Rise & Shine e Pit People tra le novità della settimana su Xbox LIVE

E' indubbio che questa settimana non sia iniziata nel migliore dei modi per Microsoft: la casa di Redmond, infatti, ha annunciato la cancellazione dell'atteso Scalebound e la fine di ogni rapporto lavorativo con Platinum Games, privando Xbox One di una delle IP più promettenti del 2017. Tuttavia i giochi non mancheranno di certo sulla piattaforma della compagnia americana, e il nuovo aggiornamento di Xbox Live lo dimostra introducendo gli interessanti Rise & Shine e Pit People (quest'ultimo in versione Game Preview), entrambi sviluppati in esclusiva console. Sul fronte degli sconti, invece, avremo a disposizione diverse offerte su Earthlock Festival of Magic e Rock Band 4, ma ve ne parleremo in maniera più approfondita nel corso di questo articolo.



Xbox One

In uscita su Xbox One in esclusiva console, Rise & Shine è un'interessante combinazione tra uno sparatutto arcade e un puzzle platform sviluppato da Adult Swim Games. In questa nuova avventura, l'obiettivo dei giocatori sarà quello di risolvere vari enigmi guidando personalmente i propri proiettili attraverso intricati labirinti, ma anche quello di affrontare armate quasi infinite di robot letali, boss enormi e gigantesche ruote della morte, oltre agli immancabili zombie assetati di sangue. Per quanto riguarda il comparto tecnico/artistico, ogni livello sarà composto da illustrazioni disegnate a mano, con scroll dei layer a velocità diverse e un effetto di parallasse che farà sembrare ogni nostro passo in avanti come l'apertura di un nuovo orizzonte. Ci troviamo di fronte ad uno dei progetti indie più promettenti di quest'anno, che arriverà su Xbox One il 13 gennaio a 14.99€.



La software house indipendente The Behemoth ritorna a collaborare con Microsoft pubblicato Pit People, frenetica avventura cooperativa a turni in cui ci verrà chiesto di compiere missioni, esplorare il mondo di gioco, esplorare, trovare preziosi e personalizzare sia i nostri alleati che in generale la nostra squadra reclutando strane razze da far combattere nei tornei. Un cast di eroi ironici e bizzarri ci aspetta per attraversare un paese delle meraviglie dal gusto post apocalittico, dove un misterioso narratore assetato di potere ci accompagnerà per tutto il viaggio. Precisiamo tuttavia che il gioco, almeno per adesso, è ancora in versione Beta, ma nell'edizione completa potremo aspettarci una mole contenutistica degna di nota: modalità storia da affrontare in Single Player o in cooperativa per 2 giocatori (locale e onine), PvP su Xbox Live e Tornei che verranno aggiornati su base giornaliera.



Sconti e promozioni

Non sono moltissimi i nuovi sconti per gli abbonati ad Xbox Live Gold, ma chi apprezza i giochi di ruolo troverà pane per i suoi denti con Earthlock: Festival of Magic, RPG indipendente pubblicato lo scorso anno e scaricabile a 20.09€. Chi preferisce invece i free roaming più scanzonati potrà invece dare un'occhiata a Saints Row IV: Re-Elected, acquistabile su Xbox One al prezzo di 5€ a cui si aggiunge anche Rock Band 4: Rivals Bundle a 48.99€, quest'ultimo valido anche per gli utenti Silver. Troverete comunque la lista completa delle offerte nella pagina ufficiale del blog di Major Nelson.



Lista completa novità

Rise & Shine - 14.99€

Pit People (Game Preview)

Dead Effect 2 - 11.99€



Nuovi Pre-Order/Pre-Download

Knee Deep

Mass Effect Andromeda

Toby: The Secret Mine