricare a prezzo ridotto molti titoli della serie LEGO e diversi capitoli di Resident Evil, ma ve ne parleremo meglio nel corso di questo articolo.

Wii U & Nintendo 3DS

A circa tre anni dall'annuncio (e dalla conclusione dell'omonima campagna Kickstarter), gli sviluppatori di Wayforward pubblicano su Wii U Shantae: Half-Genie Hero, ultimo capitolo dell'apprezzata serie di platform/metroidvania 2D da sempre cara alle console (portatili) di Nintendo. In questa nuova avventura vestiremo sempre i panni di Shantae, una giovane donna mezzo genio che si ritroverà a gestire una misteriosa ondata criminale che ha colpito la tranquillità di Sequin Land. Nel gioco ci ritroveremo ad esplorare varie ambientazioni piratesche utilizzato i capelli della protagonista come una veloce frusta per scaraventare in aria i nemici, ma potremo anche utilizzare le mosse della Danza del Ventre per trasformarci in creature ancora più potenti. Questa metamorfosi, tuttavia, non sarà utile solamente a sbaragliare più in fretta i nemici, ma ad esplorare zone altrimenti irraggiungibili per un normale essere umano. Alla fine di ogni mondo affronteremo il consueto Boss di fine livello, fino a fronteggiare il nemico più insidioso e potente di Shantae: la piratessa Risky Boots. Shantae: Half-Genie Hero è scaricabile su Wii U a 16.99€, circa 3€ in meno rispetto agli store di Sony e Microsoft.



Su console della famiglia 3DS segnaliamo invece l'uscita di Japanese Rail Sim 3D Monorail Trip to Okinawa, un titolo gestionale ambientato lungo la Yui Rail, una ferrovia situata all'estremo sud del Giappone e immersa nell'atmosfera tropicale della prefettura di Okinawa. Questi binari si trovano tutti su un ponte elevato, e da un'altezza di 20 metri da terra potremo osservare il paesaggio dal finestrino e sorvolare letteralmente la città. Con l'utilizzo della levetta analogica i giocatori controlleranno l'acceleratore e il freno, e otterranno punteggi alti osservando attentamente i limiti di velocità lungo le pendenze e le curve improvvise. Il titolo include inoltre una modalità notturna, e utilizzandola sarà possibile ammirare le scintillanti luci della città. Se a prima vista può sembrare semplice, il gameplay di Japanese Rail Sim 3D Monorail Trip to Okinawa non perdona gli sbagli, e anche la più piccola deviazione dal percorso stabilito o la riduzione improvvisa di velocità porteranno all'arresto completo del treno. Qualora foste interessati, il gioco è scaricabile sulle console della famiglia 3DS a 14.99€.



Sconti e promozioni

In occasione delle imminenti festività natalizie, Nintendo ci propone alcuni degli sconti più interessanti che l'eShop abbia mai visto quest'anno. Sia su Wii U che su 3DS, infatti, i giocatori troveranno in offerta buona parte dei giochi LEGO pubblicati su queste due piattaforme tra cui i recenti LEGO Marvel's Avengers e LEGO Star Wars: The Force Awakens a 24.99€ (ciascuno) per la versione home e 19.99€ per quella portatile, a cui segue anche l'ottimo Resident Evil Revelations (8.99€ su 3DS, 9.99€ su Wii U) e una serie di sconti su Fire Emblem Fates: tutte e tre le versioni del gioco sono disponibili per l'acquisto a 13.99€ ciascuno sotto forma di DLC se si possiede già uno dei tre titoli in versione retail o digitale. Le offerte sono ancora molte, e potrete consultarle nell'apposita lista che troverete alla fine di questo articolo.



Lista completa novità

Wii U

Shantae: Half-Genie Hero - €16.99

Back to Bed - €9.99

Radiantflux: Hyperfractal - €2.99

Nintendo 3DS

Picross e7 - €5.00

Touch Battle Tank - Tag Combat - €3.99

Japanese Rail Sim 3D Monorail Trip to Okinawa - €14.99

SkyPeace - €0.99

Ice Station Zero (Demo) - Gratis



Sconti Wii U

Mario Kart 8: Pack 1: The Legend of Zelda × Mario Kart 8 (Nintendo, €6.00)

Mario Kart 8: Pack 2: Animal Crossing x Mario Kart 8 (Nintendo, €6.00)

Mario Kart 8 Bundle: Pack 1 and 2 (Nintendo, €9.00)

LEGO Batman 2: DC Super Heroes (WB Games, €24.99)

LEGO Batman 3: Beyond Gotham (WB Games, €24.99)

LEGO Marvel Super Heroes (WB Games, €24.99)

The LEGO Movie Videogame (WB Games, €19.99)

LEGO The Hobbit (WB Games, €24.99)

LEGO Star Wars: The Force Awakens (WB Games, €24.99)

LEGO Jurassic World (WB Games, €24.99)

LEGO Marvel's Avengers (WB Games, €24.99)

DuckTales: Remastered (Capcom, €5.99)

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara (Capcom, €4.90)

Resident Evil Revelations (Capcom, €9.99)

FAST Racing NEO (Shin'en Multimedia, €9.99)

SteamWorld Dig (Image & Form, €1.79)

SteamWorld Heist (Image & Form, €9.99)

Runbow (13AM Games, €6.99)

Pirate Pop Plus (13AM Games, €2.24)

Blek (Broken Rules, €2.74)

Chasing Aurora (Broken Rules, €3.49)

Electronic Super Joy (Broken Rules, €3.99)

Teslagrad (Rain Games, €4.49)

Gravity Badgers (Wales Interactive, €0.99)

Infinity Runner (Wales Interactive, €2.59)

Master Reboot (Wales Interactive, €4.79)

Swords & Soldiers II (Ronimo Games, €9.49)

Tengami (Nyamyam, €3.99)

Poncho (Rising Star Games, €4.49)

Race the Sun (Flippfly, €2.99)

Bombing Bastards (Sanuk Games, €3.49)

Spot the Differences: Party! (Sanuk Games, €2.50)

Ohayou! Beginner's Japanese (Finger Gun Games, €3.99)

Mr. Pumpkin Adventure (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Turtle Tale (Saturnine Games, €1.49)

VoxelMaker (Nostatic Software, €4.39)

Word Party (Lightwood Games, €7.99)

99Moves (EnjoyUp Games, €0.99)

Abyss (EnjoyUp Games, €0.99)

Rock 'N Racing Off Road DX (EnjoyUp Games, €3.99)

Bird Mania Party (Teyon, €0.99)

Zombie Defense (Teyon, €3.99)

PING 1.5+ (Nami Tentou, €1.34)

PSIBO (Nami Tentou, €3.59)

Suspension Railroad Simulator (Joindots, €5.99)

Frankenstein: Master of Death (Joindots, €5.99)

Hot Rod Racer (ZeNfA Productions, €1.89)

Zacisa: Defense of the Crayon Dimensions (ZeNfA Productions, €0.89)

Ice Cream Surfer (Delores Ent, €2.50)

Double Breakout (nuGAME, €5.00)



Sconti 3DS

LEGO Jurassic World (WB Games, €19.99)

LEGO Legends of Chima: Laval's Journey (WB Games, €19.99)

LEGO Marvel's Avengers (WB Games, €19.99)

LEGO Batman 3: Beyond Gotham (WB Games, €19.99)

LEGO Marvel Super Heroes: Universe in Peril (WB Games, €19.50)

The LEGO Movie Videogame (WB Games, €19.99)

LEGO Ninjago: Nindroids (WB Games, €19.99)

LEGO The Hobbit (WB Games, €19.99)

LEGO Ninjago: Shadow of Ronin (WB Games, €19.99)

LEGO Star Wars: The Force Awakens (WB Games, €19.99)

Super Street Fighter IV: 3D Edition (Capcom, €7.99)

Resident Evil The Mercenaries 3D (Capcom, €3.99)

Resident Evil Revelations (Capcom, €8.99)

Mega Man Legacy Collection (Capcom, €7.90)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Capcom, €14.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice (Capcom, €19.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies (Capcom, €11.25)

Beyblade Evolution (Rising Star Games, €4.99)

BIT.TRIP SAGA (Rising Star Games, €4.99)

Girls' Fashion Shoot (Rising Star Games, €4.99)

Hakuoki: Memories of the Shinsengumi (Rising Star Games, €11.99)

Harvest Moon: The Tale of Two Towns (Rising Star Games, €9.99)

Hometown Story (Rising Star Games, €7.49)

Jewel Master Cradle of Egypt 2 3D (Rising Star Games, €4.99)

Jewel Master Cradle of Rome 2 (Rising Star Games, €4.99)

Shifting World (Rising Star Games, €4.99)

Super Black Bass 3D (Rising Star Games, €4.99)

Virtue's Last Reward (Rising Star Games, €12.49)

Sadame (Rising Star Games, €7.49)

Pirate Pop Plus (13AM Games, €2.24)

SteamWorld Heist (Image & Form, €9.99)

SteamWorld Dig (Image & Form, €1.79)

Power Disc Slam (Chequered Cow Games, €4.39 )

Aqua Moto Racing 3D (Zordix AB, €3.99)

Talking Phrasebook - 7 Languages (Sanuk Games, €2.49)

Splat the Difference (Lightwood Games, €3.00)

Battleminer (Wobby Tooth, €3.49)

The Magic Hammer (Wobbly Tooth, €2.09)

Toy Stunt Bike (Wobbly Tooth, €2.09)

Turtle Tale (Saturnine Games, €1.49)

Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails (Big John Games, €2.49)

Cube Creator 3D (Big John Games, €3.99)

Coaster Creator 3D (Big John Games, €3.49)

The Legend of Dark Witch: Chronicle 2D ACT (CIRCLE Entertainment, €2.99)

The Legend of Dark Witch 2 (CIRCLE Entertainment, €4.99)

Witch & Hero (CIRCLE Entertainment, €2.99)

Castle Conqueror Defender (CIRCLE Entertainment, €2.99)

Polara (CIRCLE Entertainment, €3.49)

Fairune (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Mercenaries Saga 2 (CIRCLE Entertainment, €3.99)

Ash (CIRCLE Entertainment, €1.99)

KAMI (CIRCLE Entertainment, €1.49)

Karous - The Beast of RE:Eden (CIRCLE Entertainment, €2.99)

Tappingo (CIRCLE Entertainment, €0.99)

Tappingo 2 (CIRCLE Entertainment, €0.99)

Adventure Labyrinth Story (CIRCLE Entertainment, €3.99)

Noah's Cradle (CIRCLE Entertainment, €3.49)

Glory of Generals (CIRCLE Entertainment, €3.49)

Glory of Generals The Pacific (CIRCLE Entertainment, €3.49)

Parking Star 3D (CIRCLE Entertainment, €1.49)

Quell Memento (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Quell Reflect (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Toy Defence (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Samurai Defender (CIRCLE Entertainment, €1.49)

European Conqueror 3D (CIRCLE Entertainment, €1.99)

AiRace Xeno (QubicGames, €1.69)

AiRace Speed (QubicGames, €2.39)

10-in-1 Arcade Collection (Gamelion, €0.99)

SpeedX 3D (Gamelion, €1.49)

SpeedX 3D Hyper Edition (Gamelion, €0.99)

Pick-A-Gem (Gamelion, €1.49)

PIX3D (Gamelion, €1.99)

Rage of the Gladiator (Gamelion, €3.49)

League of Heroes (Gamelion, €1.99)

Monster Shooter (Gamelion, €2.00)

Crazy Kangaroo (Gamelion, €0.99)

Hazumi (Gamelion, €1.34)

Banana Bliss: Jungle Puzzles (Teyon, €1.99)

Bird Mania 3D (Teyon, €0.79)

Bird Mania Christmas 3D (Teyon, €0.79)

Chat-A-Lot (Teyon, €3.99)

Crazy Chicken Pirates 3D (Teyon, €0.99)

Crazy Chicken: Director's Cut 3D (Teyon, €0.79)

Cube Tactics (Teyon, €4.49)

Doll Fashion Atelier (Teyon, €2.49)

Excave (Teyon, €2.49)

Governor of Poker (Teyon, €2.49)

Groove Heaven (Teyon, €1.99)

Heavy Fire: Black Arms 3D (Teyon, €2.49)

Heavy Fire: Special Operations 3D (Teyon, €2.49)

Iron Combat: War in the Air (Teyon, €3.49)

Ocean Runner (Teyon, €1.49)

Robot Rescue 3D (Teyon, €1.49)

Skater Cat (Teyon, €2.49)

Steel Empire (Teyon, €9.99)

Darts Up 3D (EnjoyUp Games, €1.97)

Football Up 3D (EnjoyUp Games, €1.97)

Funfair Party Games (Joindots, €5.24)

Jewel Match 3 (Joindots, €5.24)