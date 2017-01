PlayStation Plus: Ratchet & Clank e No Man's Sky tra gli sconti di Gennaio 2017 Anche a Gennaio 2017 gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno usufruire di sconti sui migliori giochi per PlayStation 4, PS3 e Vita.

Anche a gennaio tornano come di consueto gli sconti esclusivi per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Questo mese gli iscritti al servizio premium di Sony potranno acquistare a prezzo ridotti titoli come Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition, No Man's Sky, Ratchet & Clank, Gravity Rush Remastered, Firewatch e Salt & Sanctuary, solamente per citarne alcuni. Di seguito, i principali giochi per PlayStation 4, PS3 e Vita disponibili in offerta sul PlayStation Store per gli abbonati Plus a gennaio.

Azione e Avventura

La categoria giochi di azione e avventura si dimostra ancora una volta particolarmente ricca di giochi in offerta. Iniziamo citando No Man's Sky, proposto a 29.99 euro, una cifra che vi permetterà di acquistare uno dei titoli più controversi e discussi del 2016, recentemente aggiornato con il Foundation Update. Ancora più economico (19.99 euro) è Ratchet & Clank, il reboot della storica serie Insomniac uscito la scorsa primavera in contemporanea con il film d'animazione in CGI. Nonostante la pellicola non abbia riscosso il successo sperato, il gioco è stato accolto in maniera decisamente positiva da pubblico e critica, se cercate un platform 3D vecchia scuola con un comparto tecnico curatissimo (con supporto per PS4 Pro) potete prendere seriamente in considerazione questo titolo.

Batman Return to Arkham è in offerta a 29.99 euro, la raccolta include le versioni rimasterizzate di Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City sviluppate con l'Unreal Engine 4. Interessante anche la promozione relativa al bundle Assassin's Creed Triple Pack, un pacchetto che include Assassin's Creed IV Black Flag, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Syndicate, proposto a 39,99 euro. In offerta troviamo anche LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza, con l'edizione Standard proposta a 29.99 euro e la Deluxe Edition con Season Pass a 34,99 euro. Per 11.99 euro è invece possibile acquistare Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition, l'edizione premium del gioco include tutti i sei episodi della serie e quattro costumi extra per Natalia, Barry, Moira e Claire.

In attesa di Gravity Rush 2 (in uscita il 18 gennaio) potrebbe essere una buona idea quella di rispolverare il primo episodio della serie, in vendita a 14.99 euro nella versione Remastered per PlayStation 4. Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle costa invece 17.99 euro e include i contenuti della Special Edition, oltre all'accesso a tutte modalità sbloccabili, tre personaggi aggiuntivi e due costumi extra per Dante. Infine, agli appassionati di avventure segnaliamo The Telltale Games Collection (29.99 euro), una ricchissima raccolta che permette di accedere alle stagioni complete di The Walking Dead Stagione 1 e 2, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands e Game of Thrones.

Sport

Gli appassionati di sport abbonati al servizio PlayStation Plus troveranno sconti interessanti sul PlayStation Store durante il mese di gennaio. Iniziamo la carrellata citando EA Sports UFC 2, il gioco ufficiale con licenza della Ultimate Fighting Championship, in vendita a 29,99 euro in versione Standard e 39.99 in edizione Deluxe; quest'ultima cinque cinque lottatori extra, ovvero Myke Tyson (versione Iron e Legacy), Bas Rutten, Kazushi Sakuraba e Bruce Lee, oltre a 1.600 punti per la modalità Ultimate Team. Se le arti marziali miste non vi attirano potete ripiegare sullo sport nazionale e orientarvi su Pro Evolution Soccer 2017, disponibile a 29.99 euro per PlayStation 4 e 24.99 euro per PlayStation 3, in versione Standard priva di contenuti aggiuntivi.

Gli appassionati di hockey possono invece optare per NHL 17 Super Deluxe Edition, ricca edizione che include il gioco completo e 5850 punti per la modalità Ultimate Team, un quantitativo di denaro in-game che vi permetterà di acquistare tanti giocatori e numerose leggende per la vostra squadra. Mark McMorris Infinite Air (29.99 euro) è invece un gioco di snowboard che affianca alla modalità carriera (con tanto di ricco tutorial con i consigli del testimonial del gioco) il supporto per il multiplayer online e l'editor di piste, per creare tracciati da condividere con gli amici. Ultima proposta del mese per la categoria sport è The Golf Club (9.99 euro), di fatto uno dei migliori giochi degli ultimi anni tra quelli dedicati a questa disciplina. Anche in questo caso troviamo una modalità carriera offline, multiplayer online fino a un massimo di quattro giocatori e un ricco editor per dare vita a campi personalizzati.

Giochi di Corse

Chiudiamo la nostra rassegna degli sconti di gennaio con la categoria dei giochi di corse. Sono tre le proposte del mese per quanto riguarda i racing game: partiamo con DiRT Rally di Codemasters, in offerta a 26.99 euro, scontato del 61% rispetto al prezzo di listino. Per gli appassionati di rally si tratta indubbiamente di uno dei migliori giochi del genere, da prendere seriamente in considerazione.

Gli amanti dei giochi arcade apprezzeranno anche Need for Speed Rivals, proposto in versione Standard a 7.99 euro e Deluxe a 12.99 euro; questa edizione premium include il gioco completo e i DLC Simply Jaguar Complete Pack, Ferrari Edizioni Speciali Complete Pack, Concept Lamborghini Complete Pack, La Koenigsegg Agera One, Complete Movie Pack e Loaded Garage Pack. Se invece preferite le simulazioni, vi segnaliamo F1 2016, ultima edizione del racing game Codemasters con licenza ufficiale Formula Uno, con piloti, circuiti e scuderie aggiornate alla scorsa stagione della massima serie motoristica su quattro ruote.