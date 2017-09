PlayStation Plus: Far Cry Primal e Eagle Flight tra gli sconti di Settembre 2017 Anche a Settembre 2017 gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno usufruire di sconti sui migliori giochi per PlayStation 4, PS VR, PS3 e PS Vita.

Insieme ai nuovi giochi della Instant Game Collection fanno la loro comparsa sul PlayStation Store anche gli sconti riservati agli abbonati PlayStation Plus, i quali potranno acquistare i migliori titoli per PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PlayStation 3 a prezzi ridotti. In particolare, segnaliamo gli sconti sui giochi Ubisoft e su alcuni prodotti in Realtà Virtuale come Eagle Flight, Don't Knock Twice e The Solus Project.

Sconti giochi Ubisoft

Far Cry Primal (19.99 euro)

Lo spin-off "preistorico" di Far Cry è in promozione al prezzo di 19.99 euro anziché 39.99 euro, con un risparmio pari al 50% sul prezzo di listino della versione standard. La Apex Edition è invece in vendita a 24.99 euro anziché 44.99 euro, scontata del 44% sul costo iniziale.

Questa edizione deluxe di Far Cry Primal include il gioco completo, tutti i bonus riservati ai preordini, il DLC Leggenda del Mammut con tre missioni aggiuntive, l'arma Shasti Insanguinato i Pacchetti Miglioramenti Gufo, Smilodonte, Mammut e Bombe.



Assassin's Creed Triple Pack (34.99 euro)

In attesa di Assassin's Creed Origins questo ricco Triple Pack potrebbe essere la giusta occasione per riscoprire gli ultimi episodi della serie Ubisoft. Il bundle include tre giochi, ovvero Assassin's Creed IV Balck Flag, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Syndicate, tutti proposti in versione standard con DLC e contenuti extra acquistabili separatamente. Il risparmio sul prezzo di listino (99,99 euro) è pari al 65%.



Trackmania Turbo (19.99 euro)

Proposto con uno sconto del 50% sul prezzo originale, Trackmania Turbo è l'ultimo episodio della serie racing sviluppata da Nadeo e pubblicata da Ubisoft. Dal lancio, il gioco è stato arricchito con nuove auto, tracciati inediti e modalità di gioco aggiuntive, da segnalare inoltre la compatibilità con il visore PlayStation VR.



The Crew (14.99 euro)

The Crew si è rivelato un esperimento interessante, nonostante una partenza a rilento, il gioco è riuscito a conquistare il pubblico, vendendo tre milioni di copie in tutto il mondo. Il sequel arriverà a marzo 2018 (ed è scontato in preordine per gli abbonati Plus) ma nel frattempo potete saziare la vostra fame di corse con la versione standard del primo episodio, in vendita all'invitante prezzo di 14,99 euro .

Al costo di 24,99 euro è invece possibile acquistare la Deluxe Edition che include il gioco completo, le espansioni Wild Run e Calling All Units e il Season Pass che vi permetterà di accedere all'intero garage composto da oltre 120 vetture su licenza.



World of Tanks - Matilda Black Prince (7,99 euro)

I giocatori di World of Tanks potranno acquistare a prezzo ridotto (7.99 anziché 9.99 euro) questo DLC che include il carro armato medio Matilda Black Prince di livello V, equipaggio addestrato al 100%, tre giorni di account premium e uno spazio extra in officina.

Sconti giochi PlayStation VR

Eagle Flight (24.99 euro)

Il primo gioco in Realtà Virtuale di Ubisoft mette il giocatore nei panni di un'aquila nei cieli di Parigi: supera una serie di missioni single player, sorvola monumenti come la Torre Eiffel e Notre Dame oppure sfida gli amici in due modalità multiplayer fino a un massimo di sei giocatori. Eagle Flight viene proposto al prezzo di 24.99 euro invece di 39,99 euro.



Don't Knock Twice (15.99 euro)

Don't Knock Twice è un gioco horror in prima persona basato sul film omonimo di James Caradog: ispirata a una leggenda metropolitana che ha terrorizzato intere generazioni, la trama vede il giocatore impersonare una madre divorata dai sensi di colpa dopo aver abbandonato la propria figlia. La ricerca della fanciulla non sarà così semplice, poiché si narra che essa sia in realtà una strega capace di riportare in vita i morti. In vendita a 15.99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Sconti sui preordini

The Solus Project (18 Settembre - 15,99 euro)

Come ultimo discendente della razza umana, il giocatore dovrà vagare per lo spazio alla ricerca di un pianeta ospitale per fondare una nuova colonia... non tutto però andrà per il verso giusto, la nostra nave spaziale precipita infatti sul pianeta alieno Gliese-6143-C, apparentemente disabitato ma in realtà popolato da strane creature mutanti. The Solus Project sarà disponibile su PlayStation 4 dal 18 settembre, con supporto per il visore PlayStation VR.



Pure Farming 2018 Deluxe Edition (13 marzo 2018 - 44,99 euro)

La Digital Deluxe Edition di Pure Farming 2018 include il gioco completo, il DLC Germania con un nuovo scenario e i veicoli Landini Rex F, Lindner Geotrac 134ep e Gomselmash Palesse CS-200, oltre al Pacchetto Indumenti Speciali. Il titolo sarà disponibile dal 13 marzo 2018, gli abbonati Plus potranno preordinarlo al prezzo di 44.99 euro risparmiando il 10% sul prezzo di listino.



Hob (20 Settembre - 15,99 euro)

Sviluppato dagli autori di Torchlight e Torchlight II, Hob è un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo ormai in rovina: il pianeta è in pericolo, riuscirai a salvarlo? Effettuando il preordine riceverete uno sconto del 20% sul prezzo di listino e un tema dinamico esclusivo di Hob.



Far Cry 5 Deluxe Edition (27 Febbraio - 71,99 euro)

Effettuando il preordine di una qualsiasi versione di Far Cry 5 i giocatori riceveranno il pacchetto Giorno del Giudizio che include un completo esclusivo, skin, armi, veicoli e alcuni oggetti consumabili extra. Acquistando la Deluxe Edition (in promozione per i membri Plus a 71.99 euro) sarà possibile ottenere anche i pacchetti Asso dei Cieli, Esplosivi, Caccia Grossa e Caos, oltre al fucile d'assalto AR-C e alla pistola 44 Magnum, entrambe con skin esclusive.



Assassin's Creed Origins Deluxe Edition (27 Ottobre - 71,99 euro)

Manca poco al ritorno di Assassin's Creed! Tra poco più di un mese Origins arriverà nei negozi, effettuando il preordine della versione digitale dal PlayStation Store si riceverà in regalo la missione aggiuntiva I Segreti delle Piramidi.

Il preorder della Deluxe Edition (71.99 euro) garantisce inoltre l'accesso alla missione Agguato in Mare, al pacchetto Cobra del Deserto (abito, scudo leggendario, cavalcatura, due armi leggendarie) e tre punti abilità.



Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds (7 Novembre - 17,99 euro)

La prima espansione di Horizon Zero Dawn arriverà il 7 Novembre e porterà Aloy in un mondo in un mondo freddo e inospitale, coperto interamente da neve e ghiaccio. Nuove creature da affrontare e misteri da scoprire in questo DLC che espande la storia del gioco di Guerrilla Games. Il pacchetto è in promozione al prezzo di 17.99 euro per i membri Plus che effettueranno il preordine sul PlayStation Store.



The Crew 2 Deluxe Edition (16 Marzo - 71,99 euro)

Il sequel di The Crew arriva a marzo: con il preordine di qualsiasi versione i giocatori riceveranno l'accesso anticipato al Legendary Motor Pack che include la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 e la nuovissima Harley Davidson Iron 883 2017. L'acquisto della Deluxe Edition permette di ottenere inoltre il Motorsport Deluxe Pack che comprende la Ford F-150 Raptor Race Truck 2017, la Abarth 500 2008 Monster Truck Edition, il velivolo Pilatus PC-21 e tre diversi abiti per personalizzare il pilota.