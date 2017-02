Poochy & Yoshi's Woolly World e Koi DX tra le novità del Nintendo eShop

Puntuale come ogni settimana, Nintendo aggiorna il suo eShop con diverse novità interessanti per Wii U e console della famiglia 3DS. I riflettori sono puntati senza dubbio su Poochy & Yoshi's Woolly World, versione riveduta e corretta dell'omonimo platform uscito su Wii U nel 2015 che sarà disponibile a breve anche in versione portatile su 3DS. Segnaliamo anche l'uscita di Koi DX per Wii U, a cui seguono diversi sconti per entrambe le piattaforme di cui vi parleremo meglio in questa rubrica.



Wii U & Nintendo 3DS

Poochy & Yoshi's Woolly World è un nuovo ed interessante platform a scorrimento orizzontale che sarà disponibile su Nintendo 3DS a partire da venerdì 3 febbraio . Nei panni del piccolo dinosauro di Nintendo i giocatori esploreranno un coloratissimo mondo realizzato interamente in lana e tessuti, esplorando tantissime ambientazioni e cercando di raccogliere ogni segreto sparso per i livelli. Esattamente come nei capitoli precedenti, Yoshi potrà divorare i nemici e lanciarli contro gli altri avversari, anche se in questo caso li trasformerà in gomitoli di lana piuttosto che nelle classiche uova. Il materiale di cui è composto sia il protagonista che l'intero mondo di gioco darà agli utenti la possibilità di "sfilacciare" diverse parti degli scenari oppure di costruire da sé le piattaforme di lana fondamentali per proseguire nel corso dell'avventura. Rispetto all'edizione originale uscita su Wii U nel Giugno del 2015, in Poochy & Yoshi's Woolly World saranno presenti anche diversi livelli in cui potremo controllare Poochy facendolo saltare al momento giusto per raccogliere più perline possibili e raggiungere il traguardo. Poochy & Yoshi's Woolly World sarà disponibile sia in formato retail che in digitale sull'eShop a 39.99€.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Koi: l'ultima fatica di CIRCLE per Wii U offre agli utenti un'esperienza rilassante e quasi ipnotica, da vivere mentre affronteremo il viaggio introspettivo visto attraverso gli occhi di una solitaria carpa Koi separata dal suo proprietario, e che rappresenta anche l'ultima speranza di purificare le acque inquinate dall'uomo. Sarà compito dei giocatori riuscire a cambiare la situazione, guidando la carpa koi per otto livelli che ci porteranno in profondità tra mari torbidi e affascinanti. Quasi come un puzzle game, dovremo cercare pesciolini nascosti che apriranno fiori dello stesso colore per farci proseguire, ed evitare al contempo il pesce nero vagante ogni volta che lo incontreremo. Per ogni livello inoltre, saranno presenti vari giochi di memoria che, una volta risolti, ci permetteranno di sbloccare e visualizzare la storia di quella determinata ambientazione. Koi uscirà su Wii U il 2 febbraio a 3.99€.



Sconti e promozioni

Gli sconti di questa settimana per le piattaforme Nintendo riguardano solamente progetti indipendenti: su Wii U segnaliamo infatti Word Party e Citadale, disponibili rispettivamente a 7.99€ e 2.50€, mentre sulle console della famiglia 3DS troveremo Aliens on the run (3.99€), Epic Word Search Holiday Special (3.99€), Power Disc Slam (4.39€) e Crazy Construction (5.59€). Nel prossimo (e ultimo) paragrafo potrete consultare infine la lista completa delle offerte.



Lista completa novità

Wii U

Brick Race - €1.49

Color Cubes - €1.49

Koi DX - €3.99

Shadow Archer - €2.99

Star Splash Shattered Star - €3.49

Bomberman '94- €6.99

Gradius - €6.99

Minecraft Wii U Edition DLC - €1.99



Nintendo 3DS

Poochy & Yoshi's Woolly World - €39.99

Legna Tactica - €9.99

Punch Club - €9.99

Lifespeed - €5.99



Sconti Wii U

Citadale - €2.50

Steel Rivals - €5.00

Epic Dumpster Bear - €3.24

Word Party - €7.99

Mortar Melon - €2.50

Plenty of Fishies - €2.50

Rorrim - €2.50

Pinball Breakout - €5.00



Offerte 3DS

Power Disc Slam - €4.39

Crazy Construction - €5.59

Epic Word Search Holiday Special - €3.99

Splat the Difference - €4.00

Crollors Game Pack - €0.99

Aliens on the run - €3.99

Tutti i contenuti segnalati saranno disponibili per il download in Europa da giovedì 2 febbraio 2017, tranne dove specificato diversamente.