Siegecraft Commander e Grimm Eclipse tra le novità Xbox LIVE della settimana

Puntuale come ogni settimana, Microsoft ha pubblicato la lista delle novità in arrivo (o già disponibili) su Xbox Live. Tra i giochi più interessanti per Xbox One vogliamo segnalarvi lo strategico Siegecraft Commander e l'hack 'n' slash RWBY: Grimm Eclipse, a cui seguono l'apertura del preorder dell'atteso Torment: Tides of Numenera e gli sconti su Forza Motorsport 5 e Forza Horizon 2.



Xbox One

Sviluppato da Blowfish Game e disponibile per il download su Xbox One a 19.99€, Siegecraft Commander è uno strategico in tempo reale in cui i giocatori saranno chiamati a costruire una fortezza inespugnabile e a far piovere morte e distruzione sui propri avversari. Dal punto di vista contenutistico avremo a disposizione diverse campagne Single Player e anche una modalità multigiocatore, e sarà possibile partecipare a battaglie che si svolgeranno sia in tempo reale che a turni. In quest'ultimo caso, sarà fondamentale pianificare la posizione delle torri, delle unità del nostro esercito e delle barriere, dato che nel turno successivo non avremo modo di apportare alcuna modifica contro il nemico che, invece, avrà piena libertà di movimento. A prescindere da qualsiasi modalità sceglieremo, Siegecraft Commander proporrà elementi strategici facili da imparare, che combinati nei modi più disparati ci faranno vincere anche le guerre più impegnative.



Il secondo titolo per Xbox One di cui vogliamo parlarvi è RWBY: Grimm Eclipse: ultima fatica di Rooster Teeth Games, il titolo è un Hack 'n' Slash cooperativo a 4 giocatori basato sulla celebre serie RWBY. Ci ritroveremo ad affrontare combattimenti intensi contro i Grimm usando personaggi come Ruby, Weiss, Blake e Yang, in un gameplay che ricorda molto da vicino la freneticità di Dynasty Warriors e gli elementi da gioco di squadra già visti in Left 4 Dead. Combattimenti cooperativi si intersecheranno a missioni coinvolgenti, e ad una narrazione che promette di espandere la serie originale con nuovi personaggi, nuove tipologie di avversari e luoghi completamente inediti. Qualora foste interessati, è RWBY: Grimm Eclipse è disponibile su Xbox One soltanto in versione digitale a 19.99€.

Sconti e promozioni

I Deals with Gold di questa settimana vedono come protagonista principale la serie di Forza: fino al 23 gennaio, infatti, gli abbonati ad Xbox Live Gold potranno acquistare il bundle con Forza Horizon 2 e Forza Motorsport 6 a 40€ (invece degli 80€ richiesti in precedenza), oppure usufruire del 40% di sconto sul Pass Auto di Forza Horizon 3 (per un prezzo totale di 17.99€ invece di 29.99€). Cambiando genere e sviluppatore, Insomniac Games propone questa settimana il suo metroidvania Song of the Deep a 7.50€, mentre a tutti gli appassionati delle avventure grafiche consigliamo il bundle con le prime due stagioni di The Walking Dead a 14.85€. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale degli sconti per la lista completa di tutte le offerte.



Lista completa novità

Xbox One

Instant Indie Collection: Vol. 4 - 29.99€

Siegecraft Commander - 19.99€

RWBY: Grimm Eclipse - 19.99€

Saban's Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle - 14.99€



Preorder & Predownload

Little Nightmares - Digital Edition - 19.99€

Torment: Tides of Numenera - 49.99€