PlayStation VR: da GT Sport ad Invisible Hours, le novità di Ottobre 2017 Gran Turismo Sport, The Invisible Hours e Marble Land sono alcune delle novità più interessanti di Ottobre per PlayStation VR.

Ritorna la rubrica di Everyeye dedicata a tutte le novità del PlayStation VR. Anche nel mese di Ottobre il visore per la realtà virtuale di Sony accoglierà diversi nuovi titoli, cominciando dall'attesissimo Gran Turismo Sport (che potrà contare su una modalità VR dedicata) e dall'interessante crime story The Invisible Hours. Non mancano poi esperienze più leggere come il puzzle game Marble Land, a cui segue anche lo strategico Quar: Battle for Gate 18 e il bullet-hell Touhou Kobuto V: Burst Battle.

The Invisible Hours - 10 Ottobre

Sviluppato dai ragazzi di Tequila Works (già autori dell'eccezionale RiME), The Invisible Hours è un'avventura grafica pensata interamente per la realtà virtuale, in uscita su PlayStation VR il 10 Ottobre. I giocatori saranno coinvolti una complessa crime story che vedrà come protagonisti 7 personaggi, le cui storie si intrecceranno fino a comporre un mistero che soltanto noi avremo la capacità di risolvere. Gli utenti, infatti, saranno del tutto invisibili e avranno quindi piena libertà di esplorare la magione teatro degli eventi e raccogliere tutti gli indizi necessari per risolvere il caso una volta per tutte.

Touhou Kobuto V Burst Battle - 13 Ottobre (29.99€)

Touhou Kobuto V Burst Battle è un bullet-hell in cui i giocatori saranno chiamati a scoprire la verità dietro ad una serie di eventi misteriosi accaduti nell'universo del franchise. Il nostro obiettivo, dunque, sarà quello di eliminare gli avversari utilizzando armi da fuoco, attacchi corpo a corpo o anche potenti carte con cui utilizzare incantesimi. Non mancherà inoltre il supporto alle classifiche online sul PS Network per le modalità Arcade e Score Attack, e sarà anche possibile sfidare un amico nell'apposita cooperativa locale in split screen.

Megaton Rainfall - 17 Ottobre (19,99 euro)

Inizialmente atteso per la fine di settembre, Megaton Rainfall sarà disponibile su PlayStation VR da metà ottobre: il gioco ci permetterà di vestire i panni di un giustiziere mascherato impegnato a difendere una gigantesca metropoli da un pericoloso attacco alieno.

Sebbene l'incipit non sia particolarmente originale, il titolo propone numerose situazioni interessanti, permettendo ai giocatori di sfruttare le potenzialità di PlayStation VR per dare vita a nuovi stili di combattimento. Sorvolare la città a caccia di nemici potrebbe rivelarsi una delle esperienze in Realtà Virtuale più divertenti degli ultimi tempi...

Gran Turismo Sports - 18 Ottobre (59.99€)

Gran Turismo Sport è probabilmente l'esclusiva Sony più attesa dell'ultima parte dell'anno, sia su PlayStation 4 che su PSVR. Il nuovo racing game di Poliphony Digital proporrà una modalità interamente dedicata al visore di Sony per la realtà virtuale, in cui i giocatori potranno cimentarsi in gare 1 vs 1 ed immergersi nella coinvolgente esperienza a 360 gradi di uno spazio 3D multidirezionale. Sul fronte contenutistico, invece, troveremo ad attenderci oltre 150 vetture con cui gareggiare su 19 diversi tracciati in varie località.

Quar: Battle for Gate 18 - 27 ottobre (12.99€)

Negli ultimi giorni di Ottobre PSVR accoglierà anche Quar: Battle for Gate 18, strategico Single Player ambientato nel mondo di Alwyd. I giocatori affronteranno oltre una dozzina di missioni in cui, sfruttando la classica visuale dall'alto tipica delle simulazioni strategiche, dovranno garantire la vittoria al proprio esercito. Il titolo sviluppato da Steel Wool Studios, infatti, è uno strategico a turni che ci permetterà di controllare direttamente diverse tipologie di unità, dal soldato semplice al potente carro armato.

Marble Land - Ottobre 2017

Realizzato grazie al supporto del programma Square Enix Collective, Marble Land è un puzzle game basato sulla fisica disegnato principalmente per i dispositivi VR. Una volta indossato il visore ci verrà chiesto di guidare una sfera nella giusta direzione, in modo tale da farle raggiungere il punto designato cambiando anche la configurazione di molteplici elementi del livello. Proseguendo nel gioco, il livello di difficoltà aumenterà progressivamente così come la varietà degli ambienti che ci ritroveremo ad esplorare. Con una buona offerta contenutistica di ben 45 livelli differenti, Marble Land può essere il titolo ideale per chi cerca un'esperienza più rilassante ma non per questo più semplice.