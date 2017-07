PlayStation Plus: i giochi gratis di Agosto 2017 per PS4, PS3 e PS Vita Just Cause 3 e Assassin's Creed Freedom Cry sono i giochi PS4 di Agosto del PlayStation Plus, seguiti da Super Motherload per PS3 e Downwell per PSVita.

In concomitanza con il reveal dei Games With Gold, anche Sony Interactive Entertainment ha deciso di svelare la sua line-up di agosto per il PlayStation Plus: su PlayStation 4 gli utenti abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente Just Cause 3 e Assassin's Creed Freedom Cry, a cui si aggiunge anche il party game Dimmi Chi Sei! già disponibile senza costi aggiuntivi dal mese scorso. Su PlayStation 3 segnaliamo invece Snake Ball e Super Motherload, mentre su PlayStation Vita troveremo Downwell e Level 22. Si tratta senza dubbio di una buona offerta sia in termini quantitativi che qualitativi, che sembra consolidare l'intenzione di Sony di concedere ai suoi utenti almeno una produzione Tripla A ogni mese.



PlayStation 4

Sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato da Square Enix, Just Cause 3 è un caotico action game open world disponibile per il download gratuito dal primo agosto. Nei panni del mercenario Rico Rodriguez esploreremo una paradisiaca isola mediterranea in totale libertà, e il paracadutismo e il base jumping saranno soltanto alcuni dei modi per viaggiare attraverso la gigantesca mappa del titolo. Il rampino in dotazione al protagonista ci permetterà inoltre di scalare edifici, rubare veicoli, muoverci rapidamente e combinare oggetti da utilizzare in maniera offensiva contro gli avversari, oppure come vere e proprie trappole ambientali.

Non mancherà inoltre una buona varietà di veicoli da guidare (tra cui automobili, jet, motoscafi, elicotteri e motociclette) e di missioni da affrontare che di volta in volta ci porteranno a distruggere basi militari, porti, prigioni, stazioni di polizia e strutture di comunicazione. Ma qual è il reale obiettivo di Rico? Semplice: deporre il dittatore dell'isola di Medici a qualsiasi costo.

Il secondo gioco di agosto per PlayStation 4 è Assassin's Creed: Freedom Cry, avventura stand alone inizialmente pubblicata come DLC del quarto capitolo della serie. Nel titolo sviluppato da Ubisoft vestiremo i panni di Adewalé, guerriero nato schiavo che ha trovato la libertà come pirata a bordo della Jackdawn, la nave di Edward Kenway (protagonista di Black Flag). Quindici anni dopo Adewalé è diventato un Assassino addestrato, ma sarà vittima di un naufragio a Santo Domingo dove si ritroverà senza armi né ciurma. È proprio per questo motivo che dovrà procurarsi una nave e comporre da zero la propria ciurma, cercando inoltre di liberare gli schiavi dell'isola e vendicarli per tutte le torture subite. Nel corso delle oltre 6 ore necessarie per portare a termine l'avventura i giocatori affronteranno missioni sia via terra che via mare potendo contare su tutte le armi e gli accessori tipici degli Assassini: all'insieme si aggiungeranno anche alcune attività secondarie in cui Adewalé dovrà ricorrere a tutte le sue abilità per liberare gli schiavi, necessari sia per la sua ciurma sia per proseguire nel corso della storia.

PlayStation 3

Super Motherload è un'interessante avventura cooperativa da 1 a 4 giocatori, ambientata nel contesto di una Guerra Fredda alternativa combattuta su Marte. Gli utenti controlleranno dei potenti escavatori vestendo i panni di 10 personaggi diversi, e nel corso dell'esperienza acquisteranno aggiornamenti e rifornimenti per far funzionare al meglio il proprio veicolo. Gli sviluppatori hanno integrato diverse caratteristiche tipiche dei giochi di ruolo fra cui statistiche, missioni principali e secondarie ed abilità speciali, a cui segue un comparto narrativo dinamico e ramificato con finali multipli. Troveremo ad attenderci anche più di 150 enigmi esplosivi da risolvere e le classiche battaglie coi boss di fine livello. Sul fronte tecnico, il gioco propone un comparto grafico bidimensionale e voci completamente doppiate, a cui segue la colonna sonora originale composta dall'artista dell'elettronica indie Eric Cheng.

L'ultimo gioco di agosto per PlayStation 3 è Snakeball, rivisitazione del celebre Snake pubblicata sulla home console di Sony nel 2008. L'obiettivo del giocatore sarà quello di scivolare lungo diverse piste da ballo su un serpente, raccogliere le sfere colorate e accumulare quanti più punti possibile prima dello scadere del tempo. Ovviamente gli avversari faranno di tutto per spodestarci dal primo posto, e sarà quindi necessario tenere d'occhio le loro code multicolori ed evitare le loro armi. Le modalità Single Player e Sfida serviranno da vero e proprio campo di addestramento, utile per prepararci alle gare con gli amici nella modalità competitiva a 4 giocatori su schermo condiviso o in caotiche battaglie online da 8 giocatori.

PlayStation Vita

Donwell è un bizzarro incrocio tra un Action e uno sparatutto a scorrimento verticale che vede come protagonista un uomo dotato di calzature esplosive, il cui scopo principale sarà quello di avventurarsi nelle profondità di un pozzo pieno di creature pericolose e segreti misteriosi. Durante la nostra discesa potremo distruggere sia nemici sia rocce e punti d'appoggio grazie alla potenza di fuoco delle nostre scarpe, che tra l'altro potrà essere amplificata grazie a diversi power up sparsi per i livelli. Se riusciremo a scende in profondità senza farci colpire dalle varie creature (e magari totalizzando un buon punteggio) otterremo tesori sempre più ricchi, nonché diverse stanze segrete piene che richiederanno un'ottima capacità di osservazione per essere scoperte.

Level 22 è un intrigante stealth game in 2D ambientato nello spietato e frenetico mondo del lavoro. Il protagonista Gary, infatti, è un impiegato che dopo una serata di baldoria arriva in ritardo sul luogo del suo impiego. Non essendo la prima volta che una situazione simile si ripete, Gary rischia il licenziamento se qualcuno lo vede arrivare in ufficio per ultimo. Il suo obiettivo sarà quindi sfruttare astuzia e discrezione per superare indenne i 22 piani che lo separano dalla sua scrivania senza farsi scoprire. Nel corso dell'avventura i giocatori potranno nascondersi negli armadietti, salire lungo i condotti, strisciare incollati ai muri e usare tutti gli oggetti disponibili per raggiungere la fine del livello. Nascondersi dietro un giornale, sfondare a calci un distributore automatico o corrompere gli agenti della sicurezza saranno solo alcune delle alternative a nostra disposizione.

Lista completa novità

Titoli disponibili dal primo agosto

Just Cause 3 (PS4)

Assassin's Creed: Freedom Cry (PS4)

Dimmi Chi Sei! - PS4 (titolo bonus)

Super Motherload (PS3)

Snake Ball (PS3)

Downwell (PS Vita)

Level 22 (PS Vita)



Titoli non più disponibili dal primo agosto

Until Dawn - PS4

Game of Thrones: A Telltale Series - PS4

Tokyo Jungle - PS3

Darkstalkers Resurrection - PS3

Don't Die Mr Robot - PS Vita (cross-buy con PS4)

Element4l - PS Vita