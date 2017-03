Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita ad Aprile 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Ad aprile, la libreria software di Switch si arricchisce di nuovi titoli tra cui LEGO City Undercover, Mario Kart 8 Deluxe, Puyo Puyo Tetris, Wonder Boy The Dragon's Trap e Shakedown Hawaii, disponibile in esclusiva temporale sulla nuova console della casa di Kyoto. Nintendo 3DS si prepara invece ad ospitare Yokai Watch 2, nelle versioni Spiritossi e Polpanime. Di seguito, tutte le novità in arrivo su entrambe le piattaforme.

Yokai Watch 2: Spiritossi e Polpanime

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Nintendo

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 7 aprile

Piattaforma: Nintendo 3DS



Il primo episodio di Yokai Watch ha riscosso un ottimo successo in Europa, con oltre 700.000 copie vendute, era solo questione di tempo quindi prima che Nintendo portasse nel nostro continente anche il sequel. Yokai Watch 2 arriverà in Europa ad aprile nelle due versioni Spiritossi e Polpanime, ognuna contenente decine di nuovi Yokai e un totale di 80 diverse missioni da superare, oltre a nuove ambientazioni da esplorare. Poche le novità relative al gameplay, per un titolo che vuole perfezionare le meccaniche del predecessore, pur senza stravolgerle.

LEGO City Undercover

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Platform/Azione

Data di uscita prevista: 7 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito nel 2013 su Wii U e 3DS, LEGO City Undercover si appresta a fare la sua comparsa anche su Switch con una riedizione che presenta alcune novità, tra cui anche la modalità co-op che permetterà a due giocatori di collaborare per sconfiggere il supercriminale Rex Fury. Prima di arrivare allo scontro finale dovremo però visitare più di 20 diversi quartieri, arrestare pericolosi malviventi e collezionare centinaia di oggetti sparsi per il mondo di gioco. La versione per Switch presenta un comparto tecnico ottimizzato per la nuova console Nintendo, con risoluzione 720p in modalità tablet e 1080p su schermo TV.

Wonder Boy The Dragon's Trap

Sviluppatore: Lizardcube

Publisher: DotEmu

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Wonder Boy III sta per tornare con una riedizione curata da Lizardcube e pubblicata da DotEmu. Wonder Boy The Dragon's Trap è un remake del classico SEGA pubblicato alla fine degli anni '80 su Game Gear, Master System e PC Engine, qui riproposto con un comparto tecnico migliorato e un miglior bilanciamento del gameplay, oltre ad alcuni boss inediti non presenti nel gioco originale. Il titolo presenta anche una modalità Retro, che permette di passare in qualsiasi momento dalla grafica attuale (disegnata a mano) a quella 8-bit. Inoltre, segnaliamo che le password dell'originale Wonder Boy III The Dragon's Trap funzioneranno correttamente anche nel remake. Fantastico, vero?

Puyo Puyo Tetris

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Genere: Puzzle

Data di uscita prevista: 28 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Puyo Puyo Tetris è un rompicapo che unisce gli universi dei due popolarissimi puzzle game, con l'obiettivo di offrire una sfida infinita a tutti gli amanti del genere. Il gioco propone numerose modalità in singolo e il pieno supporto per il multiplayer online e in locale, con tante varianti pensate per neofiti e giocatori più esperti. Pur non presentandosi come un titolo rivoluzionario, Puyo Puyo Tetris potrebbe intrattenere per ore e ore gli appassionati di puzzle e rompicapo, a patto di avere almeno un amico da sfidare.

Mario Kart 8 Deluxe

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Racing Arcade

Data di uscita prevista: 28 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo l'enorme successo riscosso su Wii U, Mario Kart 8 arriverà a fine aprile anche su Switch, in una versione aggiornata ed arricchita, che include tutti i contenuti del gioco originale e dei DLC già pubblicati, oltre a numerose novità. Segnaliamo in particolare la presenza di nuovi personaggi (ragazzo e ragazza Inkling, Re Boo, Bowser Junior e Tartosso), inoltre la modalità Battaglia è stata migliorata e include ora anche le varianti Battaglia Palloncini e Bomb-Omba a Tappeto oltre alle arene Periferia Urbana, Kartodromo, Palazzo di Luigi (da Mario Kart Double Dash) e Percorso di Guerra 1 (da Super Marip Kart). Presenti anche nuovi oggetti, con la possibilità di portarne fino a un massimo di due in contemporanea. Mario Kart 8 Deluxe non aggiunge nuovi circuiti, in ogni caso si tratta di una riedizione davvero ricchissima, consigliata in particolar modo a coloro che non hanno giocato la versione per Wii U.

Shakedown Hawaii

Sviluppatore: VBlank Entertainment

Publisher: VBlank Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: Aprile 2017

Piattaforma: Nintendo Switch



Shakedown Hawaii è il successore spirituale di Retro City Rampage, che riprende le meccaniche di gioco del predecessore, ampliandole e migliorandole ulteriormente. Il titolo si presenta come un action game con visuale dall'alto e uno stile grafico retrò a 16-bit: nei panni di un criminale di basso rango, dovremo mettere a ferro e fuoco le Hawaii con l'obiettivo di ritrovare un prezioso diamante. Portare a termine l'impresa però non sarà facile, poichè dovremo difenderci non solo dall'attacco di altri malviventi ma anche dalla polizia, già sulle nostre tracce dopo una rapina fallita. Shakedown Hawaii uscirà in anteprima temporale su Switch a fine aprile, un titolo apparentemente perfetto da giocare in modalità portatile.