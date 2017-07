Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a Agosto 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Agosto non è un mese particolarmente ricco di uscite per i possessori delle piattaforme Nintendo, in ogni caso non mancano titoli interessanti in arrivo su Switch e 3DS, tra cui Sonic Mania, Axiom Verge (nella nuovissima Multiverse Edition), Minecraft Story Mode The Complete Adventure e Mario + Rabbids Kingdom Battle, uno dei titoli più chiacchierati dello scorso E3. Di seguito, tutte le novità in uscita ad agosto 2017 su Nintendo Switch e 3DS.

Troll and I

Sviluppatore: Spiral House

Publisher: Maximum Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Troll and I è la nuova IP di Spiral House, studio conosciuto principalmente per porting e lavori su commissioni. Il titolo è un gioco di azione e avventura in terza persona che ci metterà nei panni di due Troll (Troll e Otto), intenti a fuggire dai bracconieri e da misteriosa entità sovrannaturali che stanno creando scompiglio nelle fredde foreste scandinave. I due personaggi possiedono caratteristiche e abilità opposte, così da risultare complementari tra loro, il supporto per la co-op (locale, in split screen) è infatti uno dei punti cardine di Troll and I, che vi permetterà di cooperare con un amico, con l'obiettivo di portare a casa la pelle.

Sonic Mania

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Sonic Mania vuole essere un tributo ai primi giochi del porcospino blu, che hanno segnato in maniera indelebile l'era dei 16-Bit. Sonic Mania ricalca esattamente la formula dei primi tre episodi della serie usciti su Mega Drive, proponendo un gameplay frenetico e veloce, con corse a perdifiato, salti e giravolte, con l'obiettivo di trovare sconfiggere il perfido Dottor Eggman vagando per oltre trenta diversi livelli. Lo stile grafico in Pixel Art rende Sonic Mania una vera gioia per gli occhi di tutti i nostalgici...

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Sviluppatore: Ubisoft Milano

Publisher: Ubisoft

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Annunciato ufficialmente allo scorso E3 di Los Angeles dopo mesi di rumor e speculazioni, Mario + Rabbids Kingdom Battle arriverà a fine agosto in esclusiva su Nintendo Switch. Non si tratta, come si potrebbe pensare, di un platform 3D bensì di un gioco di strategia in stile XCOM, ambientato nel Regno dei Funghi. I perfidi Rabbids hanno invaso il Mushroom Kingdom, solamente Mario e la sua banda di amici possono fermarli, in quello che sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori crossover di tutti i tempi...

Minecraft Story Mode The Complete Adventure

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 25 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Gli utenti PC, PS4 e Xbox One hanno potuto mettere le mani a luglio sul primo episodio della seconda stagione di Minecraft Story Mode mentre a fine agosto arriverà su Switch la prima stagione completa, che include i cinque episodi standard e i tre capitoli extra pubblicati originariamente come parte del secondo Season Pass. Chi acquisterà la versione per la piattaforma Nintendo potrà invece accedere fin da subito a tutti i contenuti della prima serie di Minecraft Story Mode, in attesa della conferma dell'arrivo della seconda stagione.

Azure Striker Gunvolt Pack

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Inti Creates

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 31 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Azure Striker Gunvolt Pack è una raccolta che include Azure Striker Gunvolt e Azure Striker Gunvolt 2, originariamente usciti su 3DS e ora pronti a fare il loro debutto su Switch in una riedizione che include grafica in alta definizione, supporto per la tecnologia HD Rumble, un nuovo brano musicale e tutti i DLC già usciti per le versioni portatili.



Axiom Verge Multiverse Edition

Sviluppatore: Thomas Happ Games

Publisher: BadLand Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: Agosto 2017

Piattaforma: Nintendo Switch



Anche Axiom Verge si prepara ad arrivare su Nintendo Switch in una speciale edizione denominata Multiverse Edition e disponibile in formato retail con numerosi contenuti bonus tra cui un making of sullo sviluppo del gioco, artbook e diario con i commenti degli sviluppatori e un poster a doppia faccia. Coloro che effettueranno il preordine riceveranno inoltre il CD Audio con la colonna sonora originale di Axiom Verge.