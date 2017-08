PlayStation VR: da Dino Frontier a CastleStorm VR, le novità di Agosto 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Inauguriamo il mese di agosto con una nuova rubrica dedicata alle uscite per PlayStation VR. Il visore di Sony per la Realtà Virtuale è entrato ormai nelle case di oltre un milione di persone e sono sempre di più i progetti pensati per questo dispositivo. In attesa dei titoli in arrivo il prossimo autunno (tra cui The Elder Scrolls V Skyrim VR e DOOM VFR) vi proponiamo l'elenco delle novità di agosto 2017, durante il mese più caldo dell'anno sarà possibile mettere le mani su giochi come Dino Frontier, CastleStorm VR, Sparc e Obduction.

Dino Frontier (1 Agosto - 35,99 euro)

Annunciato alla PlayStation Experience dello scorso dicembre, Dino Frontier è un ottimo mix tra simulazione e strategia, che fonde sapientemente le ambientazioni del vecchio West con... i dinosauri. In Dino Frontier i giocatori vestiranno i panni del sindaco Big Mayor, il quale avrà il compito di proteggere la propria cittadina dagli attacchi dei banditi e dei dinosauri nei dintorni, sempre pronti a fare razzia in città. Dino Frontier richiede il PlayStation Move ed è tradotto in varie lingue, tra cui tedesco, inglese, giapponese, spagnolo, francese e italiano. Un gioco sicuramente diverso dai "soliti" gestionali, il Far West si dimostra come sempre una location intrigante e la presenza dei dinosauri dona a Dino Frontier quel pizzico di originalità necessaria per emergere tra le produzioni VR.

CastleStorm VR (1 Agosto - 14.99 euro)

CastleStorm di Zen Studios ha visto la luce su un gran numero di piattaforme, mancava all'appello la versione per PlayStation VR, scaricabile dal primo agosto. CastleStorm è un Tower Defense con elementi action adattato alla Realtà Virtuale, immergiti nell'azione in prima persona e vivi l'emozione dell'attacco al castello, potrai decidere se schierarti dalla parte dei difensori o delle squadre nemiche, cambiando così il tuo approccio alla strategia di gioco. Un titolo non particolarmente innovativo ma reso interessante dal supporto per la VR.

Vrog (1 Agosto - 7,99 euro)

Vrog è un gioco dallo stile grafico coloratissimo e dai controlli immediati, adatto anche per i più piccoli. Vrog mette il giocatore nei panni di una rana impegnata a saltellare di stagno in stagno in tre diverse modalità:

Arcade - Cattura e mangia il maggior numero di insetti per entrare in classifica ma attenzione agli insetti: evita le vespe e cerca di dare priorità a libellule e coccinelle, le prime in grado di regalare un bonus velocità mentre le seconde abiliteranno la visione nottura.

Sopravvivenza - In questa modalità dovremo evitare gli attacchi della cicogna cercando al tempo stesso di mangiare il maggior numero di insetti. Una vera e propria sfida per la sopravvivenza.

Gruppo - Per rilassarsi con gli amici, potete organizzare una gara di salto sfidando la CPU o gli amici, giocando a turno.

Sparc (29 Agosto - 29,99 euro)

Da CCP arriva Sparc, un nuovo concetto di V-Sports! Sparc prende il concept alla base dei Dischi di Tron per offrire un gameplay veloce e frenetico, fortemente basato sulla competizione. Il gioco propone una serie di sfide per giocatore singolo anche se il vero cuore dell'esperienza è senza dubbio il multiplayer, con supporto per il gioco online (1v1), Sparc propone numerose arene e modalità, con vari livelli di difficoltà per giocatori alle prime armi ed utenti esperti. Tramite la funzionalità Bordo Campo sarà possibile assistere alle partite di altri giocatori, inoltre da segnalare la presenza di numerose opzioni di personalizzazione per il proprio avatar, oltre a un sistema accurato che permette di tenere traccia delle proprie statistiche in-game.

Obduction (29 Agosto - 39,99 euro)

Da Cyan (autori di Myst e Riven) arriva un'avventura in prima persona già accolta con successo su PC e pronta a fare la sua comparsa anche sul visore VR di Sony. Obduction ci porterà a visitare location inesplorate, mondi decadenti e paesaggi post apocalittici in una First Person Adventure ricca di colpi di scena. Il supporto per la Realtà Virtuale si rivela un bonus notevole e permetterà di esplorare i vari ambienti sfruttando le potenzialità della VR, fattore che dona un nuovo spessore al gameplay. Da segnalare i bonus dedicati ai preordini digitali, tutti coloro che effettueranno il preorder di Obduction su PlayStation Store riceveranno in regalo un tema dinamico e un pacchetto di avatar.

Prima di chiudere vi segnaliamo alcune uscite PlayStation VR di luglio, produzioni pubblicate alla fine dello scorso mese e ancora meritevoli di attenzione come Theseus di Forge Reply, Tiny Trax, SUPERHOT VR e Archangel.

Theseus (26 Luglio - 19,99 euro)

Sviluppato dallo studio italiano Forge Reply (noto tra gli altri per Joe Dever's Lone Wolf), Theseus è un'esperienza VR che permette di rivivere la storia di Teseo e del Minotauro da una nuova prospettiva. Esplora un mondo labirintico pieno di pericoli fino ad arrivare allo scontro finale con il minotauro, in una battaglia per la supremazia tra uomo e bestia. Theseus propone un gameplay decisamente vario offrendo fasi esplorative alternate a sequenze action ricche di combattimenti, il tutto rappresentato sfruttando le potenzialità della Realtà Virtuale.

Tiny Trax (25 Luglio - 15,99 euro)

Da Future Lab arriva un racing arcade ispirato a Micro Machines: velocissimi bolidi in miniatura impegnati a darsi battaglia attraverso dodici tracciati ambientati su isole tropicali, all'interno di vulcani, dentro gelide grotte e persino nello spazio profondo. Quattro le Coppe a disposizione dei giocatori, i quali potranno gareggiare contro la CPU o sfidare gli amici in entusiasmanti corse online. Per un periodo limitato, Tiny Trax è scontato del 10% per gli abbonati PlayStation Plus, i quali potranno pagare il gioco solamente 14,39 euro.

SUPERHOT VR (19 Luglio - 24,99 euro)

SUPERHOT è uno degli shooter più interessanti in circolazione e la versione VR non è certo da meno. Sviluppato da un piccolo team polacco, questo sparatutto si è subito imposto come uno dei titoli più acclamati degli ultimi tempi, vuoi per lo stile grafico minimale e un uso magistrale dei colori (un tripudio di bianco, nero, rosso e arancio che colpisce sin dal primo istante), vuoi per il gameplay basato sullo scorrere e sul controllo del tempo. SUPERHOT VR riprende il gameplay del gioco originale e lo riadatta alle potenzialità della Realtà Virtuale, dando vita a un titolo destinato a lasciare il segno.

Archangel (18 Luglio - 39,99 euro)

Archangel è un nuovo sparatutto in Realtà Virtuale pensato per esaltare le potenzialità di PlayStation VR. Ambientato in un futuro distopico, il gioco mette il protagonista al centro di un conflitto tra la U.S. Free Forces e la HUMNX, in lotta per il controllo degli Stati Uniti. Dopo Farpoint, un nuovo FPS arriva sul visore Sony, proponendo un comparto tecnico di buon livello e un gameplay frenetico e veloce.

The Idolm@ster Cinderella Girls Viewing Revolution (18 Luglio - 19,99 euro)

Anche la serie The Idolm@ster abbraccia la Realtà Virtuale con Cinderella Girls Viewing Revolution, ora disponibile al prezzo di 19,99 euro. Dopo anni di gavetta, le Cinderella Girls si ritrovano ora ad esibirsi nel più importante teatro della città, il Maihama Amphitheater. Obiettivo del gioco, esirbirsi in una performance di grande impatto. Il titolo presenta tre nuovi singoli, tra cui Yes Party Time, un brano inedito scritto appositamente per questo nuovo episodio della serie.