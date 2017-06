PlayStation Plus: i giochi gratis di Giugno 2017 per PS4, PS3 e PS Vita Life is Strange e Killing Floor 2 sono i giochi del PS Plus di Giugno su PlayStation 4, seguiti da Abyss Odyssey per PS3 e Neon Chrome per PSVita.

Confermando i rumor trapelati in rete qualche giorno fa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi del PlayStation Plus di giugno, che saranno disponibili a partire dal 6 del mese: gli utenti PlayStation 4 riceveranno Killing Floor 2 e la stagione completa di Life is Strange, mentre su PlayStation 3 troveremo Abyss Odyssey e WRC 5: World Rally Chammpionship. Su PlayStation Vita, infine, segnaliamo Spy Chameleon e Neon Chrome, quest'ultimo in Cross-Buy con PS4.

PlayStation 4

Killing Floor 2 è uno sparatutto cooperativo in prima persona ambientato nell'Europa centrale, dove i giocatori si ritroveranno a fronteggiare un'epidemia causata da un esperimento fallito della Horzine Biotech. Dopo essersi diffusa rapidamente, la malattia ha paralizzato l'intera Unione Europea ed appare inarrestabile. La civiltà è allo sbando e i cloni sono ovunque: guidati dall'istinto di conservazione e dalle tecniche di sopravvivenza, i superstiti hanno trovato un rifugio sicuro, benché non tutti abbiano abbandonato completamente le speranze. Se il fulcro dell'avventura è la cooperazione per 6 giocatori, non mancherà una modalità Versus Survival in PvP aperta a ben 12 utenti contemporaneamente, dove due team si affronteranno in due brevi ma intensi match. Nel primo, una squadra impersonerà gli Umani, mentre l'altra vestirà i panni dei Cloni fino a quando una delle due non prevarrà: nel secondo round, invece, i ruoli verranno invertiti. Consigliato agli appassionati del multiplayer cooperativo ma giocabile anche in Single Player, Killing Floor 2 sarà scaricabile gratuitamente su PlayStation 4 dal 6 giugno.

Life is Strange è un'avventura grafica pubblicata su PS4 nel gennaio del 2015, in cui i giocatori seguiranno l'appassionante storia di Max Caulfield, una studentessa di fotografia che si accorgerà di avere lo straordinario potere di riavvolgere il tempo. Mentre indagano sull'improvvisa sparizione di una sua compagna di scuola, Max e la sua migliore amica Chloe scopriranno il lato oscuro della cittadina di Arcadia Bay, e sperimenteranno sulla loro pelle fino a che punto cambiare il passato può compromettere il futuro. Nei cinque episodi che compongono la stagione completa saremo in grado di riavvolgere il tempo e modificare il corso degli eventi, giungendo ad uno dei molteplici finali possibili, determinati pienamente dalle nostre scelte.

PlayStation 3

Il primo gioco di giugno per PS3 è Abyss Odyssey, un mix tra un platform 2D ed un picchiaduro bidimensionale, caratterizzato anche da un'interessante struttura Roguelike. L'ultima fatica di ACE Team è ambientata nella città cilena di Santiago e ci vedrà esplorare un abisso ricolmo di mostruosità di ogni tipo. Il nostro protagonista è dotato di un parco mosse a prima vista contenuto, ma il gameplay mostra una profondità notevole, aperto a moltissimi tecnicismi. I nostri avversari saranno fra l'altro piuttosto temibili, e riusciranno a metterci più volte in difficoltà con i loro attacchi imprevedibili. Infine ,la rigiocabilità della produzione è garantita dalla presenza di tre personaggi principali da far crescere di livello e da una modalità cooperativa per due giocatori.

Sempre su PlayStation 3 troveremo WRC 5, il racing game con licenza ufficiale del World Rally Championship, uno dei campionati automobilistici più popolari e conosciuti tra gli appassionati di corse. WRC 5 include tutti i circuiti e le vetture del mondiale 2015, e tra le auto presenti avremo a disposizione bolidi del calibro di Ford Fiesta RS, Citroen DS 3 R5, Volkswagen Polo R WR, SkodaFabia R5 e Subaru Impreza WRX. Gli sviluppatori hanno lavorato per perfezionare il modello di guida, con l'obiettivo di renderlo sempre più preciso e quanto mai aderente alla realtà, simulando l'impatto delle diverse superfici stradali sul controllo del veicolo, grazie soprattutto al nuovo motore fisico che riproduce le sensazioni di guida su ghiaia, neve, asfalto, terra, ghiaccio e sabbia. Nei 13 rally che si disputeranno in tutto il mondo potremo guidare di giorno e di notte, sotto il sole, la pioggia o la neve. I neofiti apprenderanno le tecniche di base con la nuova modalità Scuola di rally, e perfezioneranno le loro abilità nella Carriera e nelle sfide online.

PlayStation Vita

Spy Chameleon è un arcade puzzle in cui impersoneremo un bizzarro camaleonte. Il nostro protagonista è infatti un agente segreto, e dovremo guidarlo attraverso le varie ambientazioni senza farci scoprire dagli avversari o dalle telecamere nemiche. Attraverso 5 missioni suddivise in 75 livelli, gli utenti sfrutteranno le loro capacità di mimetizzazione per passare inosservati e studiare al meglio le routine comportamentali dei nemici, in modo tale da poterli aggirare col minimo sforzo. La durata di ogni stage consente partite mordi e fuggi da pochi minuti, che potrebbero facilmente impegnarvi per molte ore nel caso si decidesse di ottenere il miglior tempo nelle classifiche online sul PSN.

L'ultimo titolo di giugno per PSVita e PS4 è Neon Chrome, un brutale sparatutto a scorrimento verticale dall'ambientazione cyberpunk. Vestiremo ruoli diversi tra cui l'hacker o il cyber-psicopatico, e aggiorneremo le statistiche del personaggio scelto scoprendo nuovi potenziamenti cibernetici. Nel gioco non dovremo far altro che annientare tutti i nemici che incontreremo, radendo al suolo le ambientazioni grazie alle numerose armi in dotazione. Alla fine di ogni stage potremo poi confrontarci con i vari boss del gioco, in scontri all'ultimo sangue da affrontare sia in solitaria, sia in multiplayer locale per 2 o 4 giocatori.



Disponibili dal 6 giugno

Killing Floor 2 (PS4)

Life is Strange (PS4)

Abyss Odyssey (PS3)

WRC 5: World Rally Championship (PS3)

Neon Chrome (PS Vita - cross-buy con PS4)

Spy Chameleon (PS Vita)



Non più disponibili dal 6 giugno

Alienation (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type: Rider (PS Vita)