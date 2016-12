PlayStation Store: Sconti di Gennaio sui migliori giochi per PS4, PS3 e Vita

Sono partiti i Saldi di Gennaio sul PlayStation Store europeo: per festeggiare l'inizio del 2017, il negozio online di Sony Interactive Entertainment propone oltre 400 titoli per PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita a prezzi scontati fino al 60%. Da Titanfall 2 a Battlefield 1, passando per Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Grand Theft Auto V, No Man's Sky, Ratchet & Clank e FIFA 17, di seguito le principali offerte del PS Store, per l'elenco completo vi rimandiamo a questo indirizzo.

Giochi d'azione e avventura

La categoria giochi d'azione e avventura è davvero ricca di giochi in promozione. Iniziamo segnalando Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (29.99 euro), l'ultima avventura di Lara Croft pubblicata su PlayStation 4 lo scorso mese di ottobre e ora proposta a un prezzo decisamente interessante. A poco meno di 30 euro (27,99 euro) è possibile acquistare invece Uncharted 4 Fine di un Ladro, l'acclamato quarto episodio della serie di Nathan Drake, un titolo imprescindibile per tutti i possessori di PlayStation 4.

Se preferite invece qualcosa di meno avventuroso ma non per questo meno divertente, potete orientarvi su Grand Theft Auto V, proposto al prezzo di 34,99 euro: prezzo ancora più basso (7.49 euro l'uno) per Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto San Andreas e Grand Theft Auto Vice City, acquistabili anche in bundle nel pacchetto Grand Theft Auto The Trilogy a 17,99 euro. Adorate le atmosfere da gangster movie? In questo caso allora potete optare per Mafia 3: la versione standard costa 39,99 euro mentre la Deluxe Edition (che include il gioco completo e il Season Pass) può essere vostra per 49,99 euro. Da tenere in considerazione anche il reboot di Ratchet & Clank (19.99 euro) un platform tridimensionale che riporta su PS4 i due popolarissimi eroi ideati da Insomniac Games.

Per coloro che sono invece alla ricerca di emozioni forti e di un buon livello di sfida, segnaliamo Bloodborne, proposto in versione standard a 19,99 euro e in edizione Game of the Year a 29.99 euro, con incluso il DLC The Old Hunters, quest'ultimo acquistabile singolarmente a 9,99 euro. Restando in casa From Software, vi basteranno 29,99 euro per comprare Dark Souls III in versione standard (privo cioè del DLC Ashes of Ariandel e dei contenuti del Season Pass). Per i fan di Metal Gear Solid, ecco una buona occasione per acquistare l'esperienza completa di MGS V: il prologo Ground Zeroes costa ora 3,99 euro mentre bastano 14,99 euro per acquistare The Phantom Pain, ultimo capitolo della saga realizzato sotto la supervisione di Hideo Kojima. Infine, due promozioni dedicata ai fan dei mattoncini danesi: LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza è ora disponibile al prezzo di 29.99 euro mentre LEGO Harry Potter Collection (include LEGO Harry Potter Anni 1-4 e LEGO Harry Potter Anni 5-7) viene proposto a 24,99 euro.

Sparatutto

Risparmio garantito anche per gli appassionati di sparatutto, che troveranno decine di titoli in offerta. I Saldi di Gennaio potrebbero essere una buona occasione per recuperare Titanfall 2, uno degli FPS più acclamati dell'autunno, ora scontato del 50% e in vendita a 34,99 euro in versione Standard e 39,99 euro in versione Deluxe.

Scontata del 33% la Legacy Edition di Call of Duty Infinite Warfare (59.99 euro), cofanetto digitale che permette di ottenere l'ultimo episodio della saga Activision e Call of Duty Modern Warfare Remastered, edizione rimasterizzata di Call of Duty 4, titolo uscito originariamente alla fine del 2007 e qui riproposto con un comparto grafico aggiornato. Sconti anche per tre espansioni di Star Wars Battlefront: Morte Nera, Bespin e Orlo Esterno possono acquistate a 7,99 euro l'una mentre il Pacchetto Potenziamento Cecchino (include il blaster pesante T-21B, la carta Cecchino e le carte stellari Fuoco concentrato, Scudo personale, Cannone a impulsi e Granata fumogena) ha un prezzo di 2,99 euro. Infine, per 4,99 euro potrete acquistare lo sblocco di tutti i contenuti della Deluxe Edition dello sparatutto DICE ambientato nel mondo di Guerre Stellari.

Anche Borderlands The Handsome Collection potrebbe rappresentare un buon acquisto: al costo di 16.99 euro potete acquistare il pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel, con tutti i DLC inclusi. Segnaliamo inoltre anche l'offerta relativa a DOOM, con l'edizione standard venduta a 19.99 euro, con uno sconto del 71% sul prezzo di listino (69,99 euro).

Servono invece poco più di dieci euro (11,99 euro) per portarsi a casa Homefront The Revolution, un titolo certamente non perfetto ma in questo caso proposto a un prezzo davvero contenuto. Infine, due offerte per i nostalgici, che non dovrebbero lasciarsi sfuggire Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour (9.99 euro, sconto ulteriore del 10% per gli abbonati PlayStation Plus) e Metal Slug 3 (4.99 euro), terzo episodio della popolarissima serie targata SNK.

Giochi Horror

Fuori piove, nevica e le temperature sono decisamente basse... quale modo migliore per passare la serata, se non quello di giocare con un bel titolo horror? Iniziamo la nostra rassegna segnalando Dying Light Enhanced Edition (19,99 euro) e l'espansione The Following (9,99 euro) e continuiamo poi con l'ottimo Outlast (6.99 euro), acquisto consigliato in attesa dell'arrivo del sequel, previsto per la prima metà del 2017.

I fan di Resident Evil troveranno certamente pane per i loro denti con Resident Evil HD Remake, Resident Evil Zero HD, Resident Evil 5 e Resident Evil 6, tutti proposti a 9,99 euro l'uno. Resident Evil Revelations 2 costa invece 11.99 euro mentre Resident Evil Origins (include Resident Evil Zero e Resident Evil HD) viene proposto per l'occasione a 14,99 euro. Altro titolo da tenere in considerazione se cercate un titolo horror più raffinato è Layers of Fear: l'edizione standard costa 7.99 euro mentre la Masterpiece Edition (che include il gioco completo e il DLC Inheritance) costa 9,99 euro. Siete già in possesso del gioco e volete acquistare solamente il contenuto aggiuntivo? In questo caso il prezzo è di 3.49 euro.

Picchiaduro

Anche gli appassionati di picchiaduro potranno placare la loro sete con le offerte di gennaio del PlayStation Store. Bastano 17.99 euro per acquistare Mortal Kombat X, mentre il Kombat Pack 1 (include Jason Voorhees, Predator, Tanya e Tremor) può essere acquistato a 4,99 euro. Per 9,99 euro invece sarà possibile scaricare il Kombat Pack 2, un ricco pacchetto che include Goro, lo skin pack Kold War e due pack di Fatality classiche, oltre a nuovi personaggi come Leatherface (Non aprite quella porta), lo Xenomorfo di Alien, Bo' Rai Cho e il ninja cibernetico Triborg.

In vista dell'arrivo del DLC Road to Boruto (3 febbraio) potrebbe essere una buona occasione recuperare Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 (24.99 euro) o il Season Pass, proposto a 9,99 euro. A tutti i fan di Dragon Ball consigliamo invece di valutare l'acquisto del bundle digitale che include Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2 al prezzo di 59,99 euro. Infine, citiamo Ultra Street Fighter IV, la versione definitiva del picchiaduro Capcom in vendita a 9,99 euro.