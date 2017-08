PlayStation Plus: Bloodborne e Battlefield 1 tra gli sconti di Agosto 2017 Anche ad Agosto 2017 gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno usufruire di sconti sui migliori giochi per PlayStation 4, PS VR, PS3 e PS Vita.

Anche ad agosto, gli abbonati PlayStation Plus potranno acquistare i migliori giochi per PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation VR in offerta, usufruendo di sconti speciali per un periodo limitato su titoli come Battlefield 1, Bloodborne Game of the Year Edition, Mortal Kombat XL, Outlast e sulle produzioni in arrivo la prossima stagione, tra cui Assassin's Creed Origins e Far Cry 5. Di seguito, tutte le promozioni attive sul PlayStation Store per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Giochi PlayStation 4 in Offerta

Iniziamo la carrellata dei giochi PlayStation 4 segnalando Battlefield 1, in promozione a 29.99 euro in versione Standard e 34,99 euro in versione Deluxe che include oltre al gioco completo i DLC Barone Rosso, Lawrence d'Arabia, Hellfighter e cinque Battlepack con skin per le armi.



I fan dei Soulslike troveranno invece interessante l'offerta su Bloodborne: l'edizione Standard costa 19.99 euro mentre la Game of the Year Edition ha un prezzo pari a 29.99 euro, il solo DLC The Old Hunters costa invece 11.99 euro.

Gli amanti dei picchiaduro possono invece optare per Mortal Kombat X (14.99 euro) e Mortal Kombat XL (19.99 euro) quest'ultima una versione estesa del titolo di NetherRealm Studios con nuovi personaggi e piccole migliorie al gameplay.



Avventure, horror e puzzle games in sconto

Gli appassionati di avventure virtuali troveranno pare per i loro denti con Uncharted The Nathan Drake Collection (24.99 euro), raccolta che include le versioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake.Cercate un gioco horror per trascorrere le afose serate di agosto? In questo caso vi segnaliamo un trittico composto da Outlast (6.99 euro), Outlast Whistleblower (3.99 euro) e Outlast 2 (21,99 euro). Bastano 13.99 euro per acquistare l'ottimo di The Witness, un acclamato rompicapo realizzato dall'autore di Braid e riconosciuto come uno dei puzzle game più complessi e divertenti degli ultimi anni.



Azione a basso costo

Gli amanti degli action game possono investire i propri risparmi in God of War III Remastered (19.99 euro), Bulletstorm Full Clip Edition (34,99 euro) e Mirror's Edge Catalyst, proposto all'invitante cifra di 9,99 euro. Per 10,99 euro è invece possibile acquistare The Incredible Adventures of Van Helsing Extended Edition, anch'esso finalmente in sconto.



Retrogaming in sconto

Infine due segnalazioni per i retrogamer: Wild Guns Reloaded (13,99 euro) e The Disney Afternoon Collection (13.99 euro), raccolta che include le versioni rimasterizzate di DuckTales (1989), DuckTales 2 (1993), TaleSpin (1991), Darkwing Duck (1992), Cip e Ciop Rescue Rangers (1990) e Cip e Ciop Rescue Rangers Rescue Rangers 2 (1993), tutti usciti su Nintendo NES tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90.

Giochi PlayStation VR, iniziano i saldi

Anche alcuni giochi per PlayStation VR usufruiscono di sconti esclusivi per gli abbonati Plus. Segnaliamo a tal proposito Theseus (17.99 euro), gioco d'azione in terza persona sviluppato dal team italiano Forge Reply che permette di vivere da una nuova prospettiva la storia di Teseo. Un titolo che fonde atmosfere storiche con elementi goth e horror, caratterizzato da sequenze action e fasi esplorative che ben si adattano alla Realtà Virtuale.



Per 13.49 euro è invece possibile acquistare Tiny Trax, racing game arcade stile Micro Machines che offre decine di mini veicoli, dodici circuiti e quattro diversi campionati da affrontare in single player o sfidando gli amici in multiplayer. Time Machine (14.99 euro) mette invece il giocatore nei panni di un crononauta chiamato ad esplorare l'Era Giurassica e a scoprire il maggior numero di informazioni sulle creature che dominavano gli oceani nella preistoria. CastleStorm VR (11.99 euro) è invece la riedizione di un classico gioco arcade ora riprogettato per sfruttare le potenzialità della VR. In offerta anche Perfect (include tre esperienze VR denominate Vetrina VR, Varietà di Mete e Ambienti Interattivi, tutto al prezzo di 6.99 euro), Space Rift Episodio 1 (9.99 euro) e Dino Frontier, bizzarro gioco di strategia che fonde ambientazioni Western e dinosauri. Un connubio interessante, in vendita per un periodo limitato a 28.27 euro anziché 35,99 euro.

Sconti sui preordini

Infine, spazio agli sconti PlayStation Plus riservati ai preordini: il Season Pass di Batman The Enemy Within (primo episodio disponibile dall'8 agosto) è in vendita a 26.99 euro per gli abbonati Plus.

Anche Absolver è venduto in preordine a 26.99 euro per gli abbonati, ed è prevista la pubblicazione il 29 agosto 2017.



LawBreakers viene invece proposto a 26.99 euro per l'edizione Standard e 35.99 euro per la Deadzo Deluxe Edition, inoltre effettuando il preordine di quest'ultima versione si riceveranno anche le skin Hellion Sunflare, Kitsune Honor-Bound e l'Assassinated Account Portrait.

Sudden Strike 4 è disponibile per il preordine al prezzo di 53.99 euro mentre White Day A Labyrinth Named School può essere prenotato al costo di 24,99 euro. Sconto del 20% per Last Day of June (15.99 euro), infine segnaliamo due offerte dedicate ai giochi Ubisoft: Far Cry 5 Deluxe Edition e Assassin's Creed Origins Deluxe Edition sono infatti disponibili in preorder a 71,99 euro.