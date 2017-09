PlayStation Plus: i giochi gratis di Ottobre 2017 per PS4, PS VR, PS3 e Vita Metal Gear Solid V The Phantom Pain e Amnesia Collection arricchiscono la line-up PlayStation Plus di Ottobre 2017.

In concomitanza con l'annuncio dei Games With Gold, Sony Interactive Entertainment svela ufficialmente i giochi che faranno parte del PlayStation Plus di ottobre. Il prossimo mese si configura come uno dei più ricchi del 2017, dato che vedrà come protagonista assoluto l'eccezionale Metal Gear Solid V: Phantom Pain su PlayStation 4. Sempre sulla console current gen troveremo anche Amnesia: Collection e i classici Dimmi Chi Sei e RIGS: Mechanized Combat League (gli ultimi due già presenti nelle scorse instant game collection), mentre su PlayStation 3 segnaliamo Hustle Kings e Monster Jam Battlegroud. Chiudiamo infine con PlayStation Vita, che accoglie (in Cross Buy con PS4) Sky Forge Anniversary ed Hue.



PlayStation 4

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è l'ultimo capitolo della popolare serie di stealth game pubblicata due anni fa su PC e console current e old gen. Il protagonista dell'ultima fatica di Hideo Kojima è ancora una volta Big Boss, il mercenario leggendario che, a seguito degli eventi di Ground Zeroes, si risveglierà da un lungo coma durato quasi dieci anni, pronto a vendicarsi dell'unità misteriosa conosciuta come XOF e guidata dal temibile Skull Face.

Rispetto ai capitoli precedenti si segnalano notevoli differenze, dato che per la prima volta nella storia del franchise gli sviluppatori hanno adottato un approccio open world capace di concedere al giocatore una libertà pressoché totale per quanto riguarda la pianificazione degli attacchi o delle proprie sessioni di infiltrazione. In questo episodio, inoltre, Snake è molto più facile da controllare grazie ad un netto miglioramento dei comandi che rende l'azione decisamente più fluida sia durante le sessioni stealth sia nel caso in cui si preferisca utilizzare le armi da fuoco.

A questa corposa fase di gameplay (caratterizzata da un totale di oltre 200 missioni fra principali e secondarie) se ne affianca una gestionale per lo sviluppo della Mother Base, una piattaforma situata nel mare delle Seychelles che fungerà da base operativa per Big Boss e i suoi alleati: è proprio in questa struttura che accoglieremo tutti i nemici catturati sul campo di battaglia e che verranno convinti ad arruolarsi nelle schiere del nostro esercito all'interno di diverse unità. Ampliare la Mother Base con diverse piattaforme ci permetterà inoltre di creare armi ed equipaggiamenti fondamentali per il successo della nostra vendetta, nonché tutta una serie di accessori per il protagonista o per i compagni che potranno assisterlo nel corso di ogni missione.

La nuova svolta open world ha richiesto infine un netto stravolgimento per quanto riguarda le tecniche di narrazione, che rispetto alle lunghe cutscene dei capitoli precedenti lascia spazio ad un racconto sicuramente più diluito ma altrettanto ricco di colpi di scena.



Il secondo gioco di ottobre per gli utenti PlayStation 4 è Amnesia: Collection, interessante raccolta dei due survival horror sviluppati da The Chinese Room. Nel primo capitolo della serie, chiamato The Dark Descent, vestiremo i panni di Daniel, risvegliatosi in un castello deserto senza quasi alcuna memoria del suo passato. Il nostro compito sarà dunque quello di esplorare gli spettrali corridoi della magione e rimettere insieme i frammenti dei ricordi del protagonista, preparandoci a scoprire quale orrore nascondono. In Amnesia: A Machine For Pigs, invece, vivremo le vicende del ricco industriale Oswald Mandus, che improvvisamente si desterà febbricitante e ossessionato da sogni di macchinari oscuri e diabolici. E' sicuro soltanto di una cosa: i suoi figli sono in grave pericolo, e deve metterli in salvo a tutti i costi.

PlayStation 4 Bonus

RIGS: Mechanised Combat League è uno sparatutto multiplayer in prima persona sviluppato dal team (ormai chiuso) di Guerrilla Cambridge, già autore di Killzone Mercenary su PS Vita. Il titolo farà pilotare ai giocatori un futuristico mech armato di tutto punto in arene incredibili, dove lo sport si fonde con il combattimento. Durante i match acquisiremo sempre più abilità e potremo sbloccare nuovi RIG in Single Player, oppure scegliere di riunirsi in una squadra insieme ai propri amici, collegarsi online e affrontare avversari provenienti da tutto il mondo. RIGS richiede sia il PlayStation VR che la PlayStation Camera per poter funzionare, ed è senza dubbio un ottimo modo per entrare nel mondo della Realtà Virtuale.

Dimmi Chi Sei! è un interessante party game annunciato all'E3 2017, in cui un massimo di cinque giocatori potrà sfruttate il televisore, la PlayStation 4 e uno smartphone/tablet per rispondere ad oltre 1000 domande divertenti, prendere parte a bizzarre sfide, scattare selfie e condividere fotografie. Più si conosceranno le abitudini e le passioni dei propri avversari, più aumenteranno le possibilità di vittoria. Dimmi Chi Sei! è scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti Plus già da quattro mesi, ed è probabile che ritornerà come titolo Bonus per tutto il 2017.

PlayStation 3

In Monster Jam Battleground i giocatori parteciperanno ad incredibili eventi automobilistici ambientati in molti stadi e location diverse, fra cui il leggendario Sam Boyd Stadium, e avranno la possibilità di mettersi alla guida di ben 23 Monster Jam ufficiali fra cui Grave Digger, Max-D e Monster Mutt. Gli amanti delle corse potranno affrontarsi in un totale di 45 piste mozzafiato che metteranno alla prova le loro abilità di guida e li sfideranno a padroneggiare velocità equilibrio, mentre chi preferirà un approccio a base di salti incredibili e devastazione totale potrà dedicarsi alla modalità Stunt.



Dai racing game si passa alle simulazioni: Hustle King replica una stravagante sala da biliardo dove giocatori sfrontati e affascinanti si incontrano per darsi battaglia sul panno da gioco. Gli utenti saranno chiamati a perfezionare i loro tiri e le loro abilità con modalità di gioco molto realistiche, cui si affianca anche la possibilità di sfidare altri appassionati e aspiranti professionisti in serratissime sfide multiplayer online. Scaricando Hustle King su PlayStation 3, inoltre, si avrà diritto anche alla versione PSVita.

PlayStation Vita

Su PlayStation Vita arriva invece Hue, platform puzzle apprezzato da critica e pubblico in cui potremo cambiare il mondo di gioco modificando il colore dello sfondo. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare nostra madre, scomparsa in circostanze misteriose, ed esploreremo una pericolosa terra grigia al cui interno si trovano anche dei frammenti colorati. Facendo combaciare il colore degli ostacoli con quello dello sfondo li faremo scomparire, creando enigmi sempre nuovi e stimolati, pieni di pericolo, mistero e molto altro ancora. Hue sarà scaricabile gratuitamente su PlayStation Vita e PlayStation 4.



L'ultimo titolo di ottobre è Sky Force Anniversary, edizione rimasterizzata dell'omonimo titolo che festeggia i 10 anni della sua uscita con diverse novità. Sfruttando l'azione dei classici sparatutto arcade unita ad un comparto tecnico migliorato, il titolo offrirà un'esperienza coinvolgente per tutti gli amanti degli shoot'em up a scorrimento con elementi social. Fra gli aspetti più importanti del pacchetto segnaliamo l'introduzione di elementi grafici in 3D, un miglioramento generale dei controlli e un inedito sistema di potenziamenti che renderanno più varia e profonda l'avventura, consentendoci di affrontare gli avversari in modi sempre diversi. Sky Force Anniversary supporta il Cross-Buy con PlayStation 4 e PlayStation 3.

