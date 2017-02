Nintendo Switch: tutti i giochi del lancio

Nintendo Switch arriverà nei negozi il 3 marzo accompagnato da una line-up quantitativamente non impressionante, sebbene non manchino uscite di rilievo (impossibile non citare The Legend of Zelda Breath of the Wild) e produzioni votate al multiplayer come Super Bomberman R, Snipperclips e 1-2-Switch. A questo aggiungiamo titoli di terze parti tra cui Skylanders Imaginators, I Am Setsuna e Just Dance 2017.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Sviluppatore: Nintendo EPD

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Switch/Wii U



Annunciato nel 2012 e presentato come semplice concept demo per mostrare le potenzialità di Wii U, il nuovo episodio di Zelda si appresta ora ad accompagnare il lancio di Nintendo Switch sul mercato, non mancando però all'appuntamento con la "vecchia" console della casa di Kyoto. The Legend of Zelda Breath of the Wild si presenta come un action RPG di stampo tradizionale, che vedrà il valoroso Link alle prese con una nuova avventura, con nuovi dungeon da esplorare, nemici ancora più agguerriti (oltre al ritorno di alcune vecchie conoscenze) e una componente esplorativa maggiormente sviluppata, senza dimenticare la presenza di enigmi da superare per proseguire nel nostro cammino. Breath of the Wild presenta uno stile grafico in cel shaded assolutamente accattivante e per la prima volta nella storia della serie, dialoghi interamente doppiati (e non solo sottotitolati) in italiano.

Super Bomberman R

Sviluppatore: Konami/HexaDrive

Publisher: Konami Digital Entertainment

Genere: Arcade/Party Game

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo qualche anno di pausa dovuta alle dispute burocratiche che hanno fatto seguito all'acquisizione di Hudson Soft da parte di Konami, la serie Bomberman torna su console casalinghe, in esclusiva su Switch. Super Bomberman R presenta una campagna (affrontabile in singolo o in co-op con un amico) con 50 diversi stage da "ripulire" utilizzando le esplosioni delle bombe, oltre al pieno supporto per il multiplayer fin a un massimo di otto giocatori, in locale e online. A dispetto di un comparto tecnico non particolarmente impressionante, Super Bomberman R sembra un titolo decisamente interessante per tutti i neo possessori di Switch.

Skylanders Imaginators

Sviluppatore: Toys for Bob

Publisher: Activision

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito a ottobre su tutte le altre piattaforme, Skylanders Imaginators introduce nuovi personaggi (alcuni tratti dalla serie animata Skylanders Academy disponibile su Netflix) e permette di utilizzare tutti i 300 Skylanders già in commercio. Caratteristica principale di Imaginators è il ricco editor che permetterà di liberare la fantasia per dare vita a nuovi eroi personalizzati, la version per Switch inoltre include anche il pacchetto di espansione Cursed Tiki Temple, che include nuovi livelli, un Forziere di Imaginite con 100 diversi componenti, il personaggio di Sensei Wildstorm e un nuovo Cristallo della Vita.

Shovel Knight: Specter of Torment e Treasure Trove

Sviluppatore: Yacht Club Games

Publisher: Yacht Club Games

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Shovel Knight sarà disponibile al lancio di Switch in una ricca edizione che include il gioco originale aggiornato con le ultime patch e tutti gli ultimi update, oltre al DLC Specter of Torment, il quale include una nuova campagna con protagonista Specter Knight. Specter of Torment potrà essere acquistato anche separatamente come contenuto standalone dal Nintendo eShop. Una bella occasione per entrare nel mondo di Shovel Knight, uno dei platform 2D più acclamati degli ultimi anni, con uno stile retrò che ricorda quello dei grandi classici per Nintendo NES.

Fast RMX

Sviluppatore: Shin'en Multimedia

Publisher: Shin'en Multimedia

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Dagli autori di Fast Racing NEO, arriva un nuovo racing game futuristico che prende ispirazione da produzioni come Wipeout e F-Zero. Fast RMX non presenta particolari innovazioni ma propone un gameplay frenetico e veloce, un garage che include decine di aeronavi diverse da far sfrecciare in circuiti mozzafiato. Oltre alla carriera per giocatore singolo, il titolo gode del pieno supporto per il multiplayer, per sfidare gli amici entusiasmanti corse a gravità zero.

Just Dance 2017

Sviluppatore: Ubisoft Paris

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game/Party

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Il gioco di ballo targato Ubisoft accompagnerà il lancio di Switch nei negozi, in attesa dell'arrivo degli altri titoli già annunciati da parte del publisher francese (tra cui Steep e Rayman Legends Definitive Edition). L'edizione 2017 di Just Dance presenta una tracklist aggiornata che include brani come Cheap Thrills (Sia e Sean Paul), Don't Stop Me Now (Queen), PoPiPo (Hatsune Miku) e Sorry (Justin Bieber), solamente per citarne alcuni. Per quanto riguarda il gameplay non ci sono particolari novità da segnalare rispetto al passato, anche in questo episodio viene mantenuta la compatibilità con la Companion App per smartphone, inoltre sarà possibile registrare e condividere le proprie performance sui principali social network, personalizzando i video con emoticon, filtri, cornici e testi.

I Am Setsuna

Sviluppatore: Tokyo RPG Factory

Publisher: Square-Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito lo scorso mese di luglio su PlayStation 4 e PC, I Am Setsuna è un JRPG vecchia scuola che si ispira alle meccaniche che hanno reso celebre Chrono Trigger su SNES, pur presentando atmosfere e ambientazioni decisamente lontane dal titolo appena citato. Nel gioco vestiremo i panni di Kuon, mercenario incaricato di uccidere una giovane ragazza, Setsuna, la quale si trova di fronte a un destino apparentemente segnato. La versione per Switch presenta varie migliorie tecniche, un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità dello schermo touch e dei Joy-Con e include la nuova modalità Temporal Battle Arena, la quale permetterà di sfidare altri giocatori (divisi in squadre) online.

1-2-Switch

Sviluppatore: Nintendo EPD

Publisher: Nintendo

Genere: Party Game

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



1-2-Switch è una raccolta di minigiochi pensata per dimostrare le potenzialità della console, in maniera simile a quanto avvenuto nel 2006 con Wii Sports. In questo caso il gioco non sarà incluso nella confezione, bensì venduto separatamente: tra i minigiochi presenti troviamo Milk (in cui dovremo mungere una mucca utilizzando i Joy-Con), Quick Draw (un duello fra pistoleri), Samurai Training, Copy Dance (in cui dovremo copiare le pose dell'avversario) e Safe Crack, nel quale saremo chiamati a scoprire la combinazione di una cassaforte. Si tratta solamente di alcuni esempi che servono per capire il tenore di 1-2-Switch, raccolta che gli amanti dei party game potrebbero trovare molto interessante.

World of Goo

Sviluppatore: 2D Boy

Publisher: Tomorrow Corporation

Genere: Puzzle

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Nato come progetto indipendente nel 2008, World of Goo è diventato un gioco completo nel 2010 ed ha visto la luce su PC, Mac OS, iOS e tantissime altre piattaforme. Adesso il gioco si prepara ad accompagnare il lancio di Switch nei negozi, come parte della line-up digitale della console Nintendo. World of Goo presenta oltre 100 livelli in cui dovremo creare delle solide strutture utilizzando il corpo di alcuni teneri blob, con l'obiettivo di raggiungere l'uscita dello stage. La versione per Switch non presenta contenuti inediti, il sistema di controllo è stato però ottimizzato per il display touch, così da poter giocare senza problemi anche in mobilità.

Little Inferno

Sviluppatore: Tomorrow Corporation

Publisher: Tomorrow Corporation

Genere: Puzzle

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Realizzato dagli autori di World of Goo e Henry Hatsworth in the Puzzling Adventure, Little Inferno è un rompicapo che ha come elemento cardine il fuoco: divertiti a bruciare robot giocattolo, carte di credito, pesci esplosivi, congegni nucleari, batterie e tanto altro ancora... Un rompicapo decisamente particolare, ambientata di fronte ad un camino che arde. Tanto assurdo quanto accattivante, Little Inferno arriverà su Switch il 3 marzo, giusto in tempo per il lancio della console.

Snipperclips! Diamoci un taglio

Sviluppatore: Nintendo/SFB Games

Publisher: Nintendo

Genere: Puzzle

Data di uscita prevista: 3 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Snipperclips è un divertente rompicapo in cui il giocatore controllerà Snip e Clips, due piccoli personaggi di carta che si muoveranno in un mondo pieno di enigmi e puzzle da risolvere. Oltre al gioco in singolo, Snipperclips supporta anche la co-op per due giocatori e include varie attività pensate appositamente per il multiplayer competitivo (fino a un massimo di quattro giocatori). Il gioco si distingue per uno stile vivace, colorato e minimale, sicuramente una valida aggiunta alla line-up digitale di Nintendo Switch.

Has-Been Heroes

Sviluppatore: Frozenbyte

Publisher: GameTrust

Genere: Azione/Strategia

Data di uscita prevista: 28 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Lo studio Frozenbyte torna con un nuovo progetto, un action game 2D di stampo fantasy con elementi roguelike e strategici. Has-Been Heroes presenta un combat system decisamente particolare, che propone battaglie a turni con scontri in tempo reale, unito a un gameplay frenetico e veloce. La versione per Switch include un sistema di controllo ottimizzato per la configurazione mobile, che sfrutta lo schermo touch per gestire l'inventario, per il resto non ci sono differenze rispetto alle edizioni per PC, PS4 e Xbox one.

Snake Pass

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: Sumo Digital

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 29 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Sumo Digital presenta il suo primo progetto per Switch: Snake Pass è un coloratissimo platform con elementi puzzle che ci metterà nei panni di un serpente alle prese con quindici diversi livelli da esplorare risolvendo enigmi e rompicapo di varia natura. Oltre a una grafica vivace e colorata, il gioco presenta una colonna sonora originale composta da David Wise.

The Binding Of Isaac: Afterbirth +

Sviluppatore: Edmund McMillen

Publisher: Tomorrow Corporation

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: Marzo 2017

Piattaforma: Nintendo Switch



Afterbirth+ è la nuova espansione di The Binding of Isaac, uscita su PC a gennaio e in arrivo su Switch a marzo. Afterbirth+ include un nuovo capitolo con tanto di boss finale inedito, un nuovo personaggio giocabile, la modalità Greed, nuove stanze, nemici, oggetti, cutscene aggiuntive e nuovi brani per la colonna sonora. Le meccaniche di gameplay non cambiamo, sotto il profilo contenutistico questo DLC si rivela molto ricco per tutti coloro che adorano il gioco di Edmund McMillen, sicuramente un titolo da tenere d'occhio.