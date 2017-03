Playstation Plus: i giochi gratis di Marzo 2017 per PS4, PS3 e PS Vita Tearaway Unfolded e Disc Jam sono i giochi del PS Plus di Marzo su PlayStation 4, seguiti da Severed, Lumo ed Earth Defense Force 2025.

Qualche ora fa Sony Interactive Entertainment ha confermato ufficialmente i giochi che faranno parte del PlayStation Plus di Marzo: proprio come riportavano gli ultimi rumor, gli utenti PS4 iscritti al servizio potranno scaricare gratuitamente il nuovo Disc Jam e l'eccezionale Tearaway Unfolded, mentre su PlayStation 3 troveremo ad attenderci Earth Defense Force 2025 e Under Night In-Birth Exe: Late. Se l'offerta per la console old gen non stupisce particolarmente, lo stesso non vale per PlayStation Vita grazie a Lumo (in Cross Buy con PS4) e soprattutto a Severed, ultima fatica dei talentuosi sviluppatori di Drinkbox (e autori di Guacamele).



PlayStation 4

Ricordato da critica e pubblico come uno dei migliori esponenti della line-up di PlayStation Vita, Tearaway: Avventure di Carta approda anche su PlayStation 4 in una versione pensata appositamente per sfruttare tutte le caratteristiche del DualShock 4. Il gioco è un platform tridimensionale nel quale vestiremo i panni di un messaggero di carta, impegnato in un viaggio pieno di insidie che lo porterà, tra le altre cose, ad entrare in contatto con gli abitanti di uno strano mondo cartaceo. Nella versione originale gli sviluppatori avevano usato le peculiarità di PlayStation Vita per consentire al giocatore una piena interazione col mondo di gioco tramite touch screen e microfono, e anche se sulla console casalinga ci troviamo di fronte a controlli decisamente diversi la situazione non cambia: con il DualShock 4 potremo guidare il protagonista attraverso luoghi tenebrosi puntando la barra luminosa verso la TV, oppure decidere di scatenare forti tempeste facendo scorrere il dito sul touch pad. Un'altra possibilità di interazione è data infine dall'applicazione del gioco per dispositivi Android ed iOS, grazie alla quale una seconda persona potrà modificare il mondo e i personaggi di carta con creazioni e immagini del mondo reale. Rimandandovi alla nostra recensione, vi ricordiamo che Tearaway: Avventure di Carta sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 7 marzo.

Il secondo gioco in arrivo gratuitamente col PS Plus di Marzo è Disc Jam, interessante arcade sportivo in lavorazione presso alcuni sviluppatori che si sono occupati dei franchise di Call of Duty, Guitar Hero e Tony Hawk. I giocatori si affronteranno in scontri 1 contro 1 o 2 contro 2 passandosi un disco luminoso da una parte all'altra del campo (quest'ultimo diviso da una rete, che delinea anche l'area di ogni singolo utente) e scatenando devastanti abilità sia offensive che difensive. Si tratta di un intrigante mix fra strategia e abilità, che ci consentirà di sfidare i nostri amici nella modalità competitiva sia online che in locale, grazie al supporto per lo splitscreen. Non manca, infine, la possibilità di personalizzare quasi ogni aspetto della nostra esperienza, grazie ad opzioni per modificare esteticamente il nostro personaggio, la sua identità e anche le caratteristiche del disco.



PlayStation 3

Under Night In-Birth Exe:Late è un solido picchiaduro bidimensionale pubblicato su PS3 in esclusiva console nel 2015. Ci troviamo di fronte ad uno dei giochi di lotta arcade più popolari in Giappone, che in questa versione console aggiunge tante modalità di gioco sia Single che Multiplayer, insieme ad una narrazione cupa e coinvolgente. Gli utenti saranno chiamati a scegliere uno tra i molti personaggi del roster, e farsi strada fra i pericoli del misterioso fenomeno conosciuto come "Hollow Night", reclamando la vittoria e distruggendo chiunque osi ostacolare il suo percorso. Gli sviluppatori, inoltre, hanno lavorato molto sul sistema di controllo, rendendolo accessibile e consentendo anche ai giocatori non esperti di poter concatenare combo e mosse speciali altamente spettacolari senza dover necessariamente ricorrere al button smashing. Per quanto riguarda il multiplayer, invece, tramite il Network Mode competeremo in battaglie online contro altri giocatori che si divideranno in "Player Match" e "Rank Match", e sarà presente anche una classifica generale per i lottatori più ambiziosi.

Earth Defense Force 2025 è uno sparatutto ricco di azione e armi da fuoco in cui dovremo respingere una terrificante invasione di alieni. Imbracceremo centinaia di bocche da fuoco, sceglieremo tra quattro classi di personaggi e stermineremo creature minacciose di tutte le dimensioni per salvare il pianeta dalla distruzione certa. Ottono anni dopo la sconfitta dei primi invasori e la distruzione della loro nave madre, infatti, la Terra ha ritrovato gran parte dell'antica prosperità. Tuttavia nel 2025 esplode una nuova emergenza con la scoperta di alieni e insetti giganti nelle profondità del pianeta: i Razziatori, questo il loro nome, si sono evoluti e sono più forti che mai, e l'Earth Defence Force dovrà affrontare queste creature terribili per evitare, ancora una volta, l'estinzione dell'umanità.

PlayStation Vita

Lumo è un'interpretazione moderna dei platform isometrici di vecchia generazione, scaricabile gratuitamente su PSVita e PS4 grazie al Cross Buy. Pensata sia per gli utenti più esperti che per i giocatori più giovani, l'avventura ci mette a disposizione più di 400 stanze divise in quattro zone diverse, sei minigiochi nascosti e moltissimi segreti da scoprire. Ciò che riusciremo a scovare, ovviamente, dipenderà soltanto da quanto attentamente guarderemo. Ogni stanza presenterà infatti degli enigmi da risolvere, e se nei primi stage sarà sufficiente spostare la visuale e individuare l'elemento mancante per la risoluzione del problema, in quelle successive dovremo invece interagire maggiormente con lo scenario, ad esempio utilizzando un complesso sistema di specchi per far riflettere la luce in vari punti al fine di sbloccare il livello successivo.

L'ultimo giochi del PS Plus di Marzo - nonché uno dei più interessanti - è Severed, l'ultima fatica del talentuoso team canadese Drinkbox Studio che ha dato vita a Guacamelee. Questa volta ci troviamo di fronte ad un GDR Dungeon Crawler dove vestiremo i panni di Sasha, guerriera con un solo braccio che dovrà brandire una spada vivente e viaggiare in un mondo da incubo alla ricerca della sua famiglia. Il gioco fa un ampio uso del touch screen della console, che verrà utilizzato a scorrimento per risolvere puzzle, scoprire segreti e sfidare una serie di inquietanti nemici e boss di fine livello. Nel corso dell'avventura Sasha sbloccherà nuove abilità che si andranno a posizionare in uno Skill Tree molto simile a quello di tanti altri RPG, e sarà in grado di sconfiggere i nemici mutilando le parti del loro corpo e indossandole per ottenere nuovi poteri.



Lista completa novità

Disponibili dal 7 Marzo

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita, Cross Buy con PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)



Non più disponibili dal 7 Marzo

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3, Cross Buy con PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita, Cross Buy con PS4)

TorqueL (PS Vita, Cross Buy con PS4)