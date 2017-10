PlayStation Plus: Horizon e The Last of Us tra gli sconti di ottobre 2017 Anche a ottobre 2017 gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno usufruire di sconti sui migliori giochi per le piattaforme Sony.

Come ogni mese, anche a ottobre tornano gli sconti per gli abbonati PlayStation Plus. Questo mese lo store si concentra sulle promozioni dedicate alle esclusive Sony, tra cui The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank, WipEout Omega Collection, The Order 1886, LocoRoco e PaRappa The Rapper Remastered, solamente per citarne alcuni. Inoltre, sconti e offerte sui preordini dei titoli più caldi in arrivo nei prossimi mesi.

Sconti Esclusive PlayStation 4

Horizon Zero Dawn (34.99 euro)

L'acclamata avventura di Aloy è in promozione per gli abbonati PlayStation Plus al prezzo di 34.99 euro, una cifra che vi permetterà di entrare nell'affascinante mondo di Horizon Zero Dawn. Il titolo di Guerrilla è uno dei giochi più acclamati dell'anno e presto riceverà anche una corposa espansione, intitolata The Frozen Wilds (in uscita a novembre). Sul PlayStation Store è disponibile anche la Digital Deluxe Edition (44.99 euro) che include l'abito da ranger della tempesta Carja, Arco Possente Carja, DLC Mercante Carja, abito da pioniera Banuk, arco da abbattimento Banuk, i pacchetti Viaggiatrice Banuk e Guardiana Nora e un artbook digitale ricco di illustrazioni, artwork e bozzetti preparatori.



The Last of Us Remastered (19,99 euro)

In attesa del sequel (ancora privo di una finestra di lancio) potrebbe essere una buona idea quella di avventurarsi nel mondo di The Last of Us con l'edizione rimasterizzata per PlayStation 4 che include non solo il gioco completo ma anche il DLC Left Behind, che ci permetterà di scoprire qualcosa di più sul misterioso passato di Ellie. The Last of Us è una delle avventure più acclamate degli ultimi anni, ora proposta ad un prezzo contenuto, solamente 19.99 euro. Impossibile lasciarselo scappare...



PaRappa The Rapper Remastered (9,99 euro)

Venti anni fa il tenero cagnolino con la passione per il freestyle conquistava i giocatori PlayStation, riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo e diventando una delle tante mascotte della prima console Sony. Questa riedizione non include nuovi contenuti ma si limita a migliorare il comparto tecnico, proponendo una grafica ancora più nitida e un comparto audio ripulito (ma non rimasterizzato, purtroppo). Se anche voi non vedete l'ora di tornare a prendere lezioni di rap dal maestro cipolla, questo è il momento giusto per acquistare PaRappa The Rapper Remastered!



Ratchet & Clank (17,99 euro)

A metà strada tra un remake e un reboot, Ratchet & Clank segna il debutto della simpatica coppia su PlayStation 4, con un platform in terza persona ispirato ai classici dell'epoca, che porta sulla nuova console Sony una bella dose di sana azione vecchia scuola, tra salti, piroette, esplosioni, nemici da eliminare e segreti da scoprire prima di arrivare all'immancabile scontro con il boss finale. Un titolo che non vuole certo rinnovare un genere ma che dimostra come i platform 3D possano essere ancora oggi attuali e divertenti. Per meno di 20 euro, un acquisto da prendere seriamente in considerazione...



WipEout Omega Collection (19,99 euro)

In attesa che Sony presenti un nuovo capitolo di WipEout (chissà che il successo di Redout non abbia aperto delle porte in tal senso...) possiamo mettere le mani su WipEout Omega Collection, raccolta proposta a un prezzo davvero accattivante a cui è difficile resistere. La collection include le edizioni rimasterizzate di WipEout HD, WipEout HD Fury e WipEout 2048, tre grandi titoli che hanno segnato la storia dei racing futuristici e su PlayStation e non solo.



The Order 1886 (14,99 euro)

Prezzo incredibilmente aggressivo per una delle esclusive più interessanti del catalogo PlayStation. Sviluppato da Ready At Dawn, The Order 1886 ci catapulta nella Londra vittoriana presa d'assalto dagli attacchi dei Mezzosangue, creature metà umane e metà animali... Toccherà a noi ristabilire l'ordine in una metropoli ormai nel chaos, piegata anche dalla rivolta antigovernativa. The Order 1886 è un TPS dalle atmosfere affascinanti, un titolo che gli amanti del genere dovrebbero prendere in serie considerazione, specialmente a questo prezzo.



LocoRoco Remastered (9,99 euro)

Considerato universalmente uno dei migliori titoli per PSP, LocoRoco è arrivato qualche mese fa su PlayStation 4 con una riedizione che presenta un comparto tecnico migliorato (con supporto per la risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro) e un sistema di controllo riprogettato per il DualShock 4. Come nel caso di PaRappa the Rapper, non sono purtroppo stati aggiunti nuovi contenuti rispetto all'edizione portatile.



Killzone Shadow Fall (14,99 euro)

Uscito nel novembre 2013, Killzone Shadow Fall è stato uno dei più interessanti titoli di lancio per PlayStation 4, almeno per quanto riguarda il comparto visivo. In attesa che Guerrilla torni a riprendere in mano le redini della saga, possiamo consolarci con questo reboot/spin-off ancora oggi appassionante, nonostante un comparto tecnico non (più) da urlo e un gameplay ancorato a stilemi ormai datati.



inFamous First Light (6,99 euro)

DLC Standalone di inFamous Second Son, First Light è ambientato prima degli eventi narrati nel titolo appena citato e ci mette nei panni di Abigail Walker, ragazza equipaggiata con superpoteri legati al neon. Oltre a una breve campagna single player, inFamous First Light introduce una modalità Sfida con vari obiettivi prestabiliti, giocabile anche nei panni di Delsin Rowe, a patto di conservare un salvataggio di Second Son.

Sconti sui preordini

RAID World War 2 (13 Ottobre - 40,49 euro)

RAID World War 2 è uno sparatutto in prima persona fortemente incentrato sulla co-op, che permetterà a quattro giocatori di collaborare per sconfiggere i ribelli nazisti. Ambientato in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, il gioco presenta numerose modalità multiplayer (tra le tante, citiamo Team Versus, Deathmatch, Capture the Flag) e una campagna multigiocatore che ci vedrà impegnati in una battaglia senza esclusione di colpi. RAID World War II si presenta come uno shooter fortemente influenzato da titoli come Payday e Team Fortress.



Far Cry 5 Deluxe Edition (27 Febbraio - 71,99 euro)

Prenota una qualsiasi versione di Far Cry 5 per avere accesso al pacchetto Giorno del Giudizio che include un completo esclusivo, skin, armi, veicoli e alcuni oggetti consumabili extra. Acquistando la Deluxe Edition (71.99 euro per gli abbonati Plus) sarà possibile ottenere anche i pacchetti Asso dei Cieli, Esplosivi, Caccia Grossa e Caos, oltre al fucile d'assalto AR-C e alla pistola 44 Magnum, entrambe le armi decorate con skin esclusive.



Pure Farming 2018 Deluxe Edition (13 marzo 2018 - 44,99 euro)

L'edizione Digital Deluxe di Pure Farming 2018 include il gioco completo, il DLC Germania e i veicoli Landini Rex F, Lindner Geotrac 134ep e Gomselmash Palesse CS-200, oltre al Pacchetto Indumenti Speciali. Gli abbonati Plus potranno preordinare il gioco al prezzo di 44.99 euro risparmiando il 10% sul prezzo di listino.



Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds (7 Novembre - 17,99 euro)

La prima espansione di Horizon Zero Dawn arriverà il 7 Novembre e porterà Aloy in un mondo in un mondo freddo e inospitale, coperto interamente da neve e ghiaccio. Nuove creature da affrontare e misteri da scoprire in questo DLC che espande la storia del gioco di Guerrilla Games. Sconto del 10% per i membri PlayStation Plus che effettueranno il preordine.



The Crew 2 Deluxe Edition (16 Marzo - 71,99 euro)

Con il preordine di qualsiasi versione di The Crew 2 i giocatori riceveranno l'accesso anticipato (non esclusivo) al Legendary Motor Pack, DLC che include la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 e la Harley Davidson Iron 883 2017. La Deluxe Edition permette di ottenere inoltre il Motorsport Deluxe Pack, un pacchetto che comprende la Ford F-150 Raptor Race Truck 2017, la Abarth 500 2008 Monster Truck Edition, il velivolo Pilatus PC-21 e tre diversi abiti per il pilota.



Assassin's Creed Origins Deluxe Edition (27 Ottobre - 71,99 euro)

A fine ottobre Assassin's Creed Origins sarà finalmente disponibile per tutti: effettuando il preordine della versione digitale si riceverà in regalo la missione aggiuntiva I Segreti delle Piramidi. Il preorder della Deluxe Edition (71.99 euro) garantisce inoltre l'accesso alla missione extra Agguato in Mare, al pacchetto Cobra del Deserto (abito, scudo leggendario, cavalcatura, due armi leggendarie) e tre punti abilità.