Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a Giugno 2017

Giugno si prospetta un mese decisamente ricco per i possessori delle piattaforme Nintendo, che potranno mettere le mani su titoli come ARMS, Minecraft Story Mode The Complete Adventure, Cave Story+ e sui nuovi Amiibo della serie The Legend of Zelda, con tre diverse varianti di Link. Di seguito, tutte le uscite dei prossimi trenta giorni per Switch e 3DS.

Harvest Moon: Skytree Village

Sviluppatore: Natsume

Publisher: Rising Star Games

Genere: Simulazione/Gestionale

Data di uscita prevista: 9 giugno

Piattaforma: Nintendo 3DS



Natsume festeggia il ventesimo anniversario di Harvest Moon con un nuovo episodio della serie, in arrivo esclusivamente su Nintendo 3DS a inizio giugno. Skytree Village presenta meccaniche di gameplay simili a quelle dei suoi predecessori, con l'aggiunta di interessanti opzioni per migliorare la gestione del villaggio. Pur non presentando particolari novità rispetto al passato, Harvest Moon Skytree Village si presenta come un prodotto curato e certamente interessante per tutti gli amanti del genere.

Mighty Gunvolt Burst

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Inti Creates

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 15 giugno/29 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch/3DS



Il sequel di Mighty Gunvolt uscirà il 15 giugno su Switch e arriverà il 29 dello stesso mese anche su Nintendo 3DS. Inti Creates ha mantenuto inalterata la solida formula del predecessore, aggiungendo però alcune interessanti novità, tra cui un sistema di crescita del personaggio, la nuova meccanica "Burst" (che permette di ottenere punti extra inanellando una serie di mosse in sequenza) e l'aggiunta di Beck (protagonista di Mighty No. 9) tra i personaggi selezionabili.



Farming Simulator 18

Sviluppatore: Giants Software

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Simulazione/Gestionale

Data di uscita prevista: 15 giugno

Piattaforma: Nintendo 3DS



La nuova edizione di Farming Simulator uscirà a giugno e proporrà tante novità per i fan della serie, tra cui 50 nuovi trattori di brand noti, tra cui Fendt, Valtra, Challenger e Massey Ferguson. Presenti anche nuove opzioni per la semina, la raccolta e la gestione della fattoria. Giants Software ha lavorato per migliorare una formula di gioco già ampiamente collaudata, senza però stravolgere le meccaniche di gameplay alla base della serie.

ARMS

Sviluppatore: Nintendo EPD

Publisher: Nintendo

Genere: Picchiaduro/Arcade

Data di uscita prevista: 16 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



ARMS è un picchiaduro arcade che presenta una particolarmente interessante: tutti i lottatori sono dotati di braccia allungabili con cui sferrare attacchi micidiali ai danni degli avversari. Il gioco presenta un roster piuttosto variegato che include personaggi estremamente caratteristici e variopinti come Spring Man, Ribbon Girl, Ninjara, Min Min, Master Mummy e Mechanica. ARMS sfrutta i sensori di movimento dei Joy-Con per offrire un gameplay veloce e frenetico, semplice da apprendere ma difficile da padroneggiare. Confermato il supporto per il multiplayer 1v1 (in locale e online) e 2v2 (solo online) per quello che si prospetta uno dei titoli più interessanti della line-up di Nintendo Switch.

Cave Story +

Sviluppatore: Studio Pixel

Publisher: Nicalis

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 20 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Cave Story è uno dei giochi indipendenti più famosi e popolari di tutti i tempi, un Metroidvania 2D dallo stile retrò, con grafica in Pixel Art e un gameplay frenetico e senza pause, che ricorda quello dei grandi classici del genere degli anni '80 e '90. Grazie al supporto di Nicalis, il gioco arriverà su Switch a giugno nella ricca edizione Plus, che presenta un comparto tecnico migliorato rispetto all'originale e nuovi livelli di difficoltà, oltre a tutti i contenuti dell'edizione standard, tra cui troviamo sette diverse modalità di gioco, quindici livelli da superare, più di venti boss da affrontare e quattro finali alternativi da sbloccare.

Amiibo The Legend of Zelda

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Toys-To-Life

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch/3DS



Arriverà a giugno la nuova collezione Amiibo dedicata a The Legend of Zelda che include tre diverse varianti di Link in versione Majora's Mask, Twilight Princess e Skyward Sword. Con questo set, si completa ufficialmente la serie incentrata sui personaggi della serie Zelda, anche se non sono esclusi eventuali Amiibo speciali o celebrativi dedicati alla saga nel prossimo futuro, magari con l'uscita di altri episodi di The Legend of Zelda o di Remastered per Switch.

RPG Maker Fes

Sviluppatore: Kadokawa Games/Jupiter Games

Publisher: NIS America

Genere: Editor

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: Nintendo 3DS



Arriva su Nintendo 3DS la versione portatile di RPG Maker, il più famoso editor al mondo per la creazione di JRPG e GDR tradizionali. RPG Maker Fes mette a disposizione tantissimi strumenti per creare il proprio gioco di ruolo, personalizzando personaggi, storia, ambientazioni e combat system, il tutto senza bisogno di conoscere alcun linguaggio di programmazione. RPG Maker Fes permette di condividere le proprie creazioni sul web, inoltre sarà possibile scaricare gratuitamente i giochi creati dagli altri membri della community e provarli senza limitazioni sulla propria console.

Ever Oasis

Sviluppatore: Grezzo

Publisher: Nintendo

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: Nintendo 3DS



Crea la tua oasi nel deserto in Ever Oasis, nuovo RPG sviluppato da Grezzo (sotto la supervisione di Koichi Ishii) e pubblicato da Nintendo. Il gioco propone un gameplay ricco di sfumature, con elementi GDR, battaglie in tempo reale, enigmi ambientali e dungeon da esplorare alla ricerca di nuovi oggetti da collezionare. Ever Oasis è un gioco di ruoli di stampo fantasy pensato per essere accessibile sia ai neofiti che agli amanti del genere.

Minecraft Story Mode The Complete Adventure

Sviluppatore: Mojang

Publisher: Microsoft

Genere: Sandbox

Data di uscita prevista: 27 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo aver debuttato lo scorso anno su PC, console PlayStation, Xbox e dispositivi mobile, Minecraft Story Mode arriverà a giugno anche su Switch. Questa edizione (denominata The Complete Adventure) includerà i cinque episodi originali e i tre capitoli aggiuntivi pubblicati da Mojang a seguito della forte richiesta della community. Il gioco non presenta ulteriori contenuti o migliorie rispetto alle versioni già in commercio, in ogni caso si tratta di un titolo interessante che andrà ad arricchire la line-up estiva di Switch.