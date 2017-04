Playstation Plus: i giochi gratis di Maggio 2017 per PS4, PS3 e PS Vita

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di recente i giochi che faranno parte del PlayStation Plus di maggio: ottime notizie sul fronte PlayStation 4, dove gli utenti abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente due giochi del calibro di Tales from the Borderlands (la stagione completa) e di Alienation, mentre su PlayStation 3 avremo a disposizione Blood Knights e Port Royale 3: Pirates and Merchants. A chiudere l'offerta del mese ci pensa, come di consueto, PlayStation Vita che questa volta accolgierà Laser Disco Defenders e Type: Rider.

PlayStation 4

Alienation è un frenetico Twin Stick Shooter sviluppato dai ragazzi di Housemarque e basato sulla cooperativa a quattro giocatori. Gli utenti, infatti, saranno chiamati a guidare la propria squadra d'elite nella controffensiva con l'obiettivo di salvare il pianeta da una grande invasione extraterrestre. Per fronteggiare orde di alieni che imperversano sulla terra dovremo collaborare con tre amici, così da studiare le tattiche migliori e sopravvivere il più a lungo possibile. Potremo anche sperimentare diverse classi di personaggi, migliorare le nostre abilità e adattare armi ed equipaggiamenti allo stile di gioco che più preferiamo con lo scopo di eliminare la minaccia aliena, oppure diventare mercenari spietati al fine di invadere le partite degli altri giocatori e seminare il caos. Come se non bastasse, diverse parti delle ambientazioni potranno essere distrutte completamente, e aprire nuove possibilità strategiche per quanto riguarda l'intero campo di battaglia.

Ambientato nello spietato mondo di Pandora dopo gli eventi già visti in Borderlands 2, Tales from the Borderlands è un'avventura grafica di Telltale Games che narra una storia piena del tipico umorismo della serie originale, seguendo le avventure di due avventurieri alla ricerca di fama e grandezza. Controlleremo Rhys, un impiegato della Hyperion che sogna di essere il prossimo Jack il Bello, e Fiona, una truffatrice di Pandora alla ricerca del suo miglior colpo, e li accompagneremo in un viaggio irriverente e coinvolgente che li vedrà catapultati in ogni angolo del pianeta. Questa edizione, scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti PS Plus, include tutti e cinque gli episodi del gioco e anche i sottotitoli in italiano.

PlayStation 3

Il primo titolo di maggio per PlayStation 3 è Blood Knights, un hack n' slash creato dagli sviluppatori di Deck13 e pubblicato sulla home console Sony nel 2013. I giocatori dovranno riguadagnare il proprio onore dopo che il protagonista stesso, famoso cacciatore di vampiri, è stato trasformato in una creatura della notte. Nella modalità single player ci toccherà affrontare gli avversari sferrando potenti attacchi ed unendo l'abilità di vampiro ai fendenti delle spade, ma sarà possibile in qualunque momento passare da Jeremy ad Alysa, che rispetto al protagonista utilizzerà due balestre per colpire i bersagli dalla distanza. Non manca inoltre la cooperativa locale con un amico che potrà entrare in azione o uscire dalla partita quando desidera grazie al sistema di Drop In/ Drop Out. Tra i vari approcci agli scontri troveremo infine la possibilità di catturare i nemici con la presa del vampiro, berne il sangue per aumentare la forza del personaggio e imparare abilità speciali.

Port Royale 3 è un mix tra un titolo strategico e un gestionale ambientato ai Caraibi, nell'inquieto diciassettesimo secolo. I potenti regni di Spagna, Inghilterra, Francia e Olanda combattono fra loro per il controllo delle colonie, e in questo scenario il giocatore impersonerà un giovane capitano intenzionato ad affermarsi come l'uomo più influente del Nuovo Mondo. Per raggiungere quest'ambizioso obiettivo ci verranno messe di fronte due vie ben distinte: quella dell'avventuriero o quella del mercante. Nella prima dovremo affrontare una spietata campagna per la conquista dei mari, dedicandoci allo stesso tempo ad invasioni, pirateria, razzie e lavoro come cacciatori di taglie, nella seconda invece svilupperemo ricchezza e potere economico stabilendo rotte commerciali e migliorando l'economia delle colonie. Se le due campagne Single Player rappresentano il pilastro di Port Royale 3, ad arricchire l'offerta troveremo anche un multiplayer online in cui 4 giocatori potranno sfidarsi tra loro.

PlayStation Vita

Laser Disco Defenders è un curioso sparatutto a scorrimento laterale in cui l'obiettivo dei giocatori sarà quello di sconfiggere il malvagio Lord Monotono e impedirgli di usare la sua tecnologia per costringere la galassia a ballare con lui. In questo bullet hell dovremo sempre stare all'erta, visto che ogni laser sparato rimbalzerà sulle pareti e potrebbe colpire anche noi. Nel corso dell'avventura ci addentreremo in livelli generati casualmente, e affronteremo le macchinazioni robotiche di Monotono attraverso armi e abilità specifiche di ogni personaggio. Preferire vistose scarpe infuocate o un completo cromatico che garantisce il fuoco rapido sono scelte che spetteranno al giocatore stesso, il quale - ovviamente - affronterà esperienze e dinamiche di gameplay diverse a seconda del look del suo personaggio.

L'ultimo titolo di maggio è Type: Rider, primo videogioco realizzato dal canale culturale europeo ARTE. In questo particolare puzzle adventure viaggeremo dalla pittura preistorica fino ai pixel, risolvendo enigmi in sella ai caratteri tipografici più popolari (fra cui Garamond, Helvetica, Times New Roman, Pixel e Comic Sans) in un universo grafico e sonoro coinvolgente e mozzafiato. Type: Rider, infatti, è un platform con protagonisti due punti tipografici legati da una giunzione invisibile ed elastica, che permette loro di muoversi in maniera sincronizzata e di rotolare in modo indipendente quando saranno a contatto con una superficie. Nel momento in cui uno dei due si blocca, l'altro tenderà a ruotare per superarlo, creando andamenti davvero imprevedibili, che occorrerà imparare a gestire per risolvere i vari enigmi presenti nei livelli. Forte di un ottimo level design contraddistinto da alti picchi qualitativi, Type: Rider è probabilmente la sorpresa di maggio del PlayStation Plus.

Lista completa novità

Disponibili da Maggio

Alienation (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type: Rider (PS Vita)



Non più disponibili da Maggio

Drawn to Death (PS4)

Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4)

Invizimals: The Lost Kingdom (PS3)

Alien Rage (PS3)

10 Second Ninja X (PS Vita, Cross Buy con PS4)

Curses ‘n Chaos (PS Vita, Cross Buy con PS4)