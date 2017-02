Nioh e How to Survive 2 tra le novità della settimana sul PlayStation Store

E' innegabile che questi primi mesi del 2017 siano ricchi di novità per gli utenti PlayStation: dopo aver provato titoli del calibro di Gravity Rush 2, Yakuza Zero e Tales of Berseria, i possessori di PS4 avranno a disposizione da questa settimana Nioh, eccezionale Action-RPG sviluppato da Team Ninja e pubblicato in Europa da Sony Interactive Entertainment. Al soulslike dei creatori di Ninja Gaiden si aggiunge inoltre How to Survive 2, seguito dalla beta di For Honor aperta a tutti per il download. Passando infine agli sconti, le offerte di questa settimana sono monopolizzate da Steep, il titolo sportivo di Ubisoft, ma ve ne parleremo meglio nel corso di questo articolo.



PlayStation 4

Annunciato originariamente ne 2005 come esclusiva PS3 e riconfermato nel 2015 su PlayStation 4, Nioh è un ottimo Action RPG sviluppato da Team Ninja, lo sviluppatore nipponico autore dei capitoli 3D di Ninja Gaiden usciti nelle due scorse generazioni di console. Ambientato in una terra devastata dalla guerra civile, Nioh ci farà vestire i panni di William, il primo samurai occidentale che sarà chiamato ad affrontare non soltanto le battaglie intestine del Giappone del 1600, ma anche i terribili demoni che rispondono al nome di Oni. Per trionfare contro queste creature dovremo armarci di pazienza e scoprire i punti di forza di ogni nemico, umano o demone che sia, e imparare quando colpire per sfruttare le loro debolezze. Se da una parte il gameplay richiama a più riprese quello della serie Dark Souls (soprattutto per quanto riguarda il dover memorizzare i pattern di attacco e movimento dei nemici), l'ultima fatica di Team Ninja presenta comunque varie differenze: rispetto ai titoli From Software, infatti, in Nioh troviamo una progressione scandita da singole missioni, che ci porteranno a vivere una storia caratterizzata dalle classiche cutscene, a cui si aggiunge la possibilità di sfruttare diverse posizioni di attacco che saranno più o meno efficaci a seconda del nemico che affronteremo. Nioh uscirà mercoledì 8 febbraio in esclusiva su PlayStation 4 sia in retail che in digitale, e la versione in digital Delivery potrà essere scaricata al prezzo di 59.99€.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è How to Survive 2: in seguito agli eventi del primo capitolo, l'infezione zombie è diventata una pandemia mondiale, e i giocatori si ritroveranno in Louisiana dove per sopravvivere dovranno costruire un accampamenti sicuro e diventare esperti nell'arte della sopravvivenza. Sarà necessario, infatti, trovare acqua, cibo e riparo, e parlare con gli abitanti del posto per destreggiarci nel caos dell'infezione. All'inizio del gioco creeremo il nostro personaggio, scegliendo e potenziando le abilità all'aumento di livello, e utilizzeremo armature, armi e utensili raccolti in giro o fabbricati artigianalmente. Tuttavia creare un potente arsenale non sarà sufficiente a garantirci la sopravvivenza, in quanto saremo chiamati a preoccuparci anche della fame, della sete e delle energie e del peso del nostro inventario: tralasciare uno di questi elementi porterà soltanto ad un prematuro Game Over. Tra le altre caratteristiche di How to Survive 2 segnaliamo la creazione e il potenziamento del proprio accampamento con trappole, barricate e officine, un ciclo giorno e notte compreso di condizioni meteo variabili e un multiplayer per 4 giocatori sia online che in locale. How to Survive è disponibile per il download su PlayStation 4 a 14.99€.

Ubisoft ha messo a disposizione qualche ora fa la beta di For Honor, interessante gioco d'azione che uscirà in versione definitiva il 14 febbraio di quest'anno. Il periodo di prova, che durerà dal 9 al 12 febbraio, metterà a disposizione dei giocatori un eroe fra le classi dei cavalieri, dei vichinghi e dei samurai, ognuno con armi e stili di combattimento profondamente diversificati. Lotteremo per la nostra fazione con un totale di 9 guerrieri unici in 6 mappe e in 4 modalità multiplayer, mentre per la campagna in single player dovremo attendere il gioco completo. L'Open Beta rimane, comunque, la migliore occasione per provare con mano il peculiare sistema di controllo del guerriero proposto da For Honor, che promette un alto livello di interazione e delle battaglie imprevedibili e condotte sempre sul filo del rasoio.

Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, il protagonista degli sconti settimanali del PS Store è Steep: il titolo di Ubisoft, scaricabile su PlayStation 4 a 39.99€ nella sua edizione standard e a 49.99€ per la Gold Edition, ci farà esplorare un incredibile open world tra le Alpi, dove la neve è sempre fresca e le discese sono potenzialmente infinite. Il nostro compito sarà quello di conquistare le più impegnative montagne del pianeta con sci, tute alari, snowboard e parapendio, e potremo farlo sia in Single Player che in cooperativa insieme ad altri 4 giocatori. Saranno molte le sfide disponibili nella vasta mappa esplorabile del gioco Ubisoft, e una volta completate potremo immortalare le migliori acrobazie e condividerle sui social network, o decidere di continuare il nostro viaggio verso prove ancora più complesse e, potenzialmente, rischiose. Rimangono comunque validi i Giochi a meno di 20€, tra i quali non possiamo non segnalarvi il recente The Witness (14.99€), Dark Souls II: Scholar of the First Sin (14.99€) e god of War III Remastered (12.99€).

Lista completa novità

How to Survive 2 - 14.99€

6 Febbraio



For Honor Open Beta (dal 9 al 12 Febbraio)

6 Febbraio



Slide N' Go - Gratis

6 Febbraio



8Days - 9.99€

7 Febbraio



Kitty Powers' Matchmaker - 11.99€

7 Febbraio



Nioh - 59.99€

8 Febbraio



Nioh Digital Deluxe Edition - 79.99€

8 Febbraio



VR Ping Pong -

8 Febbraio



Uncanny Valley - 14.49€

8 Febbraio



Hand of Fate Deluxe Edition - 4.99€

8 Febbraio



So Many Me

9 Febbraio



WinKings

10 Febbraio



PlayStation Vita

Uncanny Valley - 14.49€

8 Febbraio