Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a Settembre 2017

Per i possessori di Switch e 3DS la nuova stagione videoludica è partita ad agosto grazie all'arrivo di titoli come Mario + Rabbids Kingdom Battle, Sonic Mania e Azure Striker Gunvolt Pack, il mese di settembre però non è da meno... Nei prossimi trenta giorni usciranno produzioni del calibro di Monster Hunter Stories, Metroid Samus Returns, NBA 2K18, Pokken Tournament DX, Dragon Ball Xenoverse 2 e EA Sports FIFA. senza dimenticare l'arrivo di SNES Classic Mini. Niente male, vero?

Monster Hunter Stories

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Nintendo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 8 settembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Con Monster Hunter Stories, Capcom aggiunge una nuova dimensione a uno dei suoi franchise di punta, dando vita a un titolo maggiormente incentrato sulle emozioni e sul rapporto con i mostri, anzichè sulla loro cattura. Dopo essere uscito in Giappone lo scorso autunno, Monster Hunter Stories si appresta ora a debuttare in Europa insieme a una serie di Amiibo con protagonisti i personaggi del gioco e le principali creature che incontreremo durante questa nuova avventura. In patria il progetto è stato accolto in maniera tiepida da pubblico e critica, vedremo se in Occidente Monster Hunter Stories riuscirà a riscuotere un maggior successo.

Rayman Legends Definitive Edition

Sviluppatore: Ubisoft Montpellier

Publisher: Ubisoft

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 12 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito nel 2013 su Wii U e in seguito su tutte le altre principali piattaforme, Rayman Legends si appresta a fare la sua comparsa su Nintendo Switch con questa ricchissima Definitive Edition. Oltre ad un comparto tecnico migliorato (1080p in modalità TV e 720p in modalità portatile), Rayman Legends Definitive Edition presenta un sistema di controllo rivisitato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con e nuovi contenuti, oltre a tutti i DLC delle edizioni già uscite in precedenza.

CARS 3 In Gara per la Vittoria

Sviluppatore: Avalanche Studios

Publisher: WB Games

Genere: Racing Arcade

Data di uscita prevista: 14 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



In contemporanea con l'arrivo di Cars 3 al cinema arriva Cars 3 In Gara per la Vittoria, videogioco basato sul nuovo film Disney Pixar. In Cars 3 In Gara per la Vittoria, i giocatori potranno unirsi ai popolari personaggi della saga come Saetta McQueen e Cruz Ramirez impegnati a spodestare il velocissimo re delle corse Jackson Storm. Il gioco presenta oltre venti personaggi tratti dal lungometraggio, ognuno dei quali personalizzabili, inoltre non mancano ambientazioni caratteristiche come Radiator Springs e il Florida International Speedway, location che i fan della saga conoscono molto bene. Un titolo particolarmente adatto alla natura ibrida di Nintendo Switch, consigliato in particolar modo ai giovanissimi fan dell'universo di Cars.

LEGO Worlds

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: WB Games

Genere: Building Game

Data di uscita prevista: 14 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



LEGO Worlds riprende il concept alla base di Minecraft, adattandolo al coloratissimo mondo delle costruzioni danesi: il gioco si presenta come un ricchissimo editor che permette di attingere da un vasto scatolone virtuale ricolmo di mattoncini, minifigure e accessori per dar sfogo alla fantasia. In LEGO Worlds i giocatori potranno creare liberamente veicoli, personaggi e playset basati sui temi LEGO più popolari e vivere così mille coloratissime avventure sempre diverse e originali. La versione per Nintendo Switch include anche vari DLC e contenuti bonus, tra cui il pacchetto Space Classic che include mattoncini e minifigure tratti dai set spaziali degli anni '70 e '80.

Metroid: Samus Returns

Sviluppatore: MercurySteam

Publisher: Nintendo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 15 settembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Annunciato a sorpresa durante lo scorso E3 di Los Angeles, Metroid: Samus Returns è il remake di Metroid II Return of Samus, titolo uscito nel 1992 su Game Boy e ora riproposto con uno stile più moderno, pur mantenendo la stessa struttura dell'originale. Sviluppato dal team spagnolo MercurySteam, rispetto al titolo per Game Boy questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato e nuovi contenuti, tra cui abilità aggiuntive per Samus e la compatibilità con gli Amiibo: per l'occasione Nintendo pubblicherà anche due nuove statuine raffiguranti Samus Aran e Metroid. Per gli amanti della saga, si tratta indubbiamente di un gustoso antipasto in attesa del già annunciato Metroid Prime 4 per Nintendo Switch.

NBA 2K18

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Sport

Data di uscita prevista: 15 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



La serie di giochi di basket più amata dagli appassionati si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch con l'edizione 2018. NBA 2K18 permetterà agli appassionati di questo sport di vivere le emozioni dell'ultima stagione NBA di fronte al televisore o in mobilità a 360 gradi grazie a modalità come MyCareer, MyTeam, MyLeague e MyGM, che permetteranno di scendere sul parquet sfidando i giganti del basket o di prendere il controllo di una squadra della National Basketball Association con l'obiettivo di portarla alla conquista dell'anello.

Dragon Ball Xenoverse 2

Sviluppatore: Dimps

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 21 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



A settembre arriverà nei negozi la versione di Switch di Dragon Ball Xenoverse 2, picchiaduro uscito lo scorso mese di ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Questa edizione include il gioco originale aggiornato con le ultime patch e tutti i DLC già pubblicati sulle altre piattaforme, Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch inoltre sfrutterà le principali caratteristiche della console Nintendo, tra cui l'HD Rumble e ovviamente la possibilità di giocare in Modalità TV e Handheld. Indubbiamente un buon antipasto in attesa dell'eventuale conferma dell'arrivo di Dragon Ball FighterZ su Switch...

Pokken Tournament DX

Sviluppatore: Bandai Namco/Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 22 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Nintendo prosegue con la riproposizione dei titoli WIi U su Switch e dopo Mario Kart 8 arriverà a settembre la versione Deluxe di Pokken Tournament. Rispetto alla versione già uscita, questa riedizione presenta un nuovo lottatore (Decidueye), nuovi Pokemon di supporto (Litren e Popplio), sfide giornaliere, partite di gruppo, modalità Lotta a Squadre e la possibilità di vedere i replay di tutti i match disputati. Il picchiaduro dei Pokemon arriva sulla nuova console Nintendo in una versione aggiornata con nuovi contenuti, ideale per ingannare l'attesa in arrivo del nuovo gioco di Pokemon per Switch annunciato all'E3.

Pokemon Oro e Argento

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: Nintendo of Europe

Genere: GDR

Data di uscita prevista: 22 settembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Il 22 settembre Pokemon Oro e Argento faranno la loro comparsa su Virtual Console e nei negozi, in una speciale edizione retail per 3DS/2DS. Usciti originariamente nel 1999 su Game Boy, Oro e Argento introducono i Pokemon di Seconda Generazione, una nuova regione da esplorare e aggiungono interessanti migliorie al gameplay rispetto ai precedenti Pokemon Rosso, Blu, Verde e Giallo. Nessun contenuto extra è previsto rispetto alle edizioni originali, trattandosi di porting diretti dei giochi per Game Boy Color.

EA Sports FIFA 18

Sviluppatore: EA Canada

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sport

Data di uscita prevista: 29 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



FIFA 18 arriverà su Nintendo Switch a fine settembre: non si tratta di un porting delle versioni in uscita sulle altre piattaforme bensì di un titolo pensato appositamente per sfruttare le potenzialità della piattaforma Nintendo, con il supporto per i Joy-Con e l'HD Rumble, oltre a modalità come Calcio d'Inizio, Stagioni Locali, Carriera e Ultimate Team. Assente invece la seconda stagione della modalità Il Viaggio (Il Ritorno di Alex), una delle grandi novità di FIFA 18. Il simulatore di EA Sports girerà a 1080p in modalità TV e 720p in modalità portatile, garantendo sempre una qualità grafica ottimale in qualsiasi circostanza.

One Piece Unlimited World Red Deluxe

Sviluppatore: Ganbarion

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 29 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition è la versione aggiornata di One Piece Unlimited World Red, titolo uscito su PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U e Nintendo 3DS nel 2013. Questa riedizione aggiunge il supporto per la co-op a due giocatori e oltre 40 DLC contenenti costumi, armi e oggetti estetici come cappelli, scarpe, pantaloni e altri accessori. Il gioco supporta inoltre l'HD Rumble, oltre a offrire un comparto tecnico ottimizzato per sfruttare le potenzialità di Nintendo Switch.

Yokai Watch 2: Psicospettri

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Nintendo

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 29 settembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Psicospettri è la terza versione di Yokai Watch 2, che segue di pochi mesi il lancio delle edizioni Spiritossi e Polpanime. Yokai Watch 2 Psicospettri include 15 nuovi Yokai, dungeon esclusivi accessibili ai possessori delle vecchie versioni (a patto di aver conservato i salvataggi), nuovi luoghi da esplorare e una versione aggiornata della modalità Watch Busters. Per tutti i fan della serie Level-5 si tratta di un acquisto caldamente consigliato, in attesa di saperne di più sull'arrivo in Occidente di Yokai Watch 3.

Super Nintendo Classic Mini

Sviluppatore: Nintendo

Genere: Hardware

Data di uscita prevista: 29 settembre

Piattaforma: Super Nintendo



Dopo l'enorme successo riscosso da NES Classic Mini alla fine dello scorso anno, Nintendo propone SNES Classic Mini, riedizione in formato micro del Super Nintendo. La console viene venduta con due joypad inclusi e 21 giochi preinstallati, tra cui troviamo Contra III The Alien Wars, Super Mario World, Super Mario Kart, Super Metroid, Super Castlevania IV, Final Fantasy VI, Super Mario RPG, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Mega Man X e Star Fox 2, quest'ultimo assolutamente inedito in quanto cancellato nel 1995 poco prima della pubblicazione, nonostante lo sviluppo fosse ormai completato da tempo. Una chicca che impreziosisce la già ricca line-up di Super Nintendo Classic Mini.