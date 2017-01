Resident Evil 7, Yakuza Zero e Tales of Berseria arrivano sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment aggiorna come sempre il PlayStation Store, introducendo questa volta moltissime novità per gli utenti PlayStation 4. I possessori dell'ultima home console della casa nipponica, infatti, potranno contare su esclusive assolute di alto livello come Yakuza 0 e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, e su esclusive console ugualmente importanti del calibro di Tales of Berseria. Non manca inoltre Resident Evil VII: Biohazard, di cui però vi parleremo domani nell'articolo dedicato ad Xbox Live, e l'interessante JRPG indie Earthlock: Festival of Magic .



PlayStation 4

Yakuza Zero è il prequel dell'omonima serie di SEGA nata nel lontano 2005 su PlayStation 2. In questo eccezionale Brawler/Action-RPG vestiremo nuovamente i panni di Kazuma Kiryu, storico protagonista del franchise di cui vivremo finalmente le origini. Accusato ingiustamente di omicidio, l'obiettivo di Kazuma sarà duplice: da una parte dovrà far in modo di incastrare il vero assassino, dall'altra sventare una cospirazione che vede coinvolte molte delle famiglie criminali di Kamurocho, il fittizio quartiere di Tokyo in cui è ambientato il gioco. Come è lecito attendersi da un componente della mafia giapponese, Kazuma è abilissimo nel combattimento corpo a corpo, e nel corso del gioco sarà in grado di sfruttare diversi stili di lotta caratterizzati ognuno da punti di forza e debolezza. Tuttavia in Yakuza 0 vivremo anche la storia di Goro Majima, storico antagonista di Kazuma esiliato ad Osaka per aver disobbedito agli ordini. Adesso lavora come manager di un club, ma muore dalla voglia di tornare a Tokyo e non aspetta altro che la giusta occasione. E' sicuramente difficile inquadrare Yakuza 0 (e la serie in generale) in un preciso genere videoludico: se il combat system richiama a più riprese i picchiaduro in 3D, la struttura delle missioni e del mondo di gioco sono tipicamente da gioco di ruolo giapponese, e la stessa cosa si può dire per la longevità: il titolo di SEGA, infatti, richiederà non meno di 30 ore per essere portato a termine, che potrebbero addirittura triplicare nel caso si volessero affrontare anche tutte le missioni secondarie (ognuna di queste basate su piccole e interessanti storyline) e i vari minigiochi presenti a Tokyo ed Osaka. Yakuza 0 è disponibile da oggi, martedì 24 gennaio, in esclusiva su PlayStation 4 sia in versione retail che digitale a 59.99€.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, terza e ultima raccolta dedicata alla serie di JRPG sviluppata da Square Enix acquistabile da oggi a 59.99€. In questa edizione rivolta esclusivamente a PlayStation 4 troveremo la versione rimasterizzata di Kingdom Hearts Dream Drop Distance, titolo uscito originariamente su Nintendo 3DS dove i protagonisti Sora e Riku dovranno sostenere l'esame del Simbolo della maestria per prepararsi ad affrontare una volta per tutte il temibile Maestro Xehanort. Dream Drop Distance, tuttavia, non è l'unica novità di questo pacchetto: all'interno avremo a disposizione anche Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage, un breve episodio inedito ambientato dopo il finale di KH: Bith by Sleep, collegato alla storia di Kingdom Hearts 3 e raccontato dal punto di vista di Aqua, a cui segue anche il film in alta definizione Kingdom Hearts ? Back Cover in cui verrà narrata la storia dei misteriosi Veggenti e si ricollegherà agli eventi iniziali della serie.

Sviluppato da Snowcastle Games e uscito a settembre come esclusiva temporale Xbox One, Earthlock: Festival of Magic è un interessante gioco di ruolo a turni finanziato grazie al successo di una campagna Kickstarter. Il titolo, finalmente scaricabile anche su PlayStation 4 dal 27 gennaio, racconta il viaggio di un gruppo di eroi per il mondo di Umbra, un pianeta splendido ma allo stesso tempo quasi "congelato" ormai da millenni. Nel corso dell'avventura scopriremo i segreti che si celano dietro all'apparente immobilità del pianeta, e faremo anche la conoscenza di tanti NPC diversi. Non mancheranno ovviamente i combattimenti, molto tradizionali, che ci vedranno affrontare un male che sembra spingersi oltre ogni confine.



Sconti e promozioni

Sony Interactive Entertainment ha riproposto qualche giorno fa l'iniziativa "Giochi a meno di 20€, grazie alla quale sarà possibile acquistare a prezzo ridotto diversi titoli interessanti per PlayStation 4. Chiunque non avesse provato Assassin's Creed: Syndicate, ad esempio, potrà scaricare l'ultimo capitolo della saga Ubisoft a 19.99€, mentre agli amanti degli action game consigliamo di dare un'occhiata a Devil May Cry 4 Special Edition a 12.99€. Tra i vari giochi disponibili vi segnaliamo anche Beyond: Due Anime (12.99€), Infamous Second Son + First Light (17.99€) e Street Fighter V (19.99€), ma ne potrete consultare molti altri alla pagina ufficiale della promozione.



Lista completa novità

PlayStation 4

Resident Evil 7 Biohazard Deluxe Edition - 94.99€

Resident Evil 7 Biohazard - 69.99€

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue - 59.99€

Yakuza 0 - 59.99€

Pineview Drive - House of Horror - 29.99€

The Turing Test - 19.99€

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek - 9.99€

Subterrain

Three Fourths Home/Paranautical Activity Bundle

Letter Quest/Three Fourths Home Bundle

ACA Neo Geo World Heroes

Tales of Berseria - 69.99€

Digimon World: Next Order -

Earthlock: Festival of Magic