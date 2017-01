Resident Evil 7 e Towerfall Ascension tra le novità della settimana su Xbox Live

Il protagonista del nuovo aggiornamento settimanale è senza dubbio Resident Evil VII: Biohazard, accompagnato dal divertente Towerfall Ascension che arriva finalmente su Xbox One dopo diversi anni di esclusiva console PlayStation. Buone notizie anche sul fronte degli sconti, dato che gli utenti potranno acquistare a prezzo ridotto titoli del calibro di Titanfall 2, Battlefield 1 e Watch Dogs 2.



Xbox One

A distanza di oltre quattro anni dall'uscita dell'ultimo capitolo numerato, Capcom pubblica su Xbox One Resident Evil VII: Biohazard, gioco che mira a riconquistare i fan delusi dalla deriva prettamente action degli ultimi episodi con un deciso ritorno al Survival Horror e introducendo la visuale in prima persona. I giocatori si ritroveranno infatti ad esplorare una misteriosa fattoria abbandonata del Sud America, luogo pieno di misteri dove faranno la conoscenza della spaventosa famiglia Baker, e da cui dovranno far in modo di scappare ad ogni costo. In Resident Evil VII la tipica struttura dei primissimi capitoli del franchise basata principalmente su esplorazione ed enigmi, ma non mancheranno sezioni più movimentate nel momento in cui affronteremo i nemici con le varie armi da fuoco a nostra disposizione. Il ritorno alla struttura Survival Horror era proprio ciò che serviva alla serie di Capcom, ormai da tempo fossilizzata su spin off non del tutto convincenti, e per ulteriori dettagli sul titolo vi rimandiamo alla nostra recensione

Dopo ben due anni di esclusiva (console) su PlayStation, TowerFall Ascension, edizione riveduta e corretta di uno dei giochi più apprezzati per la piattaforma OUYA, arriva finalmente anche su Xbox One. Esplicitamente dedicato al multiplayer competitivo, il gioco è un concentrato di agonismo ed adrenalina basato sul tiro con l'arco. La pixel art bidimensionale non deve trarvi in inganno: Towerfall è un titolo assuefacente, un brawler game profondo e preciso, capace di coinvolgere chiunque decida di avvicinarvisi. Pur essendo presente una discreta modalità single player, il titolo dà il meglio di sé in gruppo: una buona scusa per comprare un altro controller? Towerfall Ascension è acquistabile su Xbox One a 14.99€.

Sconti e promozioni

I nuovi sconti di questa settimana sono dedicati ad alcuni dei più importanti giochi Tripla A pubblicati lo scorso anno: agli appassionati di sparatutto in prima persona abbonati al Gold segnaliamo infatti Battlefield 1 e Titanfall 2 rispettivamente a 41€ e 35€, mentre chi preferisce i giochi d'azione Open World potrà ripiegare su Watch Dogs 2 a 46.89€ (prezzo valido anche per i Silver). Vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Major Nelson per l'elenco completo di tutte le offerte.

Lista completa novità

Xbox One

Resident Evil VII: Biohazard - 69.99€

Towerfall Ascension - 14.99€

Moto Racer 4 - 39.99€

Pixel Heroes: Byte & Magic - 9.99€ (PRE-ORDER)