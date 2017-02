Sniper Elite 4, For Honor e MX Nitro tra le novità della settimana su Xbox LIVE

Major Nelson di Microsoft ha pubblicato sul suo blog ufficiale tutte le novità in arrivo (o già disponibili) questa settimana su Xbox Live: oltre alle produzioni Tripla A come For Honor e Sniper Elite 4, di cui vi abbiamo già parlato nella rubrica dedicata al PS Store, su Xbox One arrivano anche il racing arcade MX Nitro e il free to play Battle Islands: Commanders. Per quanto riguarda gli sconti, invece, i protagonisti principali di questo update sono Overwatch, LEGO Star Wars e Mafia III, ma ve ne parleremo in maniera più approfondita nel corso della rubrica.

Battle Islands: Commanders è un interessante strategico Free to Play in tempo reale ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, che farà rivivere ai giocatori sanguinose battaglie come quelle del Nord Africa e del gelido fronte orientale. Impareremo l'arte della guerra contro avversari in carne ed ossa di tutto il mondo, e saremo chiamati a costruire la migliore dotazione bellica possibile per superare le linee di difesa avversarie. Nel corso dei combattimenti potremo ottenere varie casse di rifornimenti e sbloccare nuove carte che ci metteranno a disposizione tattiche, strategie e armamenti inediti, così come non mancherà la possibilità di formare alleanze con i propri amici e condividere le carte più rare e importanti. Per quanto riguarda invece le ambientazioni, oltre ai paesaggi innevati e desertici potremo sbloccarne anche altri proseguendo nell'avventura, ma dovremo comunque fare attenzione alle peculiarità di ogni singolo terreno: una decisione sbagliata in tal senso potrebbe compromettere definitivamente il nostro esercito.



Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è MX Nitro: ci troviamo di fronte ad un interessante racing game arcade in cui eseguiremo numeri spericolati (e pericolosi) a bordo di una veloce moto da cross. Il nostro obiettivo sarà dunque quello di correre più veloce che potremo, volare in alto e creare combo eseguendo acrobazie da brividi. Al fine di migliorare i nostri risultati sarà possibile personalizzare quasi ogni aspetto: migliorare la moto a disposizione, personalizzarla esteticamente come più ci piace e correre sull'asfalto. Buone notizie anche sul fronte contenutistico, soprattutto grazie ad una campagna in single player dalla longevità di oltre 40 ore e un totale di ben 55 numeri spericolati da apprendere, a cui si aggiunge infine l'immancabile scontro testa a testa con piloti eccezionali che saranno dei veri e propri boss. MX Nitro è scaricabile su Xbox One a 19.99€, ed è disponibile anche una demo gratuita.



Sconti e promozioni

Sono molti gli sconti per gli utenti Xbox introdotti questa settimana: gli abbonati al Gold, ad esempio. troveranno ad attenderli giochi del calibro di Deus Ex: Mankind Divided e Grand Theft Auto V rispettivamente a 23.10€ e 35€, mentre anche gli utenti Silver potranno scaricare Mafia III a 35€ e LEGO Star Wars: Il risveglio della Forza a 29.99€. Gli appassionati di sparatutto online troveranno anche un piccolo sconto per OverWatch: Origins Edition (58.09€ con Gold invece degli originali 69.99€), ma anche chi preferisce gli strategici a turni rimarrà soddisfatto con XCOM 2 (25€ anche per i Silver). Vi rimandiamo comunque alla pagina ufficiale delle offerte per ulteriori dettagli.



Lista completa novità

