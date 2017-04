Playstation Plus: i giochi gratis di Aprile 2017 per PS4, PS3 e PS Vita

Qualche giorno fa Sony Interactive Entertainment ha svelato i giochi che a partire martedì 4 aprile saranno scaricabili gratuitamente da tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Gli utenti PS4 troveranno ad attenderli l'intrigante TPS multiplayer Drawn to Death e Lovers in a Dangerous Spacetime, mentre su PlayStation 3 si segnalano Invizimals: The Lost Kingdom ed Alien Rage. I giochi del mese su PSVita sono invece 10 Second Ninja X e Curses 'n Chaos, entrambi scaricabili anche su PS4 grazie al Cross Buy.

PlayStation 4 & PSVita

In sviluppo presso un team capitanato da Davide Jaffe, direttore alcuni importanti franchise di Sony come God of War e Twisted Metal, Drawn to Death è un caotico sparatutto in terza persona ambientato nelle pagine del quaderno di un teenager, e sarà disponibile il 4 aprile in esclusiva assoluta su PlayStation 4. Grazie alla combinazione di meccaniche profonde e l'arsenale unico per ogni personaggi, l'obiettivo del gioco è quello di cancellare i confini tra il genere dei picchiaduro e l'azione diretta di uno sparatutto in terza persona, creando un mix esplosivo e coinvolgente. I giocatori possono affrontarsi in modalità a squadre o tutti contro tutti, e completando sfide specifiche otterranno dei punti con cui far salire di livello i propri eroi ed acquisire nuove abilità. Sul fronte tecnico, invece, Drawn to Death presenta uno stile grafico frenetico che riproduce il disegno a matita ed è pensato per esaltare gli scontri adrenalinici.

Il secondo gioco di aprile su PlayStation 4 è Lovers in a Dangerous Spacetime: ci troviamo di fronte ad un frenetico sparatutto spaziale cooperativo, dove due giocatori saranno chiamati ad esplorare una galassia coloratissima all'interno di una gigantesca nave da guerra controllabile manovrando torrette, laser, scudi e acceleratori. Guidare l'astronave richiederà comunque molta precisione e, ovviamente, soltanto tramite il lavoro di squadra sarà possibile sconfiggere gli avversari ed evitare una morte prematura nel vuoto siderale. Ma se il controllo del nostro mezzo di trasporto è importante (tanto che ogni utente dovrà sfrecciare avanti e indietro tra le postazioni delle armi, scudi e motori), il suo potenziamento lo sarà altrettanto: trovando le gemme spaziali sparse nei livelli potremo combinarle tra loro e personalizzare gli armamenti a nostro piacimento, e ciascuna gemma offrirà ovviamente diverse abilità. Ideale per partite mordi e fuggi e per tutti coloro siano alla ricerca di una "cooperativa da divano" divertente e ben sviluppata, Lovers in a Dangerous Spacetime sarà scaricabile gratuitamente da martedì 4 aprile.

10 Second Ninja X è un platform side scroller dove i giocatori vestiranno i panni di un Ninja con l'obiettivo di fare a pezzi un numero variabile di robot in soli dieci secondi. Il malvagio Capitano Greatbeard ci ha rapito e ha intrappolato i nostri all'interno di una foresta dove ci attenderà il suo esercito di macchine senzienti: il nostro compito sarà quello di uccidere tutti gli androidi in ogni livello ed essere abbastanza rapidoi per ottenere il punteggio massimo rappresentato dalle 3 stelle. Combatteremo per oltre 100 ambientazioni, esploreremo il dirigibile di Greatbeard, scopriremo segreti nascosti e, con un po' di fortuna, riusciremo a scalare le classifiche online con lo Score più alto in assoluto. Ricordiamo che 10 Second Ninja X potrà essere scaricato gratuitamente sia su PlayStation 4 che su PlayStation Vita grazie al Cross Buy.

Curses 'n Chaos è un intrigante incrocio fra un picchiaduro bidimensionale ed un action game sviluppato totalmente in pixel art, e l'universo su cui si basa conosce una sola legge: combattere o morire. Il malvagio Re Stregone ha lanciato una maledizione su Lea e Leo, i lottatori più agguerriti del regno, costringendoli a vivere costantemente in pericolo di morte. I due protagonisti, infatti, sono perseguitati da spiriti e inseguiti dalla stessa Morte, e per scongiurare la maledizione spetterà a noi scovare il leggendario Elisir della Vita facendoci strada fra le centinaia di mostri che si troveranno fra noi e il nostro obiettivo. Pugni e tirare calci, tuttavia, non sono le uniche "armi" a nostra disposizione: grazie al supporto dell'Alchimista Allison, potremo creare pozioni e curarci con le magie, realizzare armi e persino sottomettere le forze della natura.



PlayStation 3

Invizimals: Il Regno Scomparso è un gioco d'azione per PS3. Un esercito di robot malvagi ha invaso il misterioso luogo noto come Regno Scomparso, e ora gli Invizimals (gli animali antropomorfi che lo abitano) sono in pericolo. Nei panni del giovane cacciatore Hiro, i giocatori dovranno esplorare questo bizzarro ecosistema per trovare un modo di salvare le creature e riportare la pace nel Regno Scomparso. Rispetto agli altri capitoli del franchise, in questo Action Adventure potremo trasformarci in 16 Invizimals come il Tigershark, l'Ocelotl e la Zaphyra, e utilizzare i loro poteri per combattere i nemici di terra d'acqua e d'aria. Come se non bastasse, nel corso dell'avventura addestreremo anche i nostri Invizimals e sfideremo gli amici nell'arena di combattimento per 4 giocatori.

L'ultimo titolo del PlayStation Plus di aprile è Alien Rage, uno sparatutto fantascientifico in prima persona in cui scateneremo la furia di potenti armi futuristiche e spazzeremo via eserciti di forze aliene decise a farci fuori. I giocatori lotteranno in 14 livelli e si prepareranno ad affrontare una serie ininterrotta di boss dalle dimensioni colossali, che metteranno alla prova tutte le loro abilità e anche il loro sangue freddo. Ognuna delle nostre bocche da fuoco è dotata di due modalità ben distinte, efficaci o inefficaci a seconda della creatura che avremo di fronte. Le forze aliene, inoltre, reagiscono agli stimoli e ci attaccheranno da ogni direzione, usando diverse tecniche di fiancheggiamento e di attacco. Alien Rage sarà disponibile gratuitamente su PlayStation 3 a partire da domani.

Lista completa novità

Disponibili dal 4 aprile

