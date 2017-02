PlayStation Plus: The Witcher 3 e MXGP2 tra gli sconti di Febbraio 2017 The Witcher 3 Wild Hunt, MXGP2, Metro Last Light e Killing Floor 2 sono solamente alcuni dei giochi in offerta per gli abbonati PlayStation Plus.

Come ogni mese, arrivano gli sconti esclusivi per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. A febbraio, gli utenti del servizio premium di Sony potranno godere di promozioni relative a titoli come The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, BioShock The Collection, Call of Duty Black Ops III, Metro Last Light, Retro City Rampage DX, MXGP 2 e LEGO Marvel Super Heroes, solamente per citarne alcuni. Di seguito, una panoramica completa dei giochi in offerta a febbraio 2017 per gli abbonati PlayStation Plus.

Azione

Iniziamo segnalando la Game of the Year Edition di The Witcher 3 Wild Hunt, proposta a 29.99 euro anzichè 49.99 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Se possedete già il gioco potete acquistare le espansioni Hearts of Stone (5.99 euro) e Blood & Wine (11.99 euro) oppure il Season Pass al prezzo di 14,99 euro. Gli amanti delle avventure più tradizionali che non vogliono rinunciare a un pizzico di azione possono invece optare per Sherlock Holmes Crimini e Punizioni, proposto con il 50% di sconto e in vendita al prezzo di 14,99 euro.

Cercate l'azione frenetica a tutti i costi? In questo caso i titoli giusti per voi sono due, entrambi sviluppati da Omega Force: parliamo di Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends Complete Edition (19.99 euro) e Warriors Orochi 3 Ultimate (19.99 euro), ultimi esponenti di due serie musou molto amate dagli appassionati del genere. I fan dei supereroi troveranno pane per i loro denti con LEGO Marvel Super Heroes (24.99 euro) e per restare in tema segnaliamo il Pass Stagionale DC Comics di LittleBigPlanet , proposto a 12.49 euro: per questa cifra sarà possibile portarsi a casa un pacchetto di livelli per LittleBigPlanet 2, quattro pacchetti di costumi DC Comics, due costumi bonus (uno da supereroe e uno da supercriminale) e un set di livelli a tema DC per LittleBigPlanet per PlayStation Vita.

Gli amanti dell'azione retrò resteranno invece soddisfatti da Retro City Rampage DX, proposto al prezzo scontatissimo di 3,99 euro e compatibile con tutte le piattaforme Sony (PS4, PS3, Vita e PSP); oltre 60 missioni, più di 40 sfide, 50 veicoli e 25 armi con relativi potenziamenti, il tutto condito da uno stile grafico 8-bit particolarmente piacevole. Altro titolo da citare è Super Dungeon Bros (13,99 euro), un coloratissimo brawler game fortemente orientato al multiplayer che vi permetterà di vestire i panni degli eroi dell'heavy metal Axl, Lars, Freddie e Ozzie. L'ultima offerta di rilievo rigurda Necropolis (21.99 euro), roguelike 3D che vi permetterà di esplorare centinaia di dungeon pieni di nemici da eliminare e trappole da disinnescare per portare a casa la pelle.

Sparatutto

Impossibile parlare di sparatutto senza citare Call of Duty: in questo caso tra i titoli in offerta troviamo Call of Duty Black Ops III Digital Deluxe Edition (59.99 euro), bundle che permetterà di accedere al gioco completo, ai quattro map pack (Salvation, Descent, Eclipse e Awakening) e a numerosi contenuti bonus tra cui una mazzetta per le armi, temi dinamici per la dashboard, dieci lanci di rifornimenti rari e altrettante fiale di Liquid Divinium, oltre alla mappa bonus The Giant per la modalità Zombie e i pacchetti personalizzazione Cyborg, Black Ops III e Arsenale. BioShock The Collection è in promozione al prezzo speciale di 29.99 euro, ricordiamo che la raccolta include le versioni rimasterizzate di BioShock, BioShock 2 (privo del comparto multiplayer) e BioShock Infinite con tutti i contenuti aggiuntivi, tra cui le due parti del DLC Burial at Sea.

Uscito lo scorso mese di novembre su PlayStation 4, Killing Floor 2 è ora in offerta a 24.99 euro e pur non essendo esente da difetti, si tratta di un titolo che potrebbe conquistare tutti gli appassionati degli sparatutto vecchia scuola. Più datato ma non per questo meno valido è Metro Last Light (4.99 euro), FPS basato sul romanzo 2034 dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky e ideale sequel di Metro 2033. Oltre all'edizione Standard, gli abbonati Plus potranno acquistare a prezzo scontato la Complete Edition (7.99 euro) che include, oltre al gioco completo, anche i DLC Modalità Ranger, RPK e i pacchetti Fazioni, Torre, Sviluppatore e Cronache. Infine, vi segnaliamo un titolo di stampo retrò: Sky Force Anniversary Edition (4.99 euro) riedizione uscita per festeggiare il decimo anniversario di Sky Force, sparatutto spaziale a scorrimento verticale uscito nel 2006 su piattaforme mobile e in seguito su PC e console. L'edizione Anniversary presenta un comparto tecnico migliorato, nuovi potenziamenti e un sistema di controllo rivistato.

Racing Game

Per la categoria giochi di corse vi segnaliamo quattro titoli particolarmente interessanti. Iniziamo con Trackmania Turbo, ultima incarnazione dell'omonima serie racing sviluppata da Nadeo e pubblicata da Ubisoft. Il gioco è compatibile anche con PlayStation VR e viene proposto al costo di 19,99 euro anzichè 39,99 euro. Gli appassionati delle due ruote possono invece orientarsi su MXGP2 The Official Motocross Videogame di Milestone: l'edizione Standard costa 29.99 euro mentre la Special Edition (include gioco completo, Season Pass, un tema dinamico e gli avatar di Villopoto e Tony Cairoli) può essere acquistata a 34,99 euro.

Infine, due proposte alternative: Table Top Racing World Tour (7.99 euro) è un combat racing di stampo arcade che ricorda titoli come Micromachines e Choro-Q, che vi metterà al comando di dodici micro-car interamente personalizzabili, ognuna dotata di armi e power-up esclusivi. Ironico e spensierato è invece Coffin Dodgers (3.99 euro), clone di Mario Kart che vi metterà a bordo di uno scooter guidato da uno degli ospiti della casa di riposo di Sunny Pines, con l'obiettivo di fuggire dalla morte e dai suoi scagnozzi.