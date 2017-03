PS Plus: Sleeping Dogs, Mad Max e classici Rockstar PS2 tra gli sconti di Marzo Da Mad Max a Batman Return to Arkham, passando per Sleeping Dogs e i classici Rockstar PS2: arrivano gli sconti di Marzo per gli abbonati PlayStation Plus.

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Anche a marzo, tornano gli sconti del PlayStation Store dedicati agli abbonati al servizio PlayStation Plus. Questo mese vi segnaliamo una serie di offerte sui migliori giochi di azione e avventura, senza dimenticare gli sconti sui classici Rockstar Games per PlayStation 2 (tra cui Red Dead Revolver e GTA San Andreas). Infine, le migliori promozioni dedicate ai titoli in uscita nelle prossime settimane, come Micro Machines World Series, Kona e PaRappa The Rapper Remastered.

Azione e Avventura

Apriamo questa sezione segnalando l'offerta su Metal Gear Solid V Ground Zeroes (11.99 euro), prologo di Metal Gear Solid V, proposto a un prezzo davvero contenuto. Il modo ideale per iniziare a scoprire ed esplorare l'universo narrativo di The Phantom Pain, ultimo gioco della serie sviluppato da Hideo Kojima. Batman: Return to Arkham (34.99 euro) è invece una ricca collection che include le riedizioni di Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, entrambi riproposti con un comparto tecnico aggiornato basato sull'Unreal Engine 4.

Restando in tema Cavaliere Oscuro, vi segnaliamo anche la promozione relativa a Batman: The Telltale Series (20.99 euro), una delle più recenti avventure a episodi targate Telltale. Altra proposta meritevole di segnalazione è certamente Aragami (13.99 euro), stealth game che ci mette nei panni di un vendicativo ninja che dovrà muoversi nell'ombra per scoprire la verità sul potere dell'Aragami, spirito vendicativo del folklore orientale.

Anche il brutale 7 Days to Die viene proposto a prezzo ribassato (22.74 euro), un titolo certamente interessante per coloro che adorano l'azione frenetica e per restare in tema zombie vi consigliamo il Dead Rising Triple Pack (37.49 euro), pacchetto che include Dead Rising, Dead Rising 2 e Dead Rising 2 Off the Record.

Proseguendo nella nostra carrellata di offerte vi segnaliamo anche Sleeping Dogs Definitive Edition (17.69 euro), la versione definitiva del titolo sviluppato da United Front Games e pubblicato da Square-Enix, del quale è appena stato annunciato il film. Oltre al gioco completo, questa edizione include anche 24 diversi DLC, tra cui l'episodio extra Anno del Serpente e il capitolo aggiuntivo Incubo a North Point. Mad Max di Avalanche Games viene proposto a 44.09 euro e sebbene non sia un titolo recentissimo, si tratta di un prodotto ancora oggi consigliato a tutti i fan di questo iconico personaggio.

Per non allontanarsi troppo dal settore "eroi anticonvenzionali" segnaliamo la disponibilità di Deadpool a 34.99 euro, oltre al gioco completo il pacchetto include anche tutti i DLC già pubblicati all'epoca della prima uscita su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Infine, chiudiamo questo paragrafo con Sherlock Holmes The Devil's Daughter (38.99 euro), ultimo capitolo dell'omonima serie in cui il nostro investigatore si troverà a dover affrontare i suoi demoni interiori.



Classici Rockstar Games PS2

Impossibile parlare di Rockstar Games senza citare Grand Theft Auto, giusto? Vi segnaliamo che GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas sono ora in promozione a 11.24 euro l'uno, in alternativa è possibile optare per il più conveniente (26.24 euro) Grand Theft Auto: The Trilogy, pacchetto che include i tre titoli citati poco sopra.

Stesso prezzo (11,24 euro) per tutti gli altri classici Rockstar citati di seguito, Canis Canem Edit, Manhunt, Max Payne, Red Dead Revolver e The Warriors, tutti in versione compatibile con PS4, con grafica a 1080p, supporto per i Trofei e Remote Play.

Preordina e risparmia

Chiudiamo la nostra rubrica mensile con le offerte dedicate ai preordini, con sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus. Al prezzo di 11.99 è possibile preordinare PaRappa The Rapper Remastered (4 aprile) e Locoroco Remastered (9 maggio) mentre per Nex Machina (lo sparatutto arcade di Housemarque Studios) servono 15,99 euro. Se siete alla ricerca di un platform 3D vecchia scuola potete optare per Snake Pass (29 marzo) sempre proposto a 15,99 euro.

Stesso prezzo per Rain World di Adult Swim, inoltre segnaliamo l'interessante avventura Blackwood Crossing preordinabile a 12,79 euro. Gli appassionati dell'azione frenetica senza sosta possono invece prenotare Rise & Shine a 13.59 euro, il titolo già uscito su PC e Xbox One si appresta a fare la sua comparsa su PlayStation 4 il prossimo 18 aprile. Gli appassionati di avventure horror possono puntare invece su Kona (17 marzo, 17.99 euro), thriller investigativo che si ispira alle atmosfere di Twin Peaks, Infine vi segnaliamo due titoli che faranno la gioia dei nostalgici: Wonder Boy The Dragon's Trap (remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap) in preordine a 15,99 euro e Micro Machines World Series (23 giugno) preordinabile a 26,99 euro.