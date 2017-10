Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a ottobre 2017

Se lo scorso mese è stato all'insegna della nostalgia, con l'arrivo di Metroid Samus Returns, di Pokemon Oro e Argento sulla Virtual Console 3DS e di SNES Classic Mini a ricordare le glorie del passato Nintendo, ottobre 2017 volge lo sguardo verso un futuro che già ha scritto la storia. Stiamo parlando naturalmente di Super Mario Odyssey, senza dubbio il gioco più atteso del mese su Nintendo Switch, a cui si aggiungono altri titoli di rilievo come Fire Emblem Warriors e il remake di Mario & Luigi Superstar Saga. Di seguito, l'elenco completo delle novità in arrivo su Nintendo Switch e 3DS a ottobre 2017.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Sviluppatore: Asteroid Base

Publisher: Asteroid Base

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Uno degli sparatutto più sorprendenti e originali del 2015 si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch il 3 ottobre, proponendo ancora una volta le sue dinamiche co-op da 2 a 4 partecipanti. Nel tentativo di salvare la Galassia dalle malvagie forze dell'Anti-Amore, i giocatori saranno chiamati a collaborare per gestire le diverse sezioni di combattimento della nave, dividendosi fra laser, torrette, scudi e acceleratori. I livelli generati proceduralmente, inoltre, garantiranno ogni volta un'esperienza di gioco diversa e ricca di nuove sfide, senza dimenticare la possibilità di modificare l'equipaggiamento in dotazione grazie alle gemme spaziali.

Battle Chasers Nightwar

Sviluppatore: Airship Syndicate

Publisher: THQ Nordic

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Battle Chasers Nightwar pesca a piene mani dai classici esponenti dei GDR, con dungeon procedurali disseminati di trappole e ricchi di segreti, combattimenti a turni, boss rari, livelli nascosti e un comparto narrativo profondamente legato al mondo di gioco. Realizzato da alcuni ex sviluppatori di Darksiders e ispirato all'omonimo fumetto creato da Joe Madureira, il titolo sembra distinguersi per uno stile grafico molto ricercato e per una direzione artistica curata nei minimi particolari. Il giocatore dovrà comporre la sua squadra scegliendo fra 3 dei 6 eroi disponibili, ognuno caratterizzato da abilità, potenziamenti e oggetti specifici.

Superbeat: XONiC

Sviluppatore: PM Studios

Publisher: PM Studios

Genere: Rythm Game

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito originariamente su una console portatile (PlayStation Vita), e riproposto in seguito su due piattaforme casalinghe (Xbox One e PlayStation 4), Superbeat: XONiC si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch con una premessa promettente: essere un rythm game naturalmente predisposto a sfruttare la natura ibrida della console. Il grado di sfida punta a soddisfare tutte le esigenze, grazie alle differenti modalità di gioco come 4TRAX (per gli utenti alle prime armi), 6TRAX e 6TRAX FX (perfetto per chi cerca un livello di difficoltà impegnativo). Per quanto riguarda i brani inclusi, invece, i generi spazieranno dal rock alla techno, passando per R&B e K-Pop.

Layton's Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Level-5

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 6 ottobre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Dopo il debutto sui dispositivi mobile dello scorso luglio, Layton's Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari giunge finalmente su Nintendo 3DS, permettendo anche ai giocatori della console portatile di vestire i panni di Katrielle Layton in questa nuova avventura ambientata nel cuore di Londra. La giovane investigatrice dovrà risolvere una serie di avvincenti rompicapo nel corso delle sue indagini, confrontandosi con un'ampia varietà di puzzle e con una raccolta di mini-game disponibili nel corso del gioco, per un totale di 12 intriganti casi da risolvere aguzzando l'ingegno. L'avventura sarà perfettamente godibile sia dai fan di vecchia data che dai nuovi giocatori.

Culdcept Revolt

Sviluppatore: Omiya Soft

Publisher: NIS America

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 6 ottobre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Pubblicato lo scorso 6 luglio in Giappone su Nintendo 3DS, Culdcept Revolt si prepara a debuttare anche in Occidente grazie al lavoro di localizzazione svolto da NIS America. Il titolo si presenta come il nuovo capitolo della serie Culdcept, popolare gioco di ruolo strategico basato sull'utilizzo della carte, pensato per avvicinare i giocatori meno esperti e al contempo per soddisfare le aspettative dei veterani. Inoltre verranno messe a disposizione ben 400 carte uniche e nuovi tabelloni, con la possibilità di giocare sia in single player che in multiplayer contro gli altri utenti.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser

Sviluppatore: Alphadream

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 6 ottobre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Mario & Luigi Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser è il remake per Nintendo 3DS di Mario & Luigi: Superstar Saga, titolo uscito in origine su Game Boy Advance nel 2003. Oltre a presentare un comparto tecnico migliorato, il remake include una modalità inedita che permette di rivivere la storia dalla prospettiva degli scagnozzi di Bowser (come suggeriva il titolo, non a caso). Le meccaniche di gioco e la storia rimangono invariati rispetto all'originale, con Mario e Luigi che attraversano il Regno di Fagiololandia per restituire alla Principessa Peach la voce che le era stata rubata. Confermato anche l'arrivo di due nuovi amiibo dedicati a Goomba e Koopa Troopa.

Sine Mora EX

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: THQ Nordic

Genere: Scrolling Shooter

Data di uscita prevista: 10 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Lo sparatutto a scorrimento orizzontale di Grasshopper Manufacture si presenta su Nintendo Switch nella sua versione definitiva. Sine Mora EX include una serie di caratteristiche aggiuntive rispetto alla controparte originale, come il rapporto d'aspetto 16:10, il doppiaggio completamente in italiano, la co-op in locale fino a due giocatori per la modalità Storia, nuovi livelli sfida e tre nuova modalità Versus (Corsa, Dodgeball, Carri). Naturalmente, a tutto questo vanno inclusi i contenuti del gioco base, con 7 livelli unici, oltre 50 combinazioni di armi, la colonna sonora composta dal celebre Akira Yamaoka (direttore audio di Silent Hill) e i boss ideati dal famoso creatore di anime giapponesi Mahiro Maeda.

Story of Seasons: Trio of Towns

Sviluppatore: Marvelous Inc.

Publisher: Nintendo

Genere: Simulazione

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Come suggerisce il titolo, in Story of Seasons: Trio of Towns saremo chiamati a gestire una fattoria circondata da tre città molto diverse fra loro. Stiamo parlando di Lulukoko Town, un accogliente paradiso tropicale, Westown, un tipico insediamento di frontiera, e infine Tsuyukusa, il classico villaggio dell'Estremo Oriente. Come da tradizione per la serie, i giocatori potranno gestire le proprie attività in completa autonomia, decidendo di coltivare i campi, adibire il terreno al pascolo, diventare un cuoco o un esperto di moda, relazionandosi nel frattempo con gli abitanti delle tre città e interagendo con gli altri giocatori online.

Let's Sing 2017

Sviluppatore: Voxler Games

Publisher: Plug In Digital

Genere: Casual

Data di uscita prevista: 14 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Se amate esibirvi in performance canore insieme ai vostri amici, magari portando con voi la vostra console, Let's Sing 2017 potrebbe rivelarsi una valida scelta per trascorrere qualche serata in allegra compagnia. Il nuovo capitolo della serie includerà 30 brani di successo mondiale, disponibili sia per la modalità in singolo che nel multiplayer fino a 8 giocatori. Come è lecito aspettarsi, la lista delle canzoni includerà alcune delle hit più popolari del momento, tra cui segnaliamo "Adventure of a Lifetime" dei Coldplay, "Want ot Want Me" di Jason Derulo, "Sorry" di Justin Bieber e "On Call Away" di Charlie Puth.

WWE 2K18

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Simulazione Sportiva

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo cinque anni di assenza dalle console Nintendo, il brand WWE torna su Switch con uno dei suoi videogiochi più ambiziosi. Oltre a contenere il roster più grande della serie, WWE 2K18 includerà una nuova modalità Carriera in cui si potrà vivere in prima persona la scalata fino ai vertici di WrestleMania, per un'esperienza ancora più realistica e senza compromessi tecnici. Tra i wrestler presenti nel gioco segnaliamo superstar del calibro di Dean Ambrose, John Cena, Big Show, Seth Rollins e Randy Orton, oltre alle stelle del passato come Stone Cold Steve Austin, Sting, Ric Flair e Ultimate Warrior.

Spelunker Party

Sviluppatore: Tozai Games

Publisher: Square Enix

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Spelunker Party è l'ultimo platform adventure della serie Spelunker, una nuova esperienza di gioco pensata sia per la modalità in singolo che per il multiplayer fino a quattro giocatori. Con oltre 100 livelli da completare, nuove aree da scopire e tante trappole letali da evitare, i giocatori dovranno avventurarsi nelle profondità delle grotte alla ricerca di nuove sfide, collaborando eventualmente insieme ad altri tre amici online o in locale. Raccogliendo i globi Litho nascosti nei livelli, inoltre, sarà possibile ottenere nuovi completi e oggetti per il proprio personaggio, in modo da personalizzare il proprio aspetto e da potenziare le proprie abilità.

Fire Emblem Warriors

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Nintendo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 20 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch, Nintendo 3DS



Sulla falsariga di Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors si presenta come uno spin-off di Fire Emblem in salsa musou, un intenso hack ‘n slash con tantissimi nemici a schermo da eliminare in battaglia. I giocatori potranno combattere nei panni di eroi vecchi e nuovi, come Chrom, Corrin, Marth, Ryoma e Xander, ognuno caratterizzato da mosse e attacchi speciali, armi e dialoghi unici. Inoltre sarà possibile abbinare due eroi per farli combattere come un'entità unica sul campo di battaglia, passando eventualmente da un personaggio all'altro anche nel bel mezzo di un attacco. Il gioco sarà disponibile sia su Nintendo Switch che su 3DS a partire dal 20 ottobre.

Syberia

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 20 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



A sorpresa, il primo capitolo della celebre avventura grafica di Benoit Sokal arriverà anche su Nintendo Switch il 20 settembre. Il gioco racconta le vicende di Kate Walker, giovane avvocato a cui è stato affidato un compito apparentemente semplice: completare la pratica d'acquisto di una vecchia fattoria di automi situata in una valle alpina. Tuttavia, il viaggio si trasformerà presto in un'avventura che stravolgerà la vita della protagonista, in costante spostamento da ovest a est sulle tracce di un geniale inventore. Kate attraverserà tutta l'Europa e incontrerà molti personaggi carismatici lungo il suo cammino, dando vita a una saga che ha saputo raccogliere un grande numero di appassionati in tutto il mondo.

LEGO Ninjago Il Film: Videogame

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch, Nintendo 3DS



Tratto dall'omonimo lungometraggio in arrivo nelle sale cinematografiche il 12 ottobre, LEGO Ninjago Il Film: Videogame si propone come un action game su licenza in cui si potrà giocare nei panni dei sette ninja protagonisti: Nya, Sensei Wu, Lloyd, Zane, Cole, Jay e Kai. Come nel film, l'obiettivo dei giocatori sarà quello di salvare l'isola natia di Ninjago dagli oscuri piani del malvagio Lord Garmadon, affrontando una serie di sfide attraverso 8 ambientazioni differenti. Insieme alla Storia principale sarà presente anche una modalità Battaglia, pensata per giocare contro gli amici in gare fino a 4 giocatori.

Just Dance 2018

Sviluppatore: Ubisoft Paris

Publisher: Ubisoft

Genere: Casual

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Se Let's Sing 2017 vi proponeva di esibire le vostre abilità canore, in Just Dance 2018 sarete invitati a mantenervi a passo di danza. Il nuovo episodio della serie si aggiorna con una nuova modalità Kids rivolta ai giovanissimi e con un paio di modifiche al sistema di punteggio pensate per valorizzare ulteriormente le performance migliori. Nella tracklist troviamo 40 brani di successo, fra cui vi segnaliamo "Chantaje" di Shakira, "24K Magic" di Bruno Mars, "Automation" di Jamiroquai e "Naughty Girl" di Beyoncé.

Super Mario Odyssey

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Platform Adventure

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



È facile immagine che Super Mario Odyssey rappresenti il gioco più atteso del mese, e non solo per i possessori di Nintendo Switch. La nuova avventura metterà in tavola gli ingredienti principali della serie, raccogliendoli in una formula che punterà alla varietà assoluta delle ambientazioni e delle meccaniche, con elementi di gameplay che spazieranno dal platforming bidimensionale alle fasi shooter. Tra le novità principali segnaliamo Cappy, l'iconico cappello di Mario che in questo capitolo rivestirà una serie di funzioni interessanti, permettendo ai giocatori di raggiungere zone sopraelevate o di prendere il controllo dei nemici. L'appuntamento, fissato per il 27 ottobre, è uno di quelli da fissare nel calendario.

Lumo

Sviluppatore: Triple Eh?

Publisher: Rising Star Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di oltre un anno dal suo debutto su PC e Console, Lumo si prepara ad arrivare anche su Switch il 27 ottobre. Il gioco si presenta come un tributo ai platform isometrici di vecchia generazione, reinterpretati in chiave moderna per inserirsi senza problemi anche nel panorama contemporaneo, dove gli amanti dei rompicapo e dei platform 3D troveranno pane per i propri denti. La versione Nintendo aggiunge l'intrigante opportunità di giocare in modalità portatile, caratteristica che sembra prestarsi alla perfezione con l'esperienza di gioco offerta dal titolo.

Nights of Azure 2

Sviluppatore: Gust Studios

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Nights of Azure 2 è il sequel di Nights of Azure, gioco di ruolo giapponese realizzato da Gust Studios e pubblicato da Koei Tecmo nel 2015. La nuova avventura avrà luogo in una città maledetta ambientata nell'Europa occidentale del XIX secolo, con protagoniste tre nuove ragazze: Alushe e le sue due amiche d'infanzia Ruhenheid e Liliana, unite nel tentativo di sconfiggere i nemici che avvolgono il mondo nell'ombra e di scoprire la verità che si cela dietro l'enigmatica Regina della Luna. Il gioco sarà disponibile il 27 ottobre in contemporanea con la versione PlayStation 4.

Monopoly Switch Edition

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco da Tavolo

Data di uscita prevista: 31 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Chi di voi non ha mai giocato a Monopoly? Uno dei più famosi giochi da tavolo in circolazione arriverà anche su Nintendo Switch grazie al nuovo videogioco su licenza prodotto da Ubisoft. Sfruttando le caratteristiche portatili della console e le funzionalità HD Rumble, i giocatori potranno imitare il lancio dei dadi e giocare fino a un massimo di sei giocatori sia online che offline. Inoltre non mancheranno alcune sorprese per i fan del gioco da tavolo originale, grazie a una serie di contenuti aggiuntivi e ad alcune nuove regole che permetteranno di giocare in modi inediti.