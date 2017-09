PlayStation Plus: i giochi gratis di Settembre 2017 per PS4, PS VR, PS3 e Vita InFamous Second Son e Child of Light arrivano sul PS Plus a settembre, insieme a RIGS per PlayStation VR, Hatoful Boyfriend e We Are Doomed.

Sony Interactive Entertainment ha confermato ufficialmente i giochi che entreranno a far parte del PlayStation Plus di settembre: si tratta di un mese particolarmente ricco per gli utenti PlayStation 4 abbonati al servizio, che avranno la possibilità di scaricare gratuitamente Infamous Second Son, Child of Light e il titolo per la realtà virtuale RIGS Mechanised Combat League, a cui si aggiunge l'immancabile Dimmi chi sei! che ritorna anche questa volta come gioco bonus. Su PlayStation 3 troveremo invece Truck Racer ed Handball 2016, mentre su PSVita (e PS4 attraverso il cross play) segnaliamo Hatoful Boyfriend e We Are Doomed.

PlayStation 4

Sviluppato da Sucker Punch e pubblicato da Sony nel 2014, Infamous Second Son è un intrigante action game open world in terza persona ambientato a Seattle, città in cui il governo cerca a tutti i costi di arrestare alcuni bioterroristi dotati di superpoteri e conosciuti col nome di Conduit. Delsin Rowe, protagonista dell'avventura, acquisirà diverse capacità sovrumane dopo l'incontro con un altro Conduit, e per questo motivo abbandonerà la riserva rurale che gli ha dato i natali per regolare i conti in sospeso nel cuore della città assediata dalle forze dell'ordine.

Sono molte le abilità che i giocatori potranno apprendere nel corso della vicenda, fra cui quelle legate agli elementi del fumo e del neon, e grazie a queste saranno in grado potenzialmente di aiutare o anche di distruggere le vite di tutte le persone che li circonderanno. Sulla base del nostro comportamento varieranno anche alcuni potenziamenti delle abilità principali, nonché varie sezioni della trama e anche il finale dell'avventura.

Al netto di qualche difetto relativo alla mole contenutistica (non proprio impressionante), Infamous Second Son è senza dubbio un buon titolo per gli amanti del genere, che potranno recuperarlo gratuitamente dal 6 settembre, in attesa di scoprire il nuovo progetto dei Sucker Punch.

Il secondo gioco di settembre per PlayStation 4 è Child of Light, RPG sviluppato da Ubisoft con l'ausilio del motore grafico UbiArt Framework già conosciuto per aver dato vita ai mondi di Rayman Origins e Legend. Il gioco, interamente narrato in rima, racconta le avventure di Aurora, la figlia del Duca d'Austria che a seguito della sua apparente morte si ritrova intrappolata nell'affascinante quanto pericoloso regno di Lemuria. Qui la nostra protagonista farà la conoscenza di personaggi bizzarri e nemici temibili, e dovrà affrontare numerose sfide prima di poter far ritorno alla corte del padre. Il gameplay su cui si poggia la produzione è un intrigante mix fra un platform in 2D e un JRPG, caratterizzato da un sistema di combattimento a turni "dinamici" che premierà la velocità del giocatore nel decidere quanto prima le mosse più convenienti da utilizzare contro i nemici.

Durante ogni scontro, infatti, nella parte bassa dello schermo avremo a disposizione una barra di tempo che indicherà l'ordine di attacco di tutti i personaggi, che potrà ovviamente mutare in base alla rapidità nelle decisioni. Perdere qualche secondo in più nella scelta delle strategie potrebbe costarci molto caro, ma grazie all'utilizzo di Igniculus (la fata che ci accompagnerà per tutto il viaggio) saremo comunque in grado di recuperare parzialmente la nostra salute o rallentare per poco tempo quasi ogni creatura avversaria.

Pubblicato lo scorso anno come titolo di lancio di PlayStation VR, RIGS: Mechanised Combat League è uno sparatutto multiplayer in prima persona sviluppato dal team (ormai chiuso) di Guerrilla Cambridge, già autore di Killzone Mercenary su PS Vita. Il titolo farà pilotare ai giocatori un futuristico mech armato di tutto punto in arene incredibili, dove lo sport si fonde con il combattimento. Durante i match acquisiremo sempre più abilità e potremo sbloccare nuovi RIG in Single Player, oppure scegliere di riunirsi in una squadra insieme ai propri amici, collegarsi online e affrontare avversari provenienti da tutto il mondo. RIGS richiede sia il PlayStation VR che la PlayStation Camera per poter funzionare, ed è senza dubbio un ottimo modo per entrare nel mondo della Realtà Virtuale.

PlayStation 3

Su PlayStation 3 arriva Truck Racer, particolare racing game in cui ci metteremo al volante di un camion che sfreccia a tutta velocità, con l'obiettivo di seminare gli avversari e ottenere l'agognata vittoria. Guideremo su un totale di ben 48 piste pilotando veicoli che possono essere distrutti integralmente, ma anche personalizzati in ogni loro aspetto dal motore alla vernice. Chi preferisce le avventure single player potrà dedicarsi a vincere tutte le sfide della modalità Campionato, mentre chi vuole misurarsi in prove più ardue troverà ad attenderlo una modalità multiplayer competitiva online o locale in split screen.

E rimanendo sempre in tema di sportivi, su PlayStation 3 troveremo anche Handball 2016, simulatore di palla a mano che include tutte le 68 squadre dei tre principali campionati europei. I giocatori scopriranno un intuitivo sistema che comprende 24 schemi tattici di difesa e attacco fra cui il tiro in girella, il tiro di Kempa e un'ampia serie di mosse realisticamente implementate. Vivremo la stagione 2015 con i giocatori, le maglie e anche le statistiche ufficiali dei tornei più prestigiosi: Divion 1 di Francia, DKB Hanball-Bundesliga tedesca e anche la Liga Asobal spagnola. Come da tradizione per ogni sportivo, anche in Handball 2016 potremo sfidare l'IA o giocatori in carne ed ossa in partite amichevoli o tornei, creare il nostro giocatore e gestirne la sua evoluzione nella modalità Carriera.

PlayStation Vita (CrossBuy con PS4)

Hatoful Boyfriend è senza dubbio il titolo più insolito del PlayStation Plus di settembre (nonché, probabilmente, dell'intera line-up di Sony): ci troviamo di fronte ad un'avventura grafica in cui vestiremo i panni dell'unica allieva umana presso il prestigioso St. PigeNation's Institute, una scuola per i migliori piccioni della società. Nel corso dell'avventura finiremo addirittura per trovare l'amore fra una lezione e l'altra, scontrandoci anche con tantissime bizzarrie legate proprio all'insolita situazione in cui ci incapperemo. Esattamente come succede nei capisaldi del genere, anche in Hatoful Boyfriend sarà data molta importanza alle nostre scelte, che modificheranno in maniera radicale sia il rapporto con gli altri pennuti che la conclusione della vicenda.

We Are Doomed è uno sparatutto 2D a scorrimento orizzontale sviluppato da Vertex Pop, e pubblicato nel 2014. L'obiettivo principale del gioco è quello di spazzare via quanti più nemici possibile utilizzando un raggio laser incredibilmente potente, chiamato SUPERBEAM, ed evitare al contempo gli attacchi degli avversari. L'ultima fatica del team indipendente abbandona qualsiasi velleità narrativa e si dedica ad un tipo di esperienza spiccatamente arcade: oltre alla classica modalità "Ondate", i più audaci saranno invece più propensi a provare "All'infinito", in cui dovremo riuscire a passare indenni attraverso varie ambientazioni, bersagliati da uno sciame di creature senza fine.

Lista completa novità

Disponibili da martedì 6 settembre

inFAMOUS: Second Son (PS4)

Child of Light (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League (PlayStation VR, titolo bonus)

That's You (PS4 titolo bonus)

Truck Racer (PS3)

Handball 2016 (PS3)

We Are Doomed (PS Vita & PS4)

Hatoful Boyfriend (PS4 & PS Vita)



Non più disponibili dal 6 settembre

Just Cause 3 (PS4)

Assassin's Creed: Freedom Cry (PS4)

Super Motherload (PS3)

Snake Ball (PS3)

Downwell (PS Vita)

Level 22 (PS Vita)