Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a Maggio 2017

Dopo le tante uscite die mesi scorsi, maggio si prospetta un mese apparentemente più tranquillo per i possessori di Switch e 3DS, con un minor numero di uscite ma tutte di elevata qualità, tra cui segnaliamo Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, Disgaea 5 Complete Edition e Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers.

Minecraft: Nintendo Switch Edition

Sviluppatore: Mojang

Publisher: Microsoft

Genere: Sandbox/Gestionale

Data di uscita prevista: 11 Maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Annunciato a gennaio durante l'evento di presentazione della console, Minecraft si prepara a debuttare su Nintendo Switch. Questa edizione del gioco presenta vari accorgimenti tecnici per sfruttare le potenzialità della piattaforma, supporto per il gioco su TV e in modalità portatile e l'aggiunta del pacchetto Super Mario Mash-Up Pack con skin e oggetti tratti dal Regno dei Funghi. Nonostante le poche novità, l'arrivo di Minecraft su Switch è certamente una bella notizia per tutti gli appassionati del sandbox di Mojang.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Sviluppatore: Intelligent Systems

Publisher: Nintendo

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 17 maggio

Piattaforma: Nintendo 3DS



Shadows of Valentia è un remake di Fire Emblem Gaiden, secondo episodio della serie pubblicato nel 1992 su Nintendo NES, esclusivamente in Giappone. Questa riedizione presenterà un comparto tecnico aggiornato, con grafica migliorata e doppiaggio audio in lingua inglese, oltre a nuovi dungeon da esplorare e un miglior bilanciamento del gameplay. Lo stesso giorni arriveranno nei negozi anche gli Amiibo di Alm e Celica, i due protagonisti dell'avventura, acquistabili singolarmente o in bundle con il gioco.

Darksiders Warmastered Edition

Sviluppatore: Kaiko Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 23 maggio

Piattaforma: Wii U



Uscito originariamente nel 2010, il primo Darksiders torna sui nostri schermi con questa riedizione, denominata Warmastered Edition. Il porting per Wii U offrirà si presenta con grafica a 1080p e 30 fps (anzichè 60, come su PlayStation 4 e Xbox One), oltre a texture maggiormente definite e in generale un comparto tecnico più dettagliato e curato rispetto all'edizione originale. Darksiders Warmastered Edition inoltre sarà venduto al prezzo budget di 19.99 euro, una cifra interessante per scoprire (o riscoprire) l'affascinante avventura di Guerra.

Disgaea 5 Complete Edition

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: NIS America

Genere: JRPG/GDR Tattico

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Una delle serie simbolo di Nippon Ichi Software si prepara a debuttare su Switch con la Complete Edition del quinto episodio. Disgaea 5 mette il giocatore nei panni di Killia, giovane demone a capo di un branco di ribelli alla ricerca di vendetta. Obiettivo finale, eliminare Void Dark, il supremo signore delle tenebre che vuole dominare sul regno degli inferi. Il gioco propone un combat system rivistato rispetto ai precedenti episodi della saga (pur mantenendo inalterato l'aspetto tattico) per risultare più dinamico e meno legato agli stilemi dei JRPG vecchia scuola. La versione per Switch include anche tutti i DLC già pubblicati su PlayStation 4, un'edizione completa e aggiornata ideale per entrare nel mondo di Disgaea 5.

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Capcom debutta su Switch con una nuova versione di Street Fighter 2, denominata The Final Challengers. Il gioco presenta un roster composto da oltre 20 personaggi, tra cui Evil Ryu e Violent Ken, oltre a vari contenuti extra come la modalità in prima persona, la Gallery con artwork e bozzetti preparatori e l'Edit Mode per personalizzare il colore del proprio lottatore. Confermato anche il pieno supporto per il multiplayer online e in locale, due opzioni sicuramente gradite dai fan del genere. Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers si presenta come la versione definitiva dello storico picchiaduro Capcom, siete pronti a scendere in strada anche una volta?

NBA Playgrounds

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: Maggio 2017

Piattaforma: Nintendo Switch



Siete pronti a rivivere la frenesia di titoli come NBA Jam ed NBA Street? NBA Playgrounds si ispira ai due giochi citati per offrire un gameplay di stampo arcade, con decine di superstar della National Basketball Association (attuali e del passato) pronte a sfidarsi nei più duri playground americani. Il gioco presenta una modalità single player per sfidare gli avversari controllati dalla CPU e il pieno supporto per il multiplayer online e in locale per due giocatori.