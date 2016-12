PlayStation Store: novità del 20 Dicembre 2016 per PS4, PS3 e PS Vita

Il 2016 sta ormai per concludersi, ma anche negli ultimi giorni dell'anno sono molti i giochi inediti che vengono pubblicati su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Entrambe le piattaforme, infatti, accolgono oggi l'atteso Platform/Metroidvania Shantae Half-Genie Hero, annunciato ben tre anni fa nel corso di una campagna Kickstarter, a cui seguono anche The Walking Dead A New Frontier Episodio 1 e Dex, questi due rispettivamente per PS4 e PSVita. Sul fronte DLC troviamo invece i nuovi contenuti scaricabili per The Division e Dragon Ball Xenoverse 2, mentre per quanto riguarda le offerte vi segnaliamo uno sconto del 57% su Grand Theft Auto V in versione Current Gen.



PlayStation 4 & PlayStation Vita

Gli sviluppatori di WayForward ritornano su PlayStation 4 e PlayStation Vita con Shantae: Half-Genie Hero, nuovo e interessante platform/metroidvania scaricabile al prezzo di 19.99€. Si tratta della prima avventura in Full HD per il franchise, che si incentrerà ancora una volta sull'eroina mezza-genio Shantae, sempre pronta ad entrare in azione quando il male minaccia l'isola di Sequin Land. Come da tradizione per la serie, potremo usare la punta dei capelli di Shantae per scacciare i mostri, o la danza del ventre per per trasformarci in creature potentissime capaci di esplorare alcune ambientazioni altrimenti irraggiungibili. Il nostro obiettivo sarà quello di sconfiggere gli artefici di ogni piano criminale, e prepararci allo scontro finale con la nostra nemica numero uno: Risky Boots. Tra le novità più importanti di Shantae: Half-Genie Hero troviamo il nuovo Sistema delle Reliquie, attraverso cui sbloccheremo nuovi poteri e personalizzeremo le mosse della protagonista e le sue innumerevoli trasformazioni.



Già disponibile su PlayStation 4 dallo scorso Luglio, Dex è un interessante RPG sidescrolling che vede come protagonista Dex, una giovane donna che vive nella città di Harbor Prime divenuta l'obiettivo principale di una misteriosa organizzazione nota come "The Complex", che sembra volerla eliminare brutalmente. Durante la fuga dagli assassini della compagnia, Dex entrerà in contatto con un Hacker di nome Raycast, che gli svelerà un segreto in grado di cambiare potenzialmente la sua intera esistenza: la ragazza, infatti, è nata da un frammento dell'intelligenza artificiale creata anni prima dalla Complex e distrutta dopo che gli scienziati ne hanno perso il controllo. Da quel momento in poi, la ragazza entrerà a far parte della resistenza contro l'organizzazione, ponendosi l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei suoi concittadini e di scoprire ulteriori informazioni sul suo passato e la sua identità. Passando invece al gameplay, il titolo si presenta come un platform side scroller bidimensionale, caratterizzato dalla presenza di aree open world e di moltissimi personaggi non giocanti, che di volta in volta potranno assegnarci missioni principali e secondarie da risolvere effettuando scelte morali e scegliendo di intraprendere una fra le diverse diramazioni disponibili. Il gioco è acquistabile su Playstation Vita a 19.99€



Sconti e promozioni

Proprio come vi abbiamo anticipato all'inizio dell'articolo, gli sconti odierni del PlayStation Store riguardano principalmente Grand Theft Auto V: la versione PlayStation 4 del capolavoro Rockstar, infatti, è scaricabile dallo Store al prezzo ridotto di 29.99€, che salgono a 34.99€ e a 39.99€ qualora si volessero ottenere dei crediti bonus per GTA Online. Si tratta di un'offerta senza dubbio interessante, soprattutto vista la generale immobilità che ha da sempre contraddistinto il prezzo dell'ultimo Open World sviluppato da Rockstar Games.



Lista completa novità

PlayStation 4

The Walking Dead A New Frontier Episodio 1 - 6.49€

Industry Giant 2 - 39.99€

Rollercoaster Dreams - 20.99€

Shantae Half-Genie Hero - 19.99€

Wild Guns Reloaded - 29.99€

Perfect - 9.99€

Lethal VR - 14.99€

Fruit Ninja VR - 16.99€

Street Fighter V 2016 Holiday Pack (21 Dicembre)

Momonga Pinball Adventures (21 Dicembre)

Just Dance 2017 Demo (21 Dicembre)

Starship Disco (21 Dicembre)



PlayStation Vita

Air Race Speed - 4.99€

Dex - 19.99€

Shantae Half-Genie Hero - 19.99€