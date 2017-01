Shift DX e Mercenary Saga 3 tra le novità della settimana sul Nintendo eShop

Venerdì 13 gennaio sarà una giornata importantissima per Nintendo: la casa di Kyoto, infatti, presenterà ufficialmente Nintendo Switch nel corso di un evento alle 5 del mattino ora italiana, nel quale finalmente scopriremo tutti i segreti (e presumibilmente la line-up di lancio) della nuova piattaforma ibrida home-portatile. Ad anticipare la conferenza di domattina ci pensa il consueto update del Nintendo eShop, che vede come uniche novità due giochi per 3DS: lo strategico Mercenaries Saga 3 e Shift DX. Chiudiamo infine con gli sconti settimanali per Wii U e 3DS che vedono protagonisti giochi del calibro di Severed e di cui vi parleremo in maniera più approfondita nel corso di questo articolo.



Nintendo 3DS

Disponibile da circa un mese negli Stati Uniti, finalmente Mercenaries Saga 3 arriva sull'eShop europeo in esclusiva per le console della famiglia 3DS. Ci troviamo di fronte ad un gioco di ruolo tattico ambientato in un mondo fantasy, dove le battaglie si svolgono in una griglia isometrica e sarà necessario sfruttare le peculiarità del terreno per avere la meglio su nemici. Il mondo di gioco era diviso originariamente in due continenti che, divisi da un oceano, si svilupparono in modo diametralmente opposto. Il continente nord ospita un regno chiamato Flare Kingdom, che nel corso del tempo estese la sua sfera di influenza conquistando tutti i paesi vicini con la forza del suo esercito, mentre a sud le tribù dei Kirialos erano costantemente in guerra tra loro per il controllo delle risorse. Da questa situazione politica instabile ne esce vittorioso il Flare Kingdom, che intromettendosi nelle guerre del sud riesce a conquistare l'intero continente e ad installare un governo di facciata. Il giocatore farà parte del reggimento Coronea, istituito allo scopo di affrontare l'esercito ribelle del sud, e dovrà viaggiare per tutto il mondo conosciuto al fine di ottenere successi per il Regno. Qualora foste interessati ad un RPG strategico old style, potrete acquistare Mercenaries Saga 3 al prezzo di 5.99€.

E sempre a partire da oggi pomeriggio troveremo Shift DX, nuovo capitolo della serie che ritorna sulle console della famiglia 3DS ricco di contenuti e novità. Il titolo, infatti, comprende tutti i livelli dei primi due episodi del franchise, insieme a 100 livelli inediti progettati appositamente per questa versione. I giocatori hanno il compito di farsi strada in una serie di stanze sempre più complesse, dotati di nient'altro se non della loro abilità di "modificare" le ambientazioni. Ad esempio, se troveremo un muro che ci blocca, potremo capovolgere l'intero livello, camminare a testa in giù e superare l'ostacolo come se niente fosse. Ovviamente questo è solo uno dei tanti enigmi che saremo chiamati ad affrontare, e non mancheranno anche puzzle ambientali, oggetti misteriosi e trappole mortali. Shift DX sarà scaricabile su 3DS a 4.99€



Sconti e promozioni

Gli sviluppatori di Drinkbox sono senza dubbio i protagonisti degli sconti di questa settimana: su Wii U e Nintendo 3DS, infatti, i giocatori potranno acquistare il recente Severed a 10.49€, mentre solo sulla home console troveranno Guacamelee! Super Turbo Championship Edition a 6.99€. Sempre sulla piattaforma casalinga segnaliamo anche Thomas Was Alone e The Swapper ad 1.99€ ciascuno, mentre su portatile troveremo OlliOlli (1.99€) e Toki Tori 3D 0.67€). Per ulteriori informazioni, potrete consultare la lista completa delle offerte nell'ultimo paragrafo della rubrica.



Lista completa novità

Novità Nintendo 3DS

Mercenaries Saga 3 (CIRCLE Entertainment, €5.99)

Shift DX (Choice Provisions, €4.99)



Sconti Wii U

Severed (Drinkbox Studios, €10.49)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Drinkbox Studios, €6.99)

Ittle Dew (Ludosity, €6.99)

Edge (Two Tribes Publishing, €0.67)

Rush (Two Tribes Publishing, €0.67)

Swords & Soldiers (Two Tribes Publishing, €1.01)

Toki Tori (Two Tribes Publishing, €0.67)

Toki Tori 2+ (Two Tribes Publishing, €3.74)

Aenigma Os (Akies Games, €3.89)

Hurry Up! Bird Hunter (EnjoyUp Games, €3.99)

OlliOlli (Curve Digital, €1.99)

Pumped BMX+ (Curve Digital, €1.99)

Thomas Was Alone (Curve Digital, €1.99)

Ultratron (Curve Digital, €1.99)

Lone Survivor: The Director's Cut (Curve Digital, €1.99)

Nova-111 (Curve Digital, €1.99)

Stealth Inc 2: A Game of Clones (Curve Digital, €1.99)

The Swapper (Curve Digital, €1.99)



Sconti Nintendo 3DS

Severed (Drinkbox Studios, €10.49)

OlliOlli (Curve Digital, €1.99)

4 Elements (MSL, €0.99)

Azada (MSL, €0.99)

Hidden Expedition Titanic (MSL, €0.99)

Jewel Quest 4 Heritage (MSL, €0.99)

Jewel Quest Mysteries 3 - The Seventh Gate (MSL, €0.99)

Jewel Quest The Sapphire Dragon (MSL, €0.99)

Luxor (MSL, €0.99)

Mystery Case Files: Dire Grove (MSL, €0.99)

Mystery Case Files: Ravenhearst (MSL, €0.99)

Secret Mysteries in London (MSL, €0.99)

Titan Attacks! (Curve Digital, €1.99)

Toki Tori 3D (Two Tribes Publishing, €0.67)

Edge (Two Tribes Publishing, €0.67)

Real Heroes Firefighter 3D Download Version (ZordixAB, €4.99)

Chain Blaster (Joindots, €3.34)

Jump Trials Supreme (Joindots, €3.34)

Undead Bowling (Joindots, €4.68)

Japanese Rail Sim 3D: Journey to Kyoto (Sonic Powered, €7.49)