Playstation Plus: i giochi gratis di Febbraio 2017 per PS4, PS3 e PS Vita Little Big Planet 3 e Not a Hero sono i giochi del PS Plus di Febbraio su PS4, a cui si aggiungono anche Starwhal e Anna: Extended Edition.

Sony Interactive Entertainment ha svelato nelle scorse ore i giochi che faranno parte del PlayStation Plus di Febbraio: gli utenti PS4 abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente Little Big Planet 3 e Not a Hero, mentre su PlayStation 3 troveranno Starwhal (in Cross Buy con PS4) e Anna: Extended Edition. Ultima ma non meno importante è PlayStation Vita, che questo mese accoglierà Ninja Senki DX e TorqueL, entrambi scaricabili anche su PS4. Si tratta certamente di un'offerta variegata, che pur concentrandosi prevalentemente sui giochi indipendenti propone anche un prodotto dai maggiori sforzi produttivi come Little Big Planet 3, titolo di punta della line-up invernale di Sony del 2014.



PlayStation 4

Presentato ufficialmente all'E3 2014 e uscito nel novembre dello stesso anno, LittleBigPlanet 3 è l'ultimo capitolo della popolare serie di platform game ideata da Media Molecule, anche se questa volta dello sviluppo si è occupato il team di Sumo Digital. I giocatori si uniranno a Sackboy e alla sua squadra di nuovi amici in un'avventura alla scoperta di un mondo misterioso e pieno di sorprese. Rispetto agli episodi precedenti, infatti, una delle novità più importanti è certamente l'introduzione di OddSock, Swoop e Toggle, inediti comprimari che aiuteranno il protagonista a risolvere gli enigmi e ad esplorare la dimensione creativa del pianeta Bunkum. In LittleBigPlanet 3, non manca, come da tradizione, la possibilità di sbizzarrirsi nel complesso editor di gioco attraverso cui creare livelli e ambientazioni con strumenti rapidi e intuitivi, così come avremo a disposizione milioni di stage sviluppati dalla community internazionale del franchise. LittleBigPlanet 3, infine, sfrutta alcune delle peculiarità di PS4 e del suo controller, permettendo agli utenti di registrare la propria voce o vari effetti sonori con l'auricolare e inserirli nei livelli, o disegnare forme a mano libera col touch pad del DualShock 4.



Il secondo gioco di Febbraio su PlayStation 4 è Not a Hero, particolare action bidimensionale già disponibile su PC da oltre un anno. Assassino professionista diventato il manager di una campagna elettorale, il protagonista Steve ha il compito di ripulire le strade della città per conto di BunnyLord, un bizzarro coniglio antropomorfo proveniente dal futuro, che si è candidato alla carica di sindaco. Ci troveremo ad affrontare un mix esplosivo tra un action e uno shooter bidimensionale, e il veloce sistema di coperture ci permetterà di saltare, schivare, scivolare e posizionarci dietro un riparo. Il roster dei personaggi comprende ben 9 eroi differenti, ognuno caratterizzato dal proprio gameplay e dalle armi a disposizione: Cletus, ad esempio, potrà eliminare gli avversari col suo potente shotgun, mentre Kimmy li taglierà in due grazie ad un'affilata Katana. Per quanto riguarda l'avventura in sé, gli sviluppatori di Roll7 hanno implementato un sistema dinamico, che nel corso delle missioni principali introdurrà casualmente quest secondarie o eventi inaspettati.



PlayStation 3

Su PlayStation 3 e PlayStation 4 gli abbonati al Gold troveranno anche Starwhal, action game in 2.5D competitivo sviluppato dalla software house indipendente Breakfall. Vestendo i panni di improbabili narvali, i giocatori affronteranno i loro amici in serratissimi scontri all'ultimo sangue, ambientati in arene spaziali caratterizzate da un level design dinamico. Il fulcro della produzione risiede indubbiamente nel comparto multiplayer, dove quattro utenti potranno affrontarsi contemporaneamente nella modalità cooperativa locale. Con oltre 90 costumi, 25 scenari differenti e ben 5 modalità, Starwhal potrebbe essere un'ottima soluzione per tutti coloro alla ricerca di un'esperienza cooperativa "da divano", a cui si aggiungono comunque 32 sfide impegnative da affrontare in Single Player.

Scaricabile solo su PlayStation 3 tra le console Sony, Anna: Extended Edition è un'avventura grafica ambientata in una segheria abbandonata tra le montagne italiane, dove i giocatori saranno chiamati a raccogliere una serie di macabri indizi per far luce sull'oscuro passato del loro personaggio. Il nostro comportamento non solo influenzerà a più riprese la salute mentale del protagonista, ma contribuirà anche a svelare nuovi segreti che porteranno ad uno degli otto finali possibili, aumentando a dismisura anche la rigiocabilità del titolo.

PlayStation Vita (Cross Buy PS4)

Il mese di febbraio su PlayStation Vita si apre con Ninja Senki DX, un velocissimo platform ad 8 bit dove i protagonisti assoluti saranno il ninja blu Hayate e moltissimi shuriken. Nel tentativo di vendicare la morte della sua amata, infatti, Hayate dovrà affrontare una banda di malvagi ninja e diverse creature mitologiche giapponesi, sfruttando ovviamente tutte le armi e le tecniche di combattimento a sua disposizione. Il titolo originale è uscito 6 anni fa, e per il suo quinto anniversario viene riproposto su PSVita e PS4 nell'edizione "DX" che include diverse funzioni inedite come la modalità sfida, due modalità segrete da sbloccare, una colonna sonora remixata e la presenza di finali multipli.



Il PlayStation Plus di febbraio si conclude con TorqueL, platform puzzle bidimensionale sviluppato dalla software house indipendente Playism. Il protagonista dell'avventura è uno strano ometto munito di cilindro, intrappolato in un cubo capace di estendersi in ogni suo lato. In ognuno degli oltre cinquanta livelli verremo messi alla prova con enigmi e percorsi sempre più difficili, e non sarà raro trovarsi di fronte a fiumi di magma e altissimi muri che potranno essere superati soltanto grazie al nostro ingegno e ad una buona dose di abilità e sangue freddo. TorqueL supporta inoltre la funzione Cross Buy, e per questo motivo i giocatori potranno scaricarlo anche su PlayStation 4.

Lista completa novità

Giochi disponibili dal 7 febbraio

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3, PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita, PS4)

TorqueL (PS Vita, PS4)



Giochi non più disponibili dal 7 febbraio

Day of the Tentacle (PS4/PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones (PS4)

BlazeRush (PS3)

The Swindle (PS4/PS3/PS Vita)

Azkend 2: The World Beneath (PS4/PS Vita)

Titan Souls (PS4/PS Vita)