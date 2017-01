Playstation Plus: i giochi gratis di Gennaio 2017 per PS4, PS3 e PS Vita Days of the Tentacle Remastered e This War of Mine:The Little Ones sono due tra i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2017: ecco l'elenco completo.

Qualche giorno fa Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi del PlayStation Plus scaricabili gratuitamente da domani, martedì 3 gennaio, per tutti gli abbonati al servizio. Gli utenti PlayStation 4 avranno a disposizione Day of the Tentacle Remastered (in cross buy e cross save con PSVita) e This War of Mine: The Little Ones, mentre su PlayStation 3 troveremo Blazerush e The Swindle. Quest'ultimo, però, sarà scaricabile anche su PS4 e PSVita proprio come gli ultimi due titoli del mese: Azkend 2 e Titan Souls (non disponibili su PS3).



PlayStation 4

Day of the Tentacle: Remastered è l'edizione definitiva dell'Avventura Grafica di LucasArts che nel 1993 conquistò all'unanimità critica e pubblico. Ci ritroveremo nuovamente a vestire i panni di tre improbabili amici che dovranno unire le forze e collaborare per evitare che un malvagio tentacolo viola mutante conquisti il mondo. Ad oltre 20 anni di distanza dall'uscita del capitolo originale, il gioco si arricchisce di un comparto sonoro e tecnico migliorati (quest'ultimo in Full HD sulla home console di Sony), musiche ed effetti sonori al passo coi tempi. In maniera simile a quanto già visto con la versione HD di Grim Fandango, ai giocatori sarà data la possibilità di passare a proprio piacimento dalla modalità classica alla modalità rimasterizzata, ed è stato incluso anche un browser tramite cui dare un'occhiata a varie concept art del progetto o ascoltare un documentario con le voci fuori campo dei creatori del gioco originale. Potrete scaricare gratuitamente Days of the Tentacle: Remastered sia su PlayStation 4 che su PlayStation Vita.



Dalle avventure grafiche anni '90 si passa agli strategici: con This War Of Mine: The Little Ones i giocatori vivranno il lato più terrificante della guerra, visto dalla prospettiva di un gruppo di civili che cerca disperatamente di sopravvivere. Saremo chiamati a prendere decisioni che determineranno la vita e la morte dei membri del nostro gruppo, ognuna con le proprie ripercussioni; dovremo anche creare armi, letti, fornelli, giocattoli e in generale tutti quegli oggetti fondamentali per la sopravvivenza e per il miglioramento della vita comunitaria. Sarà possibile affrontare scenari casuali o predefiniti, ma gli utenti avranno anche la possibilità di utilizzare l'editor per la creazione dei propri personaggi e del proprio setting. Se una parte consistente del gioco riguarda la gestione del proprio gruppo di NPC, al calar della notte il gameplay del titolo cambierà profondamente mettendoci di fronte ad un vero e proprio Stealth Game in 2.5D. Dovremo scegliere, infatti, uno dei nostri personaggi da mandare in avanscoperta verso una delle tante location presenti sulla mappa della città. Passando infine al lato tecnico, la versione PlayStation 4 di This War of Mine gira a 60 Frame per Secondo con una risoluzione di 1080p, che riesce ad esaltare nel migliore dei modi la direzione artistica scelta dal team di sviluppo.

PlayStation 3

Il primo gioco ad arrivare su PlayStation 3 è BlazeRush, un racing game arcade abbastanza estremo, visto che i mezzi non saranno dotati di freni. Il titolo si basa principalmente sulla cooperativa, e infatti sarà possibile formare una squadra di amici per giocare in multiplayer locale o online, scegliendo il bolide che più ci piace per buttarsi subito nella mischia. Sono 4 gli utenti che potranno affrontarsi contemporaneamente nella co-op locale, che aumentano ad 8 nel caso della modalità online, e darsi battaglia su una delle decine di piste ambientate in ben tre pianeti, a cui segue un roster complessivo di 16 auto e una grande varietà di armi da fuoco. BlazeRush sarà scaricabile da domani su PS3, occuperà 370MB sui vostri hard disk e purtroppo sarà sprovvisto della localizzazione italiana.

The Swindle è un interessante action stealth bidimensionale sviluppato da Curve Digital su PS4, PS3 e PSVita. Il titolo è ambientato in una Londra alternativa del 1849, dove il dipartimento di Scotland Yard sta per attivare un avanzatissimo dispositivo di sorveglianza chiamato "Basilisco del Diavolo". A causa dell'incredibile potenza di questo strumento, il protagonista dell'avventura potrebbe essere costretto ad abbandonare la sua carriera di ladro, ed è proprio per questo motivo saremo chiamati a rubare il dispositivo sotto gli occhi della polizia. Ogni livello da derubare è generato casualmente, e quindi i giocatori non saranno costretti a ripetere più volte gli stessi livelli. In ogni ambientazione troveremo comunque diversi segreti e moltissime guardie robotiche che sorveglieranno il perimetro: soltanto sfruttando le abilità di ladro e gli equipaggiamenti a nostra disposizione saremo in grado di aggirare e neutralizzare silenziosamente gli avversari, in modo tale da avvicinarci sempre di più al nostro obiettivo.



PlayStation Vita

PlayStation Vita e PlayStation 4 a Gennaio accolgono anche Azkend 2, particolare gioco di abbinamento a tre sviluppato da 10Tons Ltd. Durante un viaggio da Liverpool a New York, la nostra nave verrà risucchiata in un gigantesco vortice, e al nostro risveglio ci ritroveremo in un luogo che nessun essere umano ha mai visto prima. L'obiettivo principale, quindi, sarà quello di risalire dal centro della terra e tornare finalmente alla civiltà. Ci troviamo di fronte ad un puzzle game "match three" con oltre 60 livelli e dal gameplay bilanciato nei minimi dettagli, che oltre alle caratteristiche tipiche del genere include anche più di 12 potenziamenti differenti e la possibilità di completare diversi minigiochi per sbloccare oggetti segreti.

Il PlayStation Plus di Gennaio si chiude con Titan Souls, ultima fatica dello sviluppatore indipendente Acid Nerve scaricabile su PSVita e PS4. Il titolo è un action-adventure bidimensionale ispirato a titoli del calibro di Dark Souls e Shadow of the Colossus, dove sia il protagonista che i boss saranno dotati di un solo punto ferita. Questo interessante espediente metterà i giocatori nella condizione di studiare con estrema attenzione le routine di attacco degli avversari, scoprendo di conseguenza i loro punti deboli e utilizzando la tattica migliore per sconfiggerli. Proseguire nel corso dell'avventura sarà un'impresa tutt'altro che semplice, dato che avremo a disposizione un arco munito esclusivamente di una sola freccia, richiamabile all'occorrenza grazie ai nostri poteri telepatici. Proprio per questo motivo gli scontri saranno sempre impegnativi: ci verrà richiesto di schivare i colpi, rotolare e scoprire in fretta il tallone d'Achille dei boss.



Lista completa novità

Disponibili dal 3 gennaio

Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones (PS4)

Blazerush (PS3)

The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)

Azkend 2

Titan Souls (PS Vita, PS4)



Non più disponibili dal 3 gennaio

Stories: The Path of Destinies (PS4)

Invisible, Inc. (PS4)

Hyper Void (PS4, PS3, PS Vita)

Tiny Troopers Joint Ops (PS4, PS3, PS Vita)

Color Guardians (PS4, PS Vita)

VVVVVV (PS Vita)