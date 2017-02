Ogre Battle 64 e l'anime di Azure Striker Gunvolt arrivano sul Nintendo eShop

Puntuale come ogni giovedì, Nintendo aggiorna il suo eShop con diverse novità per Wii U e console della famiglia 3DS: esclusivamente sulla piattaforma casalinga troviamo lo strategico Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber, mentre anche sulla portatile sarà possibile scaricare Plantera. Ad alcuni contenuti non strettamente legati ai videogame come l'anime di Azure Striker Gunvolt seguono infine i consueti sconti, di cui però vi parleremo meglio alla fine di questa rubrica.

Wii U & Nintendo 3DS

Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber è un gioco di ruolo strategico uscito originariamente su Nintendo 64 nel lontano 1999, che adesso è finalmente scaricabile su Wii U tramite la Virtual Console a 9.99€. Il gioco segue le peripezie di Magnus Gallant, un ufficiale dell'Armata Palatina che viene messo di stanza nella pericolosa regione meridionale della sua terra natia. Giunto a destinazione, però, il protagonista sarà testimone delle condizioni in cui versano le classi sociali più povere, vittime di un'élite tirannica il cui unico pensiero è quello di difendere i propri interessi e privilegi. Da lì a breve scoppierà una guerra civile, e Magnus sarà chiamato a compiere una scelta che cambierà la sua vita per sempre: tradire le sue nobili origini in nome della libertà, oppure continuare a chiudere gli occhi di fronte ad una società corrotta? Come da tradizione per il genere, Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber propone una storia coinvolgente e contraddistinta da molteplici finali tutti da scoprire, a cui si aggiunge un sistema di classi che permetterà ai nostri personaggi di provare varie discipline di combattimento.

Su Wii U e Nintendo 3DS arriva Plantera, un titolo gestionale dove saremo chiamati a creare il nostro giardino, con tanto di piante e animali, e a sfruttarne i prodotti per ottenere monete utili per acquistare oggetti e nuovi appezzamenti di terreno. Dovremo assicurarci che le piante crescano, aiutare nella semina e nel raccolto, comprare attrezzature più moderne ed efficaci e difendere il giardino da volatili, conigli, volpi e lupi, Ogni azione di questo genere ci darà punti esperienza, e salendo di livello miglioreremo non soltanto la produttività delle piante e degli animali, ma quella dell'intero giardino. Tutti coloro che acquisteranno il gioco su Wii U (al prezzo di 4.99€), potranno sfruttare il Cross-Buy e scaricare gratuitamente Plantera anche su console della famiglia 3DS e viceversa.

Sconti e promozioni

Gli sconti di questa settimana del Nintendo eShop, purtroppo, non stupiscono né per varietà né per quantità. Sulle console della famiglia 3DS avremo a disposizione Snow Moto Racing 3D (5.99€), Pixel Paint (2.99€) e Ping Pong Trick Shot (0.99€), mentre su Wii U troveremo Shadow Puppeteer (10.49€), Word Search by POWGI (6.39€, anche su 3DS) e Frankenstein - Master of Death (6.39€). Vi rimandiamo comunque alla lista completa delle novità e delle offerte nell'ultimo paragrafo della rubrica.



