PlayStation Store: arrivano Hatsune Miku Project DIVA Future Tone e Spheroids

Dopo un breve periodo di pausa dovuto alle festività natalizie, Sony Interactive Entertainment torna ad aggiornare il PlayStation Store concentrandosi però su un solo titolo: Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone. Insieme al rhythm game sviluppato da SEGA, tuttavia, troviamo anche la demo dell'atteso Tales of Berseria e diversi nuovi titoli che si aggiungono agli Sconti di Febbraio e di cui vi parleremo più avanti nel corso di questa rubrica.



PlayStation 4

Realizzato da SEGA in esclusiva su PlayStation 4, Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone è un ambizioso rhythm game nonché probabilmente il capitolo più completo (contenutisticamente parlando) della saga dedicata alla popolare idol. La versione base del gioco, chiamata "Prelude", è acquistabile dal PS Store a costo zero, include due canzoni e due moduli utili per dare ai giocatori un breve accenno di quella che sarà poi l'esperienza completa. Per sfruttare il gioco al 100%, infatti, sarà necessario acquistare le due espansioni "Future Sound" (29.99€) e "Colorful Tone" (29.99€), che daranno accesso anche alle modalità Survival Courses ed Hairstyle Customization. Gli utenti che preferiranno invece partire da subito con tutti i contenuti (oltre 200 canzoni in totale) troveranno ad attenderli l'edizione completa al prezzo di 54.99€.



Tales of Berseria uscirà in esclusiva console su PlayStation 4 il 27 gennaio, ma Bandai Namco ha deciso di alleviare l'attesa pubblicando oggi la demo di questo atteso JRPG. Proprio come nel gioco completo, anche in questa versione dimostrativa impersoneremo Velvet, la prima protagonista femminile della saga che tre anni prima dell'inizio del gioco ha subito un grave trauma, perdendo una persona a lei molto cara. Animata soltanto dal fuoco della vendetta, Velvet si metterà in viaggio insieme a cinque alleati tra le suggestive regioni che compongono il regno di Midgand, imparando a padroneggiare le sue abilità e anche diversi poteri misteriosi, sfruttando anche le debolezze dei nemici e fronteggiare il loro assalto con il contrattacco. Non mancheranno infine le missioni secondarie e i minigiochi, proprio come da tradizione per i giochi di ruolo giapponesi.



Gli sconti di gennaio

Pur avendo anticipato di qualche settimana gli Sconti di Gennaio, Sony continua ad introdurre su base settimanale nuove offerte dedicate principalmente agli utenti PlayStation 4. Tra i giochi disponibili a prezzo ridotto non possiamo non segnalarvi titoli recenti come The Last Guardian e Assassin's Creed: The Ezio Collection, venduti rispettivamente a 39.99€ e 34.99€, a cui seguono però giochi del calibro di Uncharted: The Nathan Drake Collection (21.49€ per gli utenti Plus) e Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition (19.99€). Gli appassionati di FPS troveranno anche Battlefield 4 a 6.99€, mentre ai fan di Star Wars consigliamo di dare un'occhiata all'edizione definitiva di Star Wars Battlefront a 29.99€.



Lista completa novità

PlayStation 4

Hatsune Miku: Project Diva - Future Tone - Gratis

Hatsune Miku: Colorful Tone - 29.99€

Hatsune Miku: Future Sound - 29.99€

Hatsune Miku: Project Diva - Future Tone (Edizione completa) - 54.99€

Spheroids - 7.99€ (Cross Buy PS4)

Rock 'N Racing Bundle - 11.99€

Tales of Berseria DEMO - Gratis



PlayStation Vita

Spheroids - 7.99€ (Cross Buy PS4)